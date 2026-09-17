- Αυτή την Κυριακή 20/9 (22:00) στο Novacinema1 με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Colman Domingo και σκηνοθεσία του Jon M. Chu
- Και φυσικά On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!
Το μιούζικαλ «Wicked: For Good» («Wicked: Μέρος Δεύτερο», 2025, διάρκειας 138’) με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Colman Domingo και σκηνοθεσία του Jon M. Chuθα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.
Καθώς το Οζ στρέφεται εναντίον της Ελφάμπα, εκείνη ζει κρυμμένη προσπαθώντας να αποκαλύψει τα ψέματα του Μάγου. Χωρισμένες από την εξουσία και το καθήκον, η ίδια και η Γκλίντα πρέπει να ενωθούν. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 20/9 (22:00).
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
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