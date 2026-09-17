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Από τις Focus Features και Working Title έρχεται μία ακαταμάχητη νέα κινηματογραφική εκδοχή του εμβληματικού έργου της Τζέιν Όστεν «Λογική και Ευαισθησία»: μία γοητευτική, πνευματώδης και οικεία σε όλους μας ιστορία αγάπης και αδελφικής σχέσης, με πρωταγωνίστριες τις Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς και Εσμέ Κριντ-Μάιλς.

Σκηνοθεσία : Τζόρτζια Όκλι

Πρωταγωνιστούν : Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, Εσμέ Κριντ-Μάιλς, Κατρίνα Μπαλφ, Φρανκ Ντιλέιν, Τζορτζ ΜακΚέι, Χέρμπερτ Νόρντρουμ, Μπόντι Ρέι Μπράτνακ, Φιόνα Σο

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