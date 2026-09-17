Από τις Focus Features και Working Title έρχεται μία ακαταμάχητη νέα κινηματογραφική εκδοχή του εμβληματικού έργου της Τζέιν Όστεν «Λογική και Ευαισθησία»: μία γοητευτική, πνευματώδης και οικεία σε όλους μας ιστορία αγάπης και αδελφικής σχέσης, με πρωταγωνίστριες τις Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς και Εσμέ Κριντ-Μάιλς.
Σκηνοθεσία : Τζόρτζια Όκλι
Πρωταγωνιστούν : Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, Εσμέ Κριντ-Μάιλς, Κατρίνα Μπαλφ, Φρανκ Ντιλέιν, Τζορτζ ΜακΚέι, Χέρμπερτ Νόρντρουμ, Μπόντι Ρέι Μπράτνακ, Φιόνα Σο
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
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