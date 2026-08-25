Αυτή την Κυριακή 30/8 (22:00) στο Novacinema1 με τους Eva Victor, Naomi Ackie, John Carroll Lynch και σκηνοθεσία της Eva Victor

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Τη δραματική κομεντί «Sorry, Baby» (2025, διάρκειας 129’) με τους Eva Victor, Naomi Ackie, John Carroll Lynch και σκηνοθεσία της Eva Victor θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 30 Αυγούστου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Μια καθηγήτρια προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της μετά από ένα τραυματικό γεγονός, έχοντας στο πλευρό της τη στενότερη φίλη της. Καθώς τα χρόνια περνούν, απρόσμενες συναντήσεις τη βοηθούν να προχωρήσει. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 30/8 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.