- Αυτή την Κυριακή 30/8 (22:00) στο Novacinema1 με τους Eva Victor, Naomi Ackie, John Carroll Lynch και σκηνοθεσία της Eva Victor
- Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!
Τη δραματική κομεντί «Sorry, Baby» (2025, διάρκειας 129’) με τους Eva Victor, Naomi Ackie, John Carroll Lynch και σκηνοθεσία της Eva Victor θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 30 Αυγούστου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.
Μια καθηγήτρια προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της μετά από ένα τραυματικό γεγονός, έχοντας στο πλευρό της τη στενότερη φίλη της. Καθώς τα χρόνια περνούν, απρόσμενες συναντήσεις τη βοηθούν να προχωρήσει. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 30/8 (22:00).
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
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