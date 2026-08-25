Από τον executive producer Daniel Brühl και τους παραγωγούς της βραβευμένης με Όσκαρ® ταινίας «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο»

Η νέα σειρά έρχεται 16 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+

Σήμερα, το Disney+ αποκαλύπτει το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης, πρωτότυπης σειράς, με τίτλο «Πόλη του Αίματος», προσφέροντας μια πρώτη ματιά στον σκοτεινό, δυστοπικό κόσμο της. Η νέα σειρά, κάνει πρεμιέρα, στις 16 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Σε μια δυστοπική εκδοχή του Βερολίνου, η «Πόλη του Αίματος» ακολουθεί δύο αδελφές, οι οποίες αποκαλύπτουν τη σοκαριστική αλήθεια πίσω από τις κρυφές δομές εξουσίας της πόλης, για να βρεθούν τελικά στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που απειλεί τη ζωή τους.

Η γερμανικής παραγωγής, σειρά-θρίλερ οκτώ επεισοδίων κάνει πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας καθηλωτική αγωνία και ένα εξαιρετικό καστ, που συνδυάζει καταξιωμένους ηθοποιούς με νέα, πολλά υποσχόμενα ταλέντα από τη Γερμανία, μεταξύ των οποίων οι Lea Drinda, Soma Pysall, Franz Hartwig, Jördis Triebel, David Schütter, Mouataz Alshaltouh, Jenny Schily, Dagmar Manzel, Melika Foroutan, Jan Georg Schütte και Lars Eidinger.

Μια αφόρητη ζέστη έχει καλύψει έναν κόσμο που έχει πληγεί από την κλιματική αλλαγή, ενώ το έγκλημα κυριαρχεί στην καθημερινότητα. Το Βερολίνο έχει μετατραπεί σε μια πόλη-κράτος στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ενώ μια προνομιούχα μειονότητα ζει με άνεση κάτω από έναν πλήρως κλιματιζόμενο θόλο, η υπόλοιπη πόλη βυθίζεται στη διαφθορά και τη βία. Οι δύο αδελφές, Bea και Phoebe, χωρίστηκαν σε μικρή ηλικία έπειτα από ένα τραγικό γεγονός. Η Bea, η οποία πλέον πάσχει από μια χρόνια ασθένεια, μεγαλώνει σε ένα προνομιούχο περιβάλλον μαζί με τη θετή μητέρα της, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή της, Phoebe, αγωνίζεται να επιβιώσει στους δρόμους του Βερολίνου.

Όταν οι κόσμοι τους διασταυρώνονται ξανά, λίγο πριν από μια καθοριστική εκλογική αναμέτρηση, έρχονται αντιμέτωπες με μια αδιανόητη αποκάλυψη: βρικόλακες ελέγχουν το οργανωμένο έγκλημα και διεκδικούν πολιτική εξουσία, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Το αίμα έχει από καιρό μετατραπεί στο πραγματικό νόμισμα της πόλης. Παγιδευμένες στη δίνη της σύγκρουσης, η Phoebe και η Bea πρέπει να παλέψουν όχι μόνο για τη ζωή τους, αλλά και να έρθουν αντιμέτωπες με ένα ανατριχιαστικό ερώτημα: ποιος αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή, οι άνθρωποι ή οι βρικόλακες;

Η «Πόλη του Αίματος» δημιουργήθηκε από τους Philipp Kadelbach και Elena Lyubarskaya, οι οποίοι συνυπογράφουν τα σενάρια μαζί με τους Kim Zimmermann, Daniela Baumgärtl, Martin Behnke, Nicki Bloom και Tillmann Roth. Επιπλέον, στη συγγραφή συμμετείχαν οι Bernd Lange και Niko Schulz-Dornburg. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από το graphic novel «Berlinoir», σε εικονογράφηση του cult εικονογράφου Reinhard Kleist και με συγγραφέα τον Tobias O. Meißner.

Η σειρά «Πόλη του Αίματος», που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, είναι παραγωγή της Amusement Park Film, της εταιρείας παραγωγής πίσω από την ταινία «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο», η οποία απέσπασε, μεταξύ άλλων διακρίσεων, τέσσερα βραβεία Όσκαρ®. Τη θέση της lead producer έχει η Amelie von Kienlin, ενώ χρέη executive producers εκτελούν οι Malte Grunert, Klaus Dohle και Daniel Brühl. Την παραγωγή στην Τσεχία ανέλαβε η Sirena Film.

Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Philipp Kadelbach, ο οποίος συνεργάζεται ξανά με την Amusement Park, μετά την επιτυχημένη σειρά «Munich Games». Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Philip Peschlow, τον σχεδιασμό παραγωγής ο Matthias Müsse, τον σχεδιασμό κοστουμιών η Elke von Sivers, ενώ τον σχεδιασμό μαλλιών και μακιγιάζ η Nicole Durovic.