Η πρωτότυπη, κωμική σειρά του Hulu, «Chad Powers», με πρωταγωνιστή τον Glen Powell επιστρέφει με νέο κύκλο έξι επεισοδίων. Ο δεύτερος κύκλος της πρωτότυπης σειράς κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Ο Chad Powers είναι ένας σούπερ σταρ του γηπέδου, αλλά η παράξενη συμπεριφορά του έχει κινήσει τις υποψίες όλων, ιδιαίτερα του προπονητή Hudson και του Gerry. Καθώς τα ψέματα του Russ αρχίζουν να αποκαλύπτονται, ο ίδιος και ο Danny βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη αποστολή. Θέλουν να κρατήσουν τον Chad στην ομάδα μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου και να οδηγήσουν τους Catfish στα playoffs του κολεγιακού φούτμπολ. Για να τα καταφέρουν, θα πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια της Ricky, του τελευταίου ανθρώπου που θα ήθελαν να τους βοηθήσει.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Glen Powell ως Russ Holliday/Chad Powers, η Perry Mattfeld ως Ricky, ο Quentin Plair ως προπονητής Byrd, η Wynn Everett ως Tricia Yeager, ο Frankie A. Rodriguez ως Danny και ο Steve Zahn ως Προπονητής Jake Hudson.

H σειρά «Chad Powers» της 20th Television είναι βασισμένη στη σειρά «Eli’s Places» του ESPN και της Omaha Productions. Η κωμική σειρά είναι μια δημιουργία των Glen Powell και Michael Waldron. Στον δεύτερο κύκλο της σειράς, ο Eli Manning συμμετέχει ως executive producer, μαζί με τους Peyton Manning, Jamie Horowitz και Ben Brown από την Omaha Productions, καθώς και τους Burke Magnus, Brian Lockhart και Craig Lazarus από το ESPN. Ο Glen Powell συμμετέχει επίσης ως executive producer, μαζί με τον συνεργάτη του στην παραγωγή Dan Cohen, μέσω της Barnstorm Productions. Οι Michael Waldron και Adam Fasullo είναι executive producers για την Anomaly Pictures. Ο Luvh Rakhe είναι επίσης executive producer.

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Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.