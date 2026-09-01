Το Disney+ ανακοίνωσε ότι η πρωτότυπη δραματική σειρά του Hulu, «Furious» ανανεώνεται για δεύτερο κύκλο. Ο πρώτος κύκλος, από τη δημιουργό και executive producer Elizabeth Meriwether και την πρωταγωνίστρια και executive producer Emmy Rossum, είναι τώρα διαθέσιμος στο Hulu, εντός Disney+. Το φινάλε του κύκλου έκανε πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου.. Περισσότερα στο www.disneyplus.com

Η σειρά συνεχίζει να κερδίζει κοινό και κριτικούς, με την τηλεθέαση να αυξάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Οι προβολές του 7ου επεισοδίου ήταν αυξημένες κατά 40% σε σύγκριση με την πρεμιέρα της σειράς, βάσει των προβολών πρώτης ημέρας. Η σειρά χαρακτηρίστηκε «Certified Fresh» από το Rotten Tomatoes, συγκεντρώνοντας ποσοστό 100% την ημέρα της πρεμιέρας της, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία, στο 98%.

Η σειρά «Furious» του Hulu, ακολουθεί την πράκτορα του FBI, Άλις Μπλακ (Emmy Rossum), η οποία αναζητά μια μυστηριώδη κατά συρροή δολοφόνο. Καθώς οι δύο γυναίκες ακολουθούν τον δικό τους δρόμο προς την απονομή της δικαιοσύνης, οι ζωές τους αρχίζουν να διασταυρώνονται, ενώ τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος αρχίζουν να θολώνουν.

Η σειρά δημιουργήθηκε από την executive producer της Elizabeth Meriwether. Η Emmy Rossum είναι executive producer για την Composition 8, μαζί με τους Ronald Bass, Matt Olmstead και Sam Hoffman. Ο Brian Kirk έχει αναλάβει χρέη executive producer, καθώς και τη σκηνοθεσία των 2 πρώτων επεισοδίων του κύκλου. Η σειρά αποτελεί παραγωγή των 20th Television και Searchlight Television.

Στον πρώτο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Emmy Rossum, Lola Petticrew, Quincy Tyler Bernstine και Scoot McNairy, ενώ συμμετέχουν ως guest stars οι Jake Lacy, Rob Delaney, Hope Davis, Rob Yang και Steve Way.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Bear» και «The Shards» του FX, «The Testaments» και η μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τη σειρά «Paradise», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» αλλά και ταινίες όπως «Στον Κόσμο Tων Ζώων» της Disney και της Pixar και «Ζωούπολη 2» της Disney.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.