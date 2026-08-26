Ο έκτος κύκλος της βραβευμένης με Emmy® κωμικής σειράς «Only Murders in the Building» έρχεται στις 8 Δεκεμβρίου στο Disney+ και αυτή τη φορά είναι…

Ο έκτος κύκλος της βραβευμένης με Emmy® κωμικής σειράς «Only Murders in the Building» έρχεται στις 8 Δεκεμβρίου στο Disney+ και αυτή τη φορά είναι…

Το Disney+ αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από τον πολυαναμενόμενο έκτο κύκλο της βραβευμένης με Emmy® πρωτότυπης κωμικής σειράς «Only Murders in the Building» όπου για πρώτη φορά, η αγαπημένη τριπλέτα ερευνητών εγκλημάτων αφήνει πίσω της τη Νέα Υόρκη. Το «Only Murders in London» κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, στο Hulu εντός Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Έχοντας, για ακόμη μία φορά, καταφέρει να φέρουν τους ενόχους αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη, ο Charles, ο Oliver και η Mabel αναλαμβάνουν την πιο δύσκολη υπόθεσή τους ως τώρα. Το επόμενο θύμα, η Cinda Canning, εμφανίζεται στην πόρτα τους καλώντας την ομάδα στο Λονδίνο για να εντοπίσει τον δολοφόνο. Το αγαπημένο τρίο podcasters, που εξιχνιάζει υποθέσεις αληθινού εγκλήματος, καλείται πλέον να περιηγηθεί στην «πατρίδα» του cozy murder mystery, όπου θα συναντήσει μια ολόφρεσκη σειρά από ύποπτους και ιδιαίτερα εκκεντρικούς Άγγλους χαρακτήρες. Θα καταφέρουν, όμως, να ακολουθήσουν τα βήματα της γυναίκας, το podcast της οποίας αποτέλεσε την αφετηρία για τη δική τους περιπέτεια… χωρίς η ιστορία τους να έχει την ίδια κατάληξη με εκείνης;

Στον έκτο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez, ενώ στο καστ συμμετέχουν ως special guest stars οι Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan και Martin Freeman μεταξύ άλλων.

Η σειρά «Only Murders in the Building» είναι δημιουργία των Steve Martin και John Hoffman, οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο. Executive producers του έκτου κύκλου είναι οι John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden και Gabrielle Allan.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Bear» και «The Shards» του FX, «Furious», «The Testaments» και η μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τη σειρά «Paradise», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» αλλά και ταινίες όπως «Βοήθεια!» των 20th Century Studios, «Στον Κόσμο Tων Ζώων» της Disney και της Pixar και «Ζωούπολη 2» της Disney.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.