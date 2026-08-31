Οι οικογένειες μπορούν να απολαύσουν από το σπίτι την ξεκαρδιστική και συγκινητική επιστροφή του Woody, του Buzz Lightyear, της Jessie και ολόκληρης της παρέας, καθώς η παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία των Disney και Pixar, «Toy Story 5», έρχεται, στις 23 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Τα παιχνίδια επέστρεψαν στο «Toy Story 5» των Disney και Pixar, και αυτήν τη φορά, έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία. Ο ρόλος τους αμφισβητείται, όταν έρχονται σε επαφή με τη Lilypad, ένα ολοκαίνουργιο tablet που καταφτάνει με τις δικές της ανατρεπτικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί που παίζει μαζί τους, την Bonnie. Θα είναι άραγε ποτέ η ώρα του παιχνιδιού όπως παλιά;

Ένα ολοκαίνουργιο βίντεο κλιπ του πρωτότυπου τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», με σκηνές από την ταινία «Toy Story 5», σε ερμηνεία της 14 φορές βραβευμένης με GRAMMY® Taylor Swift, είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney+, το Spotify και το Apple Music. Το single, που κατέκτησε την κορυφή των charts σημειώνοντας ρεκόρ, είναι μια δημιουργία της Taylor Swift σε συμπαραγωγή με τον Jack Antonoff.

Η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία, την οποία ο Damon Wise του Deadline χαρακτήρισε «μια διασκεδαστική και γεμάτη νόημα οικογενειακή ταινία για όλες τις γενιές», έχει σημειώσει παγκόσμιες εισπράξεις που ξεπερνούν το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια από την κινηματογραφική της πρεμιέρα τον Ιούνιο, επιτυχία που συνοδεύεται από ενθουσιώδεις κριτικές και θερμή υποδοχή από το κοινό. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh™ και Verified Hot από το Rotten Tomatoes®, ενώ απέσπασε βαθμολογία A από το CinemaScore®.

Η ολοκαίνουργια περιπέτεια επαναφέρει αγαπημένους και εμβληματικούς χαρακτήρες, συστήνει στις οικογένειες μια νέα γενιά παιχνιδιών και φέρνει το επόμενο κεφάλαιο του «Toy Story» στις οθόνες του σπιτιού. Το «Toy Story» είναι το franchise με τη μεγαλύτερη θέαση στο Disney+, με περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια ώρες προβολής παγκοσμίως. Το «Toy Story 5» προστίθεται τώρα στη «Συλλογή Toy Story», όπου οι fans μπορούν να παρακολουθήσουν το βραβευμένο με Όσκαρ® franchise.

Οι οικογένειες μπορούν πλέον να προπαραγγείλουν το Original Soundtrack του «Toy Story 5» σε βινύλιο και CD. Το soundtrack περιλαμβάνει το επιτυχημένο τραγούδι της Taylor Swift «I Knew It, I Knew You», καθώς και την πρωτότυπη μουσική επένδυση του 7 φορές βραβευμένου με GRAMMY και 2 φορές βραβευμένου με Όσκαρ® συνθέτη Randy Newman, ο οποίος επιστρέφει για να υπογράψει τη μουσική της πέμπτης ταινίας «Toy Story». Το βινύλιο και το CD θα είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Το «Toy Story 5» σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Όσκαρ® Andrew Stanton, ενώ τη συν-σκηνοθεσία υπογράφει η Kenna Harris. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Lindsey Collins, p.g.a., και Jessica Choi, p.g.a., ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Stanton και Harris, βασισμένο σε πρωτότυπη ιστορία του Stanton. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί PG.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Bear» και «The Shards» του FX, νέα σειρά του Hulu «Furious», «The Testaments» και η μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τη σειρά «Paradise», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» αλλά και ταινίες όπως «Στον Κόσμο Tων Ζώων» της Disney και της Pixar και «Ζωούπολη 2» της Disney.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.