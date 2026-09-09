Ένας από τους κορυφαίους οδηγούς αγώνων στον κόσμο. Μία αδύνατη πρόκληση.

Ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1®, Max Verstappen,

επιχειρεί να προσπεράσει 100 οδηγούς, σε ζωντανή μετάδοση στο Disney+!

Με λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα να απομένει, οι συνδρομητές του Disney+ θα μπορούν να παρακολουθήσουν το «Max vs 100», έναν πρωτοποριακό αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Red Bull. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στο ESPN, εντός Disney+. Η ζωντανή μετάδοση θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου στις 19:00 και ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com



Στον αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά, ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1® και οδηγός αγώνων της Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen, θα επιχειρήσει να προσπεράσει 100 οδηγούς στο Silverstone, μία από τις πιο εμβληματικές πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.



Ο τρεις φορές βραβευμένος με BAFTA Βρετανός κωμικός, Mo Gilligan, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τη μοναδική του ενέργεια, θα είναι ο παρουσιαστής της ζωντανής μετάδοσης του αγώνα. Ο Gilligan θα έχει μαζί του μια ευρύτερη ομάδα παρουσιαστών, που θα παρέχουν εξειδικευμένη ανάλυση και σχολιασμό καθ’ όλη τη διάρκεια της συναρπαστικής πρόκλησης.

Ο αγώνας θα προσφέρει μια νέα προσέγγιση στην κάλυψη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, φέρνοντας τους fans ακόμη πιο κοντά στη δράση, με γραφικά εμπνευσμένα από τον κόσμο του gaming και εντυπωσιακά κινηματογραφικά πλάνα από drone. Η βραβευμένη, διεθνής εταιρεία παραγωγής, Whisper, που βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο φιλόδοξες αθλητικές και ψυχαγωγικές παραγωγές παγκοσμίως, αναλαμβάνει την παραγωγή.

Η μετάδοση θα ενσωματώνει δεδομένα του αγώνα σε πραγματικό χρόνο, καθώς και πληροφορίες και insights που θα εμφανίζονται στην οθόνη, ώστε οι fans να μπορούν να παρακολουθούν κάθε στάδιο της αναμέτρησης. Σε ένα απόλυτο twist, ο Verstappen θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί απευθείας με τους αντιπάλους του κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσφέροντας στους fans μια μοναδική ματιά στις συνομιλίες και τις αποφάσεις που διαμορφώνουν την εξέλιξη της μάχης.

Το «Max vs 100» έρχεται να προστεθεί στο διαρκώς αυξανόμενο, αθλητικό περιεχόμενο του ESPN στο Disney+ σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης. Το ESPN προσφέρει στους συνδρομητές πρόσβαση σε κορυφαίες ζωντανές μεταδόσεις, αθλητικές εκπομπές, πρωτότυπο περιεχόμενο και πολλά ακόμη. Το αθλητικό περιεχόμενο στο Disney+ περιλαμβάνει το UEFA Champions League Γυναικών σε όλη την Ευρώπη, καθώς και κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις των ΗΠΑ σε επιλεγμένες αγορές.

Το «Max vs 100» είναι μια παραγωγή της Red Bull Media House, που πραγματοποιείται με ανάθεση της Angela Jain, Head of Content, Disney+ EMEA, και του Sean Doyle, VP, Unscripted, Disney+ EMEA. Executive Producers είναι οι Antonia Howard-Taylor, Disney+ EMEA, Ignacio Leon, Red Bull Executive Producer, Kutlu Baklacioglu, Red Bull Head of Motorsports Network και Simon Corney, Executive Producer, Whisper.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Bear» και «The Shards» του FX, τη νέα σειρά του Hulu «Furious», τη μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τη σειρά «Paradise», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» αλλά και ταινίες όπως «Στον Κόσμο Tων Ζώων» της Disney και της Pixar, «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» της Lucasfilm και «Ζωούπολη 2» της Disney.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.