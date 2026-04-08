Φέτος τον Απρίλιο, το Vodafone TV φέρνει τις πλέον πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, από τον τρίτο κύκλο του Euphoria που επιστρέφει με ακόμη πιο δυνατές εξελίξεις, μέχρι το πολυβραβευμένο Hacks που ολοκληρώνει την επιτυχημένη του πορεία με την τελευταία του σεζόν. Παράλληλα, ο δημιουργός-φαινόμενο του Baby Reindeer, Richard Gadd παρουσιάζει τη νέα του σειρά Half Man, ενώ το εκρηκτικό Rogue Heroes δια χειρός BBC συνεχίζει να κερδίζει το κοινό με την ένταση και τη δυναμική του αφήγηση. Τέλος, ο δεύτερος κύκλος του Daredevil: Born Again και το ολοκαίνουργιο The Testaments, μια καινούργια ανάγνωση πάνω στο The Handmaid’s Tale στο Disney+ συνθέτουν έναν μήνα γεμάτο δυνατές ιστορίες που επιβεβαιώνει ότι το Vodafone TV αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για κορυφαίο περιεχόμενο.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒΟ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ WARNER

«EUPHORIA» Κ3

Νέος κύκλος διαθέσιμος από 13/4

Έξι χρόνια μετά τις τελευταίες περιπέτειες της ‘γλυκιάς συμμορίας’, το ποπ φαινόμενο του ΗΒΟ που όρισε την τηλεοπτική κουλτούρα των τελευταίων δεκαετιών επιστρέφει για τον τρίτο και φαρμακερό του κύκλο, πιο σκοτεινό και πιο edgy από ποτέ.

«HALF MAN»

Διαθέσιμο από 25/4

Τρία χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το HALF MAN για λογαριασμό του ΗΒΟ, για δυο αδέρφια που επαναδιαπραγματεύονται την τοξική αρρενωπότητα από τη Γλασκώβη των 80s μέχρι και σήμερα. ​

«HACKS» Κ5

Διαθέσιμο από 10/4

Μια πετυχημένη stand up κωμικός βλέπει την καριέρα της να κινδυνεύει από τη…νέα γενιά, γι’ αυτό συνεργάζεται μαζί της για να πετύχει περισσότερα. Αλλά η νέα εποχή ζητάει άλλα πράγματα. Το πολυβραβευμένο HACKS δια χειρός ΗΒΟ ΜΑΧ έρχεται στην Ελλάδα και o ολοκαίνουργιος 5ος κύκλος υπόσχεται το απόλυτο binge-watching.

«FINDING HARRY: THE CRAFT BEHIND THE MAGIC»

Διαθέσιμο τώρα

Έσπασε τα ρεκόρ πιο γρήγορα προβεβλημένου τρέιλερ στην ιστορία του ΗΒΟ ΜΑΧ, θεωρείται η πλέον αναμενόμενη τηλεοπτική προσθήκη για το 2026 και τώρα το ντοκιμαντέρ FINDING HARRY: THE CRAFT BEHIND THE MAGIC κρυφοκοιτάζει την προετοιμασία και τα γυρίσματα ενός θρυλικού saga. ​

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«THE TESTAMENTS»

Πρωτότυπη σειρά, τώρα διαθέσιμη

Η νέα σειρά «The Testaments», το επόμενο κεφάλαιο του The Handmaid’s Tale, είναι μια δραματική ιστορία ενηλικίωσης στη Γαλαάδ. Η σειρά ακολουθεί δύο έφηβες, την Άγκνες Μακένζι, υπάκουη και ευσεβή, και την Ντέιζι, μια νεοφερμένη εκτός της Γαλαάδ. Καθώς περιηγούνται στην ελίτ σχολή της Θείας Λίντια, ενός χώρου όπου η υπακοή επιβάλλεται βάναυσα και πάντα με θεϊκή δικαιολογία, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.

«DAREDEVIL: BORN AGAIN» Κ2

Πρωτότυπη σειρά, τώρα διαθέσιμη

Ο δήμαρχος Γουίλσον Φισκ συνθλίβει τη Νέα Υόρκη κυνηγώντας τον Νο 1 δημόσιο εχθρό, τον τιμωρό του Χελς Κίτσεν, γνωστό ως Ντερντέβιλ. Όμως, φορώντας την κερασφόρα μάσκα του, ο Ματ Μέρντοκ αντεπιτίθεται κινούμενος μέσα από τις σκιές με σκοπό να καταλύσει τη διεφθαρμένη αυτοκρατορία του Κίνγκπιν και να πάρει πίσω την πατρίδα του. Αντίσταση. Ανατροπή. Αναγέννηση.

«ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ »

Πρωτότυπο αφιέρωμα, τώρα διαθέσιμο

Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει για να γιορτάσει την 20ή επέτειο της Χάνα Μοντάνα, της εμβληματικής σειράς που καθόρισε μια γενιά και έγινε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας. Το «Χάνα Μοντάνα 20 Χρόνια Επετειακό Αφιέρωμα», είναι μια επιστολή αγάπης προς τους θαυμαστές της σειράς, γεμάτη με συγκινητική νοσταλγία, καθώς η Μάιλι Σάιρους ξαναζεί μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της, τη μουσική, τη μόδα και την παγκόσμια κοινότητα θαυμαστών που τα περιβάλλει όλα αυτά. Το ειδικό αφιέρωμα περιλαμβάνει μια αποκλειστική, εις βάθος συνέντευξη με τη Μάιλι Σάιρους, με παρουσιαστή τον Άλεξ Κούπερ, με φόντο αναπαραστάσεις του αρχικού σαλονιού Στιούαρτ και της θρυλικής ντουλάπας της Χάνα Μοντάνα. Οι θεατές θα απολαύσουν επίσης μια ειδική ματιά στα παρασκήνια με κομμάτια από την αρχειακή συλλογή της Μάιλι, οικεία πρόσωπα, καλεσμένους έκπληξη και μια ειδική μουσική παράσταση από τη Μάιλι Σάιρους.

VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ SILENT HILL»

Διαθέσιμο από 17/4 για ενοικίαση

Πόσο έτοιμοι είστε για μια τέτοια επιστροφή; Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ SILENT HILL είναι όσο τρομακτική φαντάζεστε και ακόμα περισσότερο και σας καλεί για να ανακαλύψετε αν όλα έχουν μείνει ίδια, σχεδόν μια δεκαετία και κάτι μετά.

«IT’S NEVER OVER JEFF BUCKLEY»

Διαθέσιμο από 13/4 για ενοικίαση

Είχε προλάβει να κυκλοφορήσει μονάχα ένα άλμπουμ πριν πεθάνει ξαφνικά το 1997 στα 30 του, και η ζωή του έγινε ένα άδικο φευγιό. Μέσα από ακυκλοφόρητο υλικό, το IT’S NEVER OVER JEFF BUCKLEY εξερευνά την περίπτωση ενός καλλιτέχνη που δεν πρόλαβε να γίνει σταρ.