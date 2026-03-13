O Μάρτιος, ο μήνας με τις μεγάλες πρεμιέρες έφτασε στο Vodafone TV. Το Rooster, η καινούργια σειρά με τον Στιβ Καρέλ, η επιστροφή του The Comeback με τον τρίτο του κύκλο, οι 4 κύκλοι του Hacks για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το υποψήφιο για Όσκαρ Ντοκιμαντέρ The Devil is Busy, φυσικά η Ζωούπολη 2 στο Disney+, αλλά και ένα χορταστικό Οσκαρικό αφιέρωμα, κάνουν το Vodafone TV τον απόλυτο προορισμό και για αυτόν τον μήνα.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒΟ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ WARNER

«HACKS»

Διαθέσιμο στις 10/3

Μια πετυχημένη stand up κωμικός βλέπει την καριέρα της να κινδυνεύει από τη νέα γενιά, γι’ αυτό συνεργάζεται μαζί της για να πετύχει περισσότερα. Αλλά η νέα εποχή ζητάει άλλα πράγματα. Το πολυβραβευμένο HACKS δια χειρός ΗΒΟ ΜΑΧ έρχεται στην Ελλάδα και στο Vodafone TV με τους τέσσερις πρώτους κύκλους για το απολαυστικό binge-watching.

«ROOSTER»

Διαθέσιμο τώρα

To ROOSTER είναι η νέα κωμική σειρά του ΗΒΟ ΜΑΧ για τη δυσλειτουργική σχέση ενός πατέρα, πετυχημένου συγγραφέα, με την κόρη του και εκτυλίσσεται στην πανεπιστημιούπολη που εκείνη είναι φοιτήτρια. Αλλά η νέα κωμική προσθήκη με τον Στιβ Καρέλ είναι πολύ περισσότερα από όσα περιμένατε και είναι η πιο αναμενόμενη πρεμιέρα αυτού του Μαρτίου.

«DTF ST. LOUIS»

Διαθέσιμο τώρα

To DTF St. Louis εστιάζει σε έναν ερωτικό τρίγωνo, όπου τρεις ενήλικες με διαφορετικές προσωπικές και ερωτικές διαδρομές συγκρούονται σε ένα περιβάλλον απωθημένων και απογοήτευσης. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται και οι επιθυμίες τους συγκρούονται όλα οδηγούν σε μια τραγική κατάληξη. Το DTF ST. LOUIS είναι η γλυκόπικρη προσθήκη του ΗΒΟ ΜΑΧ και έχει μια απίστευτα ελκυστική ερμηνευτική τριπλέτα.

«THE COMEBACK» Κ3

Διαθέσιμο στις 23/3

Η Βάλερι, η ξεπεσμένη σταρ των 90s, ένα απολαυστικό alter ego της Λίζα Κούντροου επιστρέφει με τον τρίτο -και τελευταίο;- κύκλο του THE COMEBACK για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Μάλλον.

«ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE»

Διαθέσιμo τώρα

Γνωστό περισσότερο ως Snyder’s Cut πάνω στο JUSTICE LEAGUE, κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο ΗΒΟ ΜΑΧ το 2021 και τώρα έρχεται στο Vodafone TV για ένα 4ωρο έπος της DC COMICS, που αποτελεί άτυπη (και τυπική) συνέχεια του BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE και είναι το σκηνοθετικό αρχικό όραμα του Ζακ Σνάιντερ στην απόλυτη εκδοχή του.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«ΖΩΟΥΠΟΛΗ 2»

Ταινία της Walt Disney Animation Studios

Διαθέσιμο στις 11/3

Στην ταινία της Walt Disney Animation Studios, «Ζωούπολη 2», οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού, το οποίο καταφθάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των θηλαστικών. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να δουλέψουν μυστικά σε απρόσμενες, άγνωστες γωνιές της πόλης, όπου η αναπτυσσόμενη συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ άλλοτε.

«ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ»

Πρωτότυπη σειρά του Disney+

Διαθέσιμο στις 23/3

Σε αυτή τη νέα σειρά, ο Λούκυ Λουκ, ο θρυλικός μοναχικός καουμπόι, πρέπει να βοηθήσει τη Λουίζ, μια 18χρονη κοπέλα τόσο αξιαγάπητη όσο και απρόβλεπτη. Μαζί ξεκινούν μια αποστολή στην Άγρια Δύση για να βρουν τη μητέρα της Λουίζ, που έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς, ενώ παράλληλα ξεσκεπάζουν μια συνωμοσία ικανή να αλλάξει την πορεία της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών! Μέσα από μονομαχίες, καταδιώξεις. άγριες συγκρούσεις και απρόσμενες συμμαχίες με τους Ντάλτονς, τον Μπίλι δε Κιντ και την Καλάμιτι Τζέιν, αυτό το αλλόκοτο δίδυμο θα ανακαλύψει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να σώσουν την Αμερική, αλλά να μάθουν να συνεργάζονται. Μια συναρπαστική περιπέτεια όπου ο άνθρωπος που πυροβολεί πιο γρήγορα και απ’ τη σκιά του καλείται να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος του και να έρθει αντιμέτωπος με τις ίδιες τις ρίζες του θρύλου του.

«DAREDEVIL BORN AGAIN» Κύκλος 2

Πρωτότυπη σειρά της Marvel Television

Διαθέσιμο στις 25/3

Στον δεύτερο κύκλο, ο δήμαρχος Wilson Fisk σφίγγει τον κλοιό γύρω από τη Νέα Υόρκη, κυνηγώντας τον υπ’ αριθμόν έναν δημόσιο εχθρό, τον τιμωρό του Hell’s Kitchen, γνωστό ως Daredevil. Όμως, πίσω από τη μάσκα με τα κέρατα, ο Matt Murdock θα προσπαθήσει να αντεπιτεθεί μέσα από τις σκιές, για να γκρεμίσει τη διεφθαρμένη αυτοκρατορία του Kingpin και να πάρει πίσω την πατρίδα του. Αντίσταση. Ανατροπή. Αναγέννηση.

«THE MUPPET SHOW»

Σπέσιαλ Αφιέρωμα

Διαθέσιμo τώρα

Είναι το «Μάπετ Σόου»! Ο Κέρμιτ, η Μις Πίγκυ και η αγαπημένη παρέα των Μάπετς επιστρέφουν με ένα ολοκαίνουργιο σπέσιαλ αφιέρωμα. Μουσική, κωμωδία και πολύ χάος θα επικρατήσουν όταν τα Μάπετς ανέβουν ξανά στη σκηνή του αυθεντικού Θεάτρου των Μάπετ με την ξεχωριστή καλεσμένη τους, Σαμπρίνα Κάρπεντερ!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: And the Oscar goes to..

H λίστα με τα 11 Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας παίζει μονάχα στο Vodafone TV, και μαζί της άλλες 20 ταινίες βραβευμένες και υποψήφιες για Όσκαρ -μαζί και τα τρία φετινά φαβορί- που έσπασαν τα ρεκόρ του box office και κρατούν μια θέση ψηλά στις καρδιές των θεατών εδώ και δεκαετίες! Από το κλασικό ΒΕΝ HUR και την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ από την τριλογία του ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ μέχρι την ταινία ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ και την ταινία Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ στο Disney+, όλα παίζουν δυνατά εδώ!

Τίτλοι αφιερώματος – Argo*, The Departed*, Ben Hur*, Unforgiven*, One Flew Over the Cuckoo’s Nest*, Amadeus*, The Lord of the Rings: The Return of the King*, In a Better World, Goodfellas, Mad Max Fury Road, The Exorcist, Gravity, Barbie, The Dark Knight, Sinners, One Battle After Another, Weapons & στο Disney+: Η Μορφή του Νερού (The Shape of Water)*, Τιτανικός (Titanic)*, Η Χώρα των Νομάδων (Nomadland)*, Braveheart*, Poor Things, Avatar, Η Ζωή του Πι (Life of Pi), Η Ευνοούμενη (The Favourite), Τα Μυαλά που Κουβαλάς (Inside Out), Ξενοδοχείο Grand Budapest (The Grand Budapest Hotel)

Δείτε τα υποψήφια για Όσκαρ Ντοκιμαντέρ «THE ALABAMA SOLUTION» & «THE DEVIL IS BUSY»

«THE ALABAMA SOLUTION»

Ένα ντοκιμαντέρ για τις φυλακές της Αλαμπάμα; Όχι ακριβώς. Το THE ALABAMA SOLUTION, υποψήφιο και φαβορί για το φετινό Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ εξερευνά ένα από τα πιο θανατηφόρα συστήματα φυλακών της Αμερικής βασισμένα σε μαρτυρίες και έρευνα έξι ετών για μια συγκλονιστική πραγματικότητα βίας και συγκάλυψης.

«THE DEVIL IS BUSY»

Σε μια κλινική που ειδικεύεται στις αμβλώσεις, οι νοσηλευόμενοι και οι γιατροί είναι υπό την καθημερινή “εποπτεία” διαδηλωτών. Το υποψήφιο για Όσκαρ Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ THE DEVIL IS BUSY ακολουθεί το χρονικό παράνοιας και του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, και παίζει στο Vodafone TV.

VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«ΒΟΥΓΟΝΙΑ» (BUGONIA)

Διαθέσιμο τώρα

Βασισμένο στην κορεάτικη ταινία Save the Green Planet και υποψήφιο για 4 βραβεία Όσκαρ, το BUGONIA του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν και τον Τζέσε Πλέμονς είναι μια ανελέητη κοινωνική σάτιρα με ήρωες δυο συνωμοσιολόγους που απάγουν την CEO μιας φαρμακευτικής εταιρείας με την σιγουριά ότι είναι εξωγήινη που ήρθε για να καταστρέψει τον πλανήτη Γη!

«MARTY SUPREME»

Διαθέσιμο τώρα

Ο Μάρτι Μάουζερ, ένας εγωκεντρικός παίκτης επιτραπέζιας αντισφαίρισης που τα θέλει εδώ-και-τώρα είναι ο ήρωας του MARTY SUPREME, αυτής της καταιγιστικής ταινίας του Τζος Σαφντί, υποψήφιας για 9 Όσκαρ, με έναν Τίμοτε Σαλαμέ, όπως δεν έχετε ξαναδεί.

«WICKED: FOR GOOD»

Διαθέσιμο 20/3

Το δεύτερο μέρος του φαντασμαγορικού WICKED: FOR GOOD φέρνει ξανά την Εφάλμπα και την Γκλίντα αντιμέτωπες και συμμάχους απέναντι στον Μάγο του Οζ με ένα επικό φινάλε και το δίδυμο Αριάνα Γκράντε και Σίνθια Ερίβο σε μεγάλα κέφια.