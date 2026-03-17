Το Vodafone TV φιλοξενεί τις τρεις ταινίες που ξεχώρισαν στα φετινά Oscars, αποσπώντας τις περισσότερες διακρίσεις στις σημαντικότερες κατηγορίες. Οι ταινίες «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», «Αμαρτωλοί» και Weapons, παραγωγές της Warner Bros., συγκέντρωσαν συνολικά 11 χρυσά αγαλματίδια, επιβεβαιώνοντας την δυναμική παρουσία του στούντιο στην φετινή απονομή.

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (One Battle After Another), η οποία διατίθεται ήδη από την υπηρεσία HBO Max, μέσω του Vodafone TV, ήταν η μεγάλη νικήτρια στην χθεσινή απονομή με 6 Όσκαρ, ανάμεσά τους και εκείνα για την Καλύτερη Ταινία της χρονιάς, Καλύτερη Σκηνοθεσία και Διασκευασμένου Σεναρίου. Ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου. Τέλος, η ταινία κέρδισε το βραβείο μοντάζ (Άντι Γιούγκερσεν) για το καταιγιστικό «συμμάζεμα» των 3 ωρών, ενώ το ολοκαίνουργιο βραβείο κάστινγκ πήγε στην μόνιμη συνεργάτιδα του Πολ Τόμας Άντερσον, Κασσάνδρα Κουλουκούντης για την επιλογή ενός all-star καστ (Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Τεγιάνα Τέιλορ, Σον Πεν) που βρέθηκαν φέτος υποψήφιοι στις κατηγορίες των ερμηνειών.

Από την άλλη, οι «Αμαρτωλοί» (Sinners), δια χειρός Ράιν Κούγκλερ, μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της χρονιάς και την πλήρη αποδοχή κοινού και κριτικών, έφυγαν με 4 βραβεία Όσκαρ: Α’ Ανδρικού ρόλου για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μουσικής, το τρίτο για τον Λούντβιγκ Γκόρανσον- και Φωτογραφίας, κάνοντας την Οτόμν Νουράλντ Αρκαπάου την πρώτη γυναίκα νικήτρια στην ιστορία του θεσμού.

Τέλος, το ανατριχιαστικό «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ έφυγε με το βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου για την καθηλωτική ερμηνεία της Έιμι Μάντιγκαν, 40 χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική της υποψηφιότητα.

Και οι τρεις ταινίες είναι ήδη διαθέσιμες on demand στο Vodafone TV, ανάμεσα σε άλλα Οσκαρικά αριστουργήματα, συγκεντρωμένα και στην ειδική κατηγορία “And the Oscar goes to”. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και 12 ακόμη ταινίες που έχουν κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.