Ένα επαγγελματικό ταξίδι παίρνει απρόσμενη τροπή και μετατρέπεται σε μάχη για επιβίωση. Η ταινία, «ΒΟΗΘΕΙΑ!», από την 20th Century Studios, με τους Rachel McAdams και Dylan O’Brien, έρχεται 7 Μαΐου στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

H ταινία, «ΒΟΗΘΕΙΑ!», από τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Sam Raimi, ανατρέπει τις ισορροπίες εξουσίας στον χώρο εργασίας και τις μετατρέπει σε μία σκοτεινή, κωμική ιστορία επιβίωσης. Όταν μια αδίστακτη προϊσταμένη και ο παραγκωνισμένος υπάλληλός της εγκλωβίζονται σε ένα έρημο νησί έπειτα από ένα αεροπορικό δυστύχημα, οι ρόλοι τους αντιστρέφονται γρήγορα. Οι Rachel McAdams και Dylan O’Brien πρωταγωνιστούν και δίνουν ζωή σε μια εκρηκτική, συχνά σκοτεινή, χιουμοριστική σύγκρουση, καθώς οι δύο τους παλεύουν για τον έλεγχο, αλλά και την επιβίωσή τους.

Οι κριτικοί έχουν επαινέσει την ταινία για τον ευφυή συνδυασμό έντασης και χιούμορ, χαρίζοντάς της βαθμολογία 93% Certified Fresh στο Rotten Tomatoes®. Οι αξιολογήσεις, τονίζουν την κλιμακούμενη σύγκρουση εξουσίας, τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες και το χαρακτηριστικό ύφος του Raimi που ισορροπεί ανάμεσα στο παιχνιδιάρικο και το απειλητικό. Με εντυπωσιακή κινηματογράφηση και μια δυναμική μουσική επένδυση από τον Danny Elfman, η ταινία, «ΒΟΗΘΕΙΑ!», προσφέρει ένα καταιγιστικό, καθοδηγούμενο από τους χαρακτήρες, ψυχολογικό θρίλερ, με σασπένς και αιχμηρή διάθεση.

Σύνοψη ταινίας

Όταν δύο συνάδελφοι βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί, ως οι μοναδικοί επιζώντες μιας αεροπορικής συντριβής, πρέπει να ξεπεράσουν παλιές έχθρες και να συνεργαστούν για να παραμείνουν ζωντανοί. Όμως, δεν βρίσκονται πλέον στο γραφείο, και ξεκινά μια σύγκρουση πείσματος και ευφυΐας που είναι γεμάτη ένταση αλλά και λεπτή, ειρωνική χροιά, σε αυτό το πρωτότυπο, σκοτεινό αλλά και κωμικό, ψυχολογικό θρίλερ.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως τη νέα σειρά «The Testaments», τη μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τον νέο κύκλο της σειράς «Paradise», τη σειρά του FX «The Beauty», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τη νέα σειρά «Wonder Man» της Marvel Television, αλλά και ταινίες όπως «Ella McCay», «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» των 20th Century Studios, «Ζωούπολη 2» και «Κυνηγός Επικίνδυνη Ζώνη».

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.