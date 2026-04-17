Οι συνδρομητές θα έχουν μία θέση στην πρώτη σειρά της πιο στιλάτης πρεμιέρας της χρονιάς

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», από την 20th Century Studios, κάνει πρεμιέρα 30 Απριλίου στους κινηματογράφους

Το Disney+ θα μεταδώσει ζωντανά την παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης, νέας ταινίας, «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», από την 20th Century Studios. Οι συνδρομητές θα έχουν μια αποκλειστική θέση στην πρώτη σειρά σε μία από τις πιο λαμπερές βραδιές της χρονιάς. Η εκδήλωση, στην οποία θα παρευρεθούν όλοι οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές της ταινίας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, γιορτάζοντας την κινηματογραφική πρεμιέρα της νέας ταινίας. Η ζωντανή μετάδοση θα ξεκινήσει στις 00:30, μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 20 Απριλίου, ενώ θα παραμείνει διαθέσιμη στο Disney+ μετά το τέλος της. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Η ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης, θα φέρει τους fans πιο κοντά από ποτέ στη λάμψη, τον ενθουσιασμό και τα παρασκήνια μιας μεγάλης κινηματογραφικής πρεμιέρας. Από εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και αφίξεις διασημοτήτων μέχρι συνεντεύξεις του καστ αλλά και πολλές εκπλήξεις, οι συνδρομητές του Disney+ θα έχουν μια αποκλειστική εσωτερική ματιά σε μία εκδήλωση όπου κάθε λεπτομέρεια είναι έτοιμη για πασαρέλα.

Το καστ και οι δημιουργοί της ταινίας που θα παρευρεθούν στην πρεμιέρα, συμπεριλαμβάνουν τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen, καθώς και τον σκηνοθέτη David Frankel και τη σεναριογράφο Aline Brosh McKenna.

Οι fans μπορούν να απολαύσουν ξανά την πρώτη ταινία-φαινόμενο, «Ο Διάβολος Φοράει Prada», η οποία είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

Σχετικά με την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Η νέα ταινία, «O Διάβολος Φοράει Prada 2», κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Μιράντα, Άντι, Έμιλι και Νάιτζελ, οι Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci επιστρέφουν στους κομψούς δρόμους της Νέας Υόρκης και στα λαμπερά γραφεία του περιοδικού Runway, στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» των 20th Century Studios, το πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

