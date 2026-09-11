Η αναμονή φτάνει στο τέλος της, καθώς το Disney+ ανακοινώνει την επιστροφή της πρωτότυπης σειράς, «Οι Ανταγωνιστές» (Rivals), στις 11 Νοεμβρίου, με τρία νέα επεισόδια διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας. Τα νέα επεισόδια του δεύτερου κύκλου θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στο Hulu εντός του Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

H επιτυχημένη βρετανική δραματική σειρά, βασισμένη στη σειρά βιβλίων της Dame Jilly Cooper, «Rutshire Chronicles», συνεχίζει με έξι νέα επεισόδια, γεμάτα μυστικά, προδοσία και ανατρεπτικές εξελίξεις. Ο πρώτος κύκλος, καθώς και τα έξι πρώτα επεισόδια του δεύτερου κύκλου είναι τώρα διαθέσιμα, αποκλειστικά στο Hulu εντός του Disney+.

Στα νέα επεισόδια του δεύτερου κύκλου, οι κάτοικοι του Rutshire προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από την τραγωδία, τα σκάνδαλα και την προδοσία. Μετά το ανατριχιαστικό φινάλε του Α’ Μέρους, η μάχη του Tony Baddingham και του Declan O’Hara για το στέμμα των Cotswolds φτάνει στο αποκορύφωμά της, ενώ ο Rupert Campbell-Black αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς τους δαίμονες. Με φόντο την ηδονιστική χλιδή της υπερβολής των 80s, το χάος της Bonfire Night, τον Hampshire Hunt Ball και τα γεμάτα ανατροπές Χριστούγεννα, σχέσεις και συμμαχίες διαλύονται και αντιπαλότητες εντείνονται. Παγιδευμένη στη μέση του φρενήρη πολέμου για το franchise, η Taggie O’Hara πρέπει να βρει το θάρρος να ακολουθήσει την καρδιά της, ενώ όσοι βρίσκονται γύρω της έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φιλοδοξίας, της δύναμης και των μυστικών που δεν μπορούν πλέον να παραμείνουν κρυμμένα. Αλλά καθώς ο δεύτερος κύκλος πλησιάζει στο τέλος του, ποιος θα έχει το αίσιο τέλος του;

Η σειρά, «Οι Ανταγωνιστές», είναι μια παραγωγή της Happy Prince, μέλους της ITV Studios, με executive producers τους Dominic Treadwell-Collins, Alexander Lamb, Felicity Blunt, Elliot Hegarty, τη βραβευμένη με Olivier θεατρική συγγραφέα Laura Wade και τη συγγραφέα του «Οι Ανταγωνιστές», Dame Jilly Cooper. Η Eliza Mellor επιστρέφει ως Series Producer. Το σενάριο υπογράφουν οι Dominic Treadwell-Collins, Laura Wade, Sophie Goodhart, Sam Hoare, Mimi Hare, Clare Naylor, Sorcha Kurien-Walsh και Dare Aiyegbayo, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι Elliot Hegarty, Jamie J Johnson και Dee Koppang O’Leary. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Dame Jilly Cooper, το οποίο αποτελεί μέρος της πολυβραβευμένης και best-selling σειράς βιβλίων «Rutshire Chronicles». Η σειρά ανατέθηκε από τον από τον Lee Mason, VP Scripted Content Disney+ EMEA.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Bear» και «The Shards» του FX, τη νέα σειρά του Hulu «Furious», τη μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τη σειρά «Paradise», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» αλλά και ταινίες όπως «Στον Κόσμο Tων Ζώων» της Disney και της Pixar, «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» της Lucasfilm και «Ζωούπολη 2» της Disney.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.