Αυτός ο Μάρτιος στο Vodafone TV είναι ο πιο γεμάτος μήνας που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Με την έλευση του ΜΑΧ αποκλειστικά και μόνο στο Vodafone TV, το κοινό μπορεί να απολαύσει μεταξύ άλλων ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ, τον καινούργιο κύκλο του TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY με την Τζόντι Φόνστερ, το THE PITT και όλους τους κύκλους του «αθυρόστομου» RICK & MORTY, μαζί με το THE BATMAN του Ματ Ριβς, το βραβευμένο με 2 Όσκαρ DUNE PART TWO αλλά και ένα μοναδικό WOMEN ONLY αφιέρωμα, όπου μαζί με το DAREDEVIL: BORN AGAIN και την ΒΑΪΑΝΑ 2, τώρα διαθέσιμα στο Disney+ αλλά και το ΜΟΥΦΑΣΑ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ που έρχεται στις 26/3.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΧ

«RICKY AND MORTY»

Όλοι οι κύκλοι αποκλειστικά διαθέσιμοι

Ο Ρικ είναι ένας νιχιλιστής, αλκοολικός επιστήμονας και ο Μόρτι είναι ο εγγονός του. Και αυτές είναι οι περιπέτειές του. Και αυτό είναι το RICK AND MORTY, και δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα παραπάνω για να αρχίσετε το πιο ανορθόδοξο binge-watching που δεν ξέρατε ότι χρειαζόσασταν.

«TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY»

4ος κύκλος διαθέσιμος τώρα

Στην Αλάσκα κρύβονται τα μυστικά κάτω από τον πάγο. Κι αν δεν το φανταζόσουν, το TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY, ο τέταρτος κύκλος της πιο εθιστικής ανθολογίας του ΗΒΟ με την πολυβραβευμένη ερμηνεία της Τζόντι Φόστερ είναι εδώ αποκλειστικά στο Vodafone TV.

«JUROR #2»

Διαθέσιμο τώρα

Η τελευταία ταινία του 90χρονου βραβευμένου με Όσκαρ Κλιντ Ίστγουντ ακολουθεί την ιστορία ενός ενόρκου που η δικαστική υπόθεση του φέρνει δικές του αναμνήσεις. Νίκολας Χουλτ και Τόνι Κολέτ στο δικαστικό δράμα της χρονιάς.

«FURIOSA: A MAD MAX SAGA»

Διαθέσιμο τώρα

Καθώς ο κόσμος καταρρέει, η νεαρή Furiosa απάγεται και πέφτει στα χέρια μια ορδής μηχανόβιων. Η Επιβίωση είναι το μέλημά της τώρα στο πέμπτο και πιο φασαριόζικο κεφάλαιο της saga του MAD MAX με την Άνια Τέιλορ Τζόι στον πρώτο ρόλο και τον Κρις Χέμσγουορθ στο κατόπι.

«SUPER/MAN: THE CHRISTOPHER REEVE STORY»

Διαθέσιμο τώρα

Ο πρώτος Superman, εκείνος που έκανε τους θεατές να ονειρευτούν σούπερ ήρωες και να κοιτάνε πάντα ψηλά, που στα μέσα του ’90 έμεινε παράλυτος μετά από ένα ατύχημα και αφοσιώθηκε στον ακτιβισμό και στα δικαιώματα της αναπηρίας είναι η μαγιά του βραβευμένου SUPER/MAN: THE CHRISTOPHER REEVE STORY που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«DAREDEVIL: BORN AGAIN»

Πρωτότυπη σειρά της Marvel Television

Διαθέσιμο τώρα

Στο «Daredevil: Born Again» της Marvel Television, o τυφλός δικηγόρος με αυξημένες ικανότητες Matt Murdock (Charlie Cox) παλεύει για δικαιοσύνη μέσα από το πολύβουο δικηγορικό γραφείο του, την ώρα που ο τέως αρχηγός της μαφίας Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), προωθεί τη δική του πολιτική ατζέντα στη Νέα Υόρκη. Όταν οι προηγούμενες ιδιότητές τους αρχίζουν να έρχονται στο προσκήνιο, οι δυο τους βρίσκονται σε μια τροχιά αναπόφευκτης σύγκρουσης.

«ΒΑΪΑΝΑ 2»

Ταινία της Walt Disney Animation Studios

Διαθέσιμο τώρα

Στη ταινία «Βαϊάνα 2» βλέπουμε ξανά τη Βαϊάνα (Μαρίνα Σάττι) και τον Μάουι (Μιχάλης Κουινέλης) τρία χρόνια μετά, να ετοιμάζονται για ένα νέο και μακρύ ταξίδι μαζί με ένα πλήρωμα αταίριαστων ναυτικών. Ύστερα από ένα απροσδόκητο κάλεσμα από τους προγόνους της, η Βαϊάνα πρέπει να ταξιδέψει στις μακρινές θάλασσες της Ωκεανίας, αλλά και σε επικίνδυνα, αχαρτογράφητα νερά για μια περιπέτεια, που όμοιά της δεν έχει ξαναζήσει.

«ΜΟΥΦΑΣΑ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ»

Ταινία της Walt Disney Animation Studios

Διαθέσιμο από 26/3

Εξερευνήστε την απίστευτη άνοδο του αγαπημένου βασιλιά στη «Γη της Αγέλης» στην ταινία της Disney με τίτλο «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Παρακολουθήστε τον Ραφίκι να αφηγείται τον θρύλο του Μουφάσα στο μικρό λιονταράκι Κιάρα, κόρη του Σίμπα και της Νάλα, με τον Τιμόν και τον Πούμπα να προσθέτουν το χαρακτηριστικό τους χιούμορ. Η ιστορία, που εξιστορείται μέσα από φλάσμπακ, παρουσιάζει τον Μουφάσα ως ένα ορφανό λιονταράκι, χαμένο και μόνο, μέχρι που συναντά ένα συμπονετικό λιονταράκι που το λένε Τάκα, κληρονόμο μιας βασιλικής γενιάς. Η τυχαία συνάντηση ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι μιας ασυνήθιστης ομάδας αταίριαστων χαρακτήρων που αναζητούν το πεπρωμένο τους. Οι δεσμοί τους δοκιμάζονται καθώς συνεργάζονται για να ξεφύγουν από έναν απειλητικό και θανάσιμο εχθρό.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: WOMEN ONLY

Ένα αφιέρωμα με ταινίες, ντοκιμαντέρ και σειρές που υμνούν και εστιάζουν στην γυναίκα με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας

Γυναίκες δυναμικές, που ορίζουν τον χώρο και τον χρόνο, που ΔΕΝ γιορτάζουν μια μέρα τον χρόνο αλλά διεκδικούν την θέση τους κάθε μέρα του χρόνου. Σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ από τον κατάλογο του ΜΑΧ, της Viaplay και του Disney+ στο μοναδικό αφιέρωμα του Vodafone TV με τίτλο WOMEN ONLY δείχνει τον δρόμο!​

Τίτλοι αφιερώματος: WONDER WOMAN 1984, ENLIGHTENED, RONJA, THE ARCHITECT, GIRLS, BARBIE, TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY, I MAY DESTROY YOU, A STREETCAR NAMED DESIRE, THE JANES, ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ, BIRDS OF PREY, VERONIKA, FURIOSA: A MAD MAX SAGA, ROOMIES, NELLY & NADINE, EUPHORIA, BIG LITTLE LIES, THE COLOR PURPLE, THE REGIME, GAGA CHROMATICA BALL & από τον κατάλογο του DISNEY+: ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (TURNING RED) από την Disney και την Pixar, HOW TO GET AWAY WITH MURDER, TAYLOR SWIFT| THE ERAS TOUR (TAYLOR’S VERSION), POOR THINGS της Searchlight Pictures, ΒΑΪΑΝΑ 2 (VAIANA 2) της Walt Disney Animation Studios. ​

​VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«COMPANION»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

O θάνατος ενός δισεκατομμυριούχου φέρνει ανατροπές στη ζωή ενός νεαρού ζευγαριού και των φίλων τους κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην πολυτελή του βίλλα. ΑΙ και θρίλερ και COMPANION. ​

«ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Ένας άντρας θα χρειαστεί να ταξιδέψει με την οικογένειά του πίσω στο πατρικό του για την κηδεία του πατέρα του. Κι εκεί είναι που ξυπνά μέσα του η ανάμνηση ενός παρελθόντος που τον μεταμορφώνει σε ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟ, και αυτό είναι το θρίλερ της χρονιάς.

«ΣΟΝΙΚ 3»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Οι Σόνικ, Νάικ και Τέιλς συνεργάζονται ενάντια στον Σάντοου σε μια καινούργια ΣΟΝΙΚ 3 περιπέτεια, πιο περιπέτεια από τις προηγούμενες ταινίες της σειράς.

«RUMOURS»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Μια συνάντηση κορυφής των G7 θα φέρει ανατροπές καθώς σύντομα η δράση μεταφέρεται σε ένα σκοτεινό δάσος όπου ζουν περίεργα πλάσματα; Περιμένατε κάτι διαφορετικό από τον Γκι Μάντιν; Στο RUMOURS έχει για παρέα του την Κέιτ Μπλάνσετ και αυτό από μόνο του είναι υπόσχεση.