Το HBO επιτέλους έρχεται στην Ελλάδα! Πλέον, θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε μερικές από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών – καμία υπερβολή – στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Παρακάτω θα δείτε τις top σειρές που θα είναι πλέον διαθέσιμες στο κανάλι HBO που θα μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω του Vodafone TV.

Game of Thrones

Και όμως, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη δεν έχουν δει το Game of Thrones. Πρόκειται ίσως για την καλύτερη σειρά όλων των εποχών, παρά το φινάλε της 8 σεζόν που δίχασε τους φανς. Φαντασμαγορικά σκηνικά, μεσαιωνική πολιτική, μυθικά πλάσματα, βραβευμένες με EMMY ερμηνείες και η αγωνία στα ύψη είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του Game of Thrones. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.

Ακόμη και εάν το έχετε δει ήδη, ήρθε η ώρα να ξανά θυμηθείτε τα παιχνίδια εξουσίας μεταξύ των Stark, των Lannister, των White Walkers και των Targaryen που έχουν απομείνει (ξέρετε για ποιους μιλάμε).

True Detective

Δεν ξέρουμε τι να πρώτο – πούμε για την πρώτη σεζόν του True Detective, οπότε ας τα πιάσουμε ένα – ένα με την σειρά. Οι ερμηνείες των Matthew McConaughey και Woody Harrelnson; Μας στιγμάτισαν. Το σασπένς που δημιουργεί η σειρά; Κρατούσαμε την ανάσα μας. Η σκηνοθεσία; Δεν ξεχνάμε την γυρισμένη σε μονόπλανο σκηνή όπου ο Rust, ο χαρακτήρας του McConaughey εισβάλλει σε γιάφκα.

Το True Detective δεν είναι ακόμη μία αστυνομική σειρά. Είναι μία σειρά που ξεφεύγει από όλα τα κλισέ που έχουμε δει μέχρι τώρα. Εάν την ξεκινήσετε, θα δυσκολευτείτε πολύ να μην την δείτε όλη μονομιάς σε μία μέρα. Αποτελείται από 10 επεισόδια της μιας ώρας.

Big Little Lies

Βασισμένη στο μυθιστόρημα “Big Little Lies” της Liane Moriarty, η δραματική σειρά του HBO που «τρέλανε» τους κριτικούς, αποκαλύπτει τα όρια των ανθρώπινων σχέσεων με πανέξυπνο τρόπο. Ένας φόνος στην κοινότητα του Monterey τους συνταράσσει όλους. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτονται οι σχέσεις ελέγχου και χειραγώγησης εντός και εκτός των οικογενειών. Τα μεγάλα και μικρά ψέματα στις ζωές των 3 πρωταγωνιστριών, αλλάζουν τα δεδομένα της πόλης.

Η σειρά σάρωσε στα Emmy και χάρισε αμέτρητα βραβεία στους Nicole Kidman, Alexander Skarsgard και Laura Dern για τις ερμηνείες τους.

Westworld

Η δυστοπική σειρά που τους έκανε όλους «να κολλήσουν». Έφερε νέα δεδομένα στο είδος της επιστημονικής φαντασίας. Τα ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν; Τόσα πολλά. Τα plot twists έρχονται εκεί που δεν το περιμέναμε και μας έκαναν να τα σκεφτόμαστε για ώρες μετά το τέλος του επεισοδίου. Η σειρά… μπερδεύει με αριστοτεχνικό τρόπο, έτσι ώστε να μην κουράζει τον θεατή.

Bonus: Η ερμηνεία του μεγάλου Anthony Hopkins.

Euphoria

H λατρεμένη Zendaya πρωταγωνιστεί στο Euphoria. Πρόκειται για μία πρωτότυπη εφηβική σειρά που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα, τα αδιέξοδα και τα προβλήματα των εφήβων χωρίς να πέφτει στην παγίδα διδακτισμού και της γραφικότητας.

Η Ρου είναι μια έφηβη που επιστρέφει στην κανονικότητα μετά από περίοδο αποτοξίνωσης. Το μεγάλο ερώτημα: θα καταφέρει να παραμείνει καθαρή, εφόσον η ψυχολογία της και το παρελθόν της δεν το επιτρέπουν;

The Outsider

Άλλη μία μεταφορά από βιβλίο του Stephen King σπάει τα ταμία, αυτή τη φορά στην μικρή οθόνη. Ο ίδιος ο θρυλικός συγγραφέας έγραψε στο τούιτερ: «Το The Outsider είναι μία από τις καλύτερες μεταφορές του έργου μου. Ελπίζω να το παρακολουθήσετε». Πρωταγωνιστούν οι χαρισματικοί Ben Mendelsohn και Jason Bateman.

«Στο πάρκο της Φλιντ Σίτι ανακαλύπτεται το κακοποιημένο πτώμα ενός αγοριού. Καταθέσεις μαρτύρων και αποτυπώματα ενοχοποιούν έναν από τους πιο αγαπητούς κατοίκους της πόλης, τον Τέρι Μέιτλαντ, προπονητή μπέιζμπολ, δάσκαλο, σύζυγο και πατέρα δύο κοριτσιών. ;Eχει άλλοθι και υποστηρίζει την αθωότητά του όμως οι αρχές φέρνουν στο φως στοιχεία DNA που ισχυροποιούν την ενοχή του. Τι συμβαίνει τελικά;»

