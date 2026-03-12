Η διασκέδαση δεν σταματά! Η συναρπαστική ταινία της Disney που έσπασε όλα τα ρεκόρ, «ΖΩΟΥΠΟΛΗ 2», είναι τώρα διαθέσιμη, στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Στην ταινία, «ΖΩΟΥΠΟΛΗ 2», των Walt Disney Animation Studios, οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί, Τζούντι Χοπς (με τη φωνή της Ginnifer Goodwin) και Νικ Γουάιλντ (με τη φωνή του Jason Bateman) βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης (με τη φωνή του βραβευμένου με Όσκαρ® Ke Huy Quan) καταφθάνει στη Ζωούπολη και αναστατώνει ολόκληρη τη μητρόπολη των ζώων. Για να εξιχνιάσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ αναγκάζονται να αναλάβουν μια μυστική αποστολή σε απρόσμενες, άγνωστες γειτονιές της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Υποψήφια πλέον για Όσκαρ®, η «ΖΩΟΥΠΟΛΗ 2» αποτελεί μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία, που ξεχωρίζει για το χιούμορ, τη συγκίνηση και το κορυφαίο animation της. Πέρα από τα εντυπωσιακά της οπτικά εφέ, η ταινία προσφέρει και μια δυναμική μουσική εμπειρία, με το νέο single «Zoo», σε ερμηνεία της Shakira, καθώς και μια επιβλητική πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Michael Giacchino.

Η προσθήκη της «ΖΩΟΥΠΟΛΗ 2» στο Disney+ ενισχύει περαιτέρω την επιτυχία του franchise, που περιλαμβάνει τα «ΖΩΟΥΠΟΛΗ» και «ΖΩΟΥΠΟΛΗ+». Οι fans μπορούν να μπουν κατευθείαν στη δράση μαζί με την Τζούντι και τον Νικ και να παρακολουθήσουν όλες τις περιπέτειες της συλλογής «ΖΩΟΥΠΟΛΗ», που είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

