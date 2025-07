Ο πολυαναμενόμενος δεύτερος κύκλος του PEACEMAKER, ένα μοναδικό αφιέρωμα σε τόπους μαγικούς και ονειρεμένους με τίτλο ALLER-RETOUR και τρεις καινούργιες προσθήκες στο Disney+ (ALIEN:EARTH του FX, EYES OF WAKANDA από την Marvel Animation, Η ΑΚΡΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΝΤΑ ΝΟΞ), αλλά και η αμερικάνικη εκδοχή του THE OFFICE, όλα παίζουν και αυτόν τον Αύγουστο στο Vοdafone TV.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ WARNER

«ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΟΥ 6: ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Διαθέσιμο τώρα

Μια γυναίκα διαπιστώνει πως έχει την ικανότητα να προαισθάνεται τον άμεσο θάνατο των συγγενών της και έτσι ξεκινά μια (άνιση) μάχη με τον χρόνο για να τους σώσει. Το ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΟΥ 6: ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ επιστρέφει για να ανανεώσει ένα επιτυχημένο franchise στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου.

«PEACEMAKER »

Διαθέσιμο από 22/8

Δια χειρός Τζέιμς Γκαν (Οι Φύλακες του Γαλαξία, Σούπερμαν), ο τηλεοπτικός PEACEMAKER, κατά κόσμος Κρις Σμιθ, επιστρέφει για να πιάσει την ιστορία από εκεί που την άφησε, με γερές και εδώ δόσεις από το Suicide Squad και 8 καινούργια επεισόδια με πατημένο το γκάζι στο τέρμα! Πόσο έτοιμοι νιώθετε;​

«RAGE» (FURIA)

Διαθέσιμο τώρα

Πέντε γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, έγκλημα, κάθαρση, τέρμα τα γκάζια, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στο επόμενο λεπτό. Η ισπανική ΗΒΟ ΜΑΧ Original σειρά παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV και θα ανεβάσει τέρμα το θερμόμετρο.

«ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ» (SINNERS)

Διαθέσιμο τώρα

Δυο δίδυμα αδέρφια επιστρέφουν στην πόλη όπου μεγάλωσαν για μια νέα αρχή. Εκεί θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο κακό και η απόλυτα βαμπιρική ταινία του σύγχρονου σινεμά γεννιέται δια χειρός Ράιαν Κούγκλερ (Black Panther), στους ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ, που άλωσαν τα ταμεία.

«ENIGMA»

Διαθέσιμο τώρα

Από την Έιρπιλ Άσλεϊ και την Αμάντα Λιρ, το ENIGMA εξερευνά τις ιστορίες της τρανς κοινότητας σε ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής ΗΒΟ που φέρνει στο προσκήνιο κρυμμένες και φανερές ιστορίες​.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«THE OFFICE»

Διαθέσιμοι τώρα όλοι οι κύκλοι

Βασισμένο στην ομώνυμη, βραβευμένη βρετανική σειρά, το «The Office», μέσα από την οπτική του φακού ενός συνεργείου κινηματογράφησης ντοκιμαντέρ, είναι μια κωμωδία, γεμάτη με κουτσομπολιό, φάρσες, έρωτα και ανόητες καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα στην Εταιρεία Χάρτου Ντάντερ Μίφλιν στο Σκράντον της Πενσιλβάνια. Αν μισούσατε ποτέ τη δουλειά σας, το αφεντικό σας ή και τα δύο, αυτή τη σειρά θα την λατρέψετε.

«ALIEN:EARTH»​ του FX

Διαθέσιμο από 13 Αυγούστου

Όταν το μυστηριώδες διαστημικό σκάφος USCSS Maginot προσγειώνεται στη Γη, η «Wendy» (Sydney Chandler) και μια ομάδα στρατιωτών, κάνουν μια μοιραία ανακάλυψη που τους φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με τη μεγαλύτερη απειλή του πλανήτη, στη νέα σειρά του FX «Alien: Earth». Το έτος 2120, πέντε εταιρείες, οι Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic και Threshold, χειρίζονται τη δύναμη των εθνών. Σε αυτή την εποχή των πολυεθνικών, οι cyborgs (άνθρωποι με βιολογικά και τεχνητά μέρη) και οι synthetics (ανθρωπόμορφα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη) συνυπάρχουν με τους ανθρώπους. Όμως, το τοπίο αλλάζει ριζικά όταν ο ιδιοφυής Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Prodigy Corporation πραγματοποιεί μια τεχνολογική ανακάλυψη: τους hybrids (ανθρωπόμορφα ρομπότ εμποτισμένα με ανθρώπινη συνείδηση). Το πρώτο hybrid πρωτότυπο, η «Wendy», σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Όταν το διαστημόπλοιο της Weyland-Yutani συγκρούεται με την Prodigy City, η «Wendy» και τα υπόλοιπα hybrids, έρχονται αντιμέτωπα με μυστηριώδεις μορφές ζωής, πιο τρομακτικές απ’ ό,τι θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί.

«Η ΑΚΡΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΝΤΑ ΝΟΞ»

Διαθέσιμο από 20 Αυγούστου

Μια μίνι σειρά, εμπνευσμένη από την ιστορία της άδικης καταδίκης της Αμάντα Νοξ για την τραγική δολοφονία της συγκάτοικού της, Μέρεντιθ Κέρτσερ και το ταξίδι της προς την απελευθέρωση.

«EYES OF WAKANDA» από την Marvel Animation

Διαθέσιμο από 1 Αυγούστου

Η νέα σειρά δράσης της Marvel Animation, «Eyes of Wakanda», ακολουθεί τις περιπέτειες θαρραλέων πολεμιστών της Wakanda σε διάφορες στιγμές της ιστορίας. Στις περιπλανήσεις τους σε όλο τον κόσμο, οι ήρωες καλούνται να φέρουν σε πέρας επικίνδυνες αποστολές, για να ανακτήσουν από τους εχθρούς της Wakanda αντικείμενα που περιέχουν βιμπράνιο. Λέγονται Χατούτ Ζεράζε, κι αυτή είναι η ιστορία τους.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ALLER–RETOUR ​ ​

Διαθέσιμο 8/8

Έχετε σκεφτεί πως θα ήταν να πηγαίνατε διακοπές στο αγαπημένο σας κινηματογραφικό σύμπαν; Το Vodafone TV ετοίμασε ένα μοναδικό αφιέρωμα για τον Αύγουστο που θα σας ταξιδέψει κυριολεκτικά παντού, από τον πλανήτη Αρράκις του DUNE, τη Νέα Υόρκη της Κάρι στο SEX AND THE CITY και τη Μέση Γη του Τόλκιν στην τριλογία του ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ, μέχρι τη Γκόθαμ Σίτι του ΒΑΤΜΑΝ και του THE PENGUIN, το Χόγκουαρτς του ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ και τις αχανείς και άγριες ερήμους του MAD MAX.

τίτλοι αφιερώματος: DUNE, DUNE PART TWO, DUNE PROPHECY, MAD MAX FURY ROAD, FURIOSA A MAD MAX SAGA, MOUNTAINHEAD, RONJA, ΑΡΚΑΝΤΙΑ (GR), THE WHITE LOTUS, SONGS OF EARTH, EXOTICA EROTICA ETC., PHILOSOPHER OF THE SEA, THE MOST REMOTE RESTAURANT IN THE WORLD, THE BATMAN, THE PENGUIN, GAME OF THRONES, SEX AND THE CITY, AND JUST LIKE THAT, THE ROPE, THE RIVER, CAMINO, LORD OF THE RINGS THE FELLOWSHIP OF THE RINGS, LORD OF THE RINGS THE TWO TOWERS, LORD OF THE RINGS THE RETURN OF THE KING, HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHERS STONE, ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ MINECRAFT, THE LAST OF US, AQUAMAN

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

«SONGS OF EARTH»

Διαθέσιμο τώρα

Ο 85χρονος πατέρας της σκηνοθέτριας γίνεται ο οδηγός του ντοκιμαντέρ και μας συνοδεύει στην πιο γραφική κοιλάδα της Νορβηγίας, στην περιοχή όπου μεγάλωσε και όπου ολόκληρες γενιές έχουν ζήσει πλάι στη φύση προκειμένου να επιβιώσουν. Το συγκλονιστικό SONGS OF EARTH της Μάργκρεθ Ολίν σε παραγωγή του Βιμ Βέντερς και της Λιβ Ούλμαν, βραβευμένο σε δεκάδες φεστιβάλ και εκπροσωπώντας την Νορβηγία στα Όσκαρ, παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: THE SOUND OF MUSIC ​ ​

Διαθέσιμο τώρα

Από τον Billy Joel και την Lizzo μέχρι την Donna Summer, την Lady Gaga, τον Elvis Presley και τον Bob Dylan, όλοι οι μουσικοί θρύλοι κουρδίζουν τις κιθάρες και τις φωνές τους για το ΑΠΟΛΥΤΟ μουσικό αφιέρωμα με δεκάδες ταινίες και ντοκιμαντέρ για ένα καλοκαίρι που όλα τα ακούς στο τέρμα.

τίτλοι αφιερώματος: BILLY JOEL AND SO IT GOES, LOVE LIZZO, GAGA CHROMATICA BALL, LOVE TO LOVE YOU DONNA SUMMER, ELVIS, MUSIC BOX, JOKER FOLIE A DEUX, STAX SOUSVILLE USA, AMADEUS, PHIL SPECTOR, BEHIND THE CANDELABRA + A COMPLETE UNKNOWN, TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR, SUMMER OF SOUL, MUSIC BY JOHN WILLIAMS, THE BEATLES GET BACK, THE BEACH BOYS, THANK YOU GOODNIGHT THE BON JOVI STORY

Και μη χάσετε ένα μοναδικό αφιέρωμα σε όλες τις ταινίες του SUPERMAN, κλασικές και καινούργιες προσθήκες από το σύμπαν της DC, ταινίες κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ, ήδη διαθέσιμο με τίτλο SUPER/MAN.

VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«DEATH OF A UNICORN»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Ένας πατέρας με τη κόρη του σκοτώνουν κατά λάθος στον δρόμο έναν μονόκερo. Και αυτό είναι μονάχα η αρχή του θεότρελου DEATH OF A UNICORN παραγωγής Α24 με την Τζένα Ορτέγκα, τον Πολ Ραντ και τον Ρίτσαρντ Γκραντ.

«LOVE ME»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Η Ανθρωπότητα έχει εξαφανιστεί. Ένας δορυφόρος και μια σημαδούρα, ή αν προτιμάτε ένας άντρας και μια γυναίκα ερωτεύονται. Ο έρωτας στα χρόνια του ΑΙ κάνει το LOVE ME με την Κρίστερ Στιούαρτ και τον Στίβεν Γιούν, τον απόλυτο οδηγό στη νέα εποχή του σινεμά.