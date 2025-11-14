Ένας Νοέμβρης γεμάτος μόδα, ατόφιο τρόμο, θεωρίες συνομωσίας, γέλιο, και όπως πάντα περιπέτεια που κόβει την ανάσα, έφτασε στο Vodafone TV. Το ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ του Ηulu, η καινούργια σειρά από τον Ράιαν Μέρφι με την Κιμ Καρντάσιαν και τη Ναόμι Γουότς και το THE FANTASTIC 4: ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ παίζουν ήδη στο Disney+, το THE CONJURING: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ σε Α’ προβολή, το αναπάντεχο autumn hit THE CHAIR COMPANY από το ΗΒΟ ΜΑΧ, η συνέχεια του ΙΤ: WELCOME TO DERRY με καινούργια επεισόδια και φυσικά η επιστροφή του MADWALK TV 2025, είναι όλα αποκλειστικά διαθέσιμα στο Vodafone TV.​

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒΟ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ WARNER

«Ι LOVE LA»

Διαθέσιμο τώρα

Μια παρέα φίλων επανενώνεται μετά από χρόνια, δοκιμάζοντας τις σχέσεις, τις φιλοδοξίες και κυρίως το πέρασμα του χρόνου. Κι αν σας φαίνεται απλή η περιγραφή, κρατήστε μονάχα δυο κουβέντες. I LOVE LA από και με τη Ρέιτσελ Σένοτ. Τέλος και καλή προβολή. ​

«THE CHAIR COMPANY»

Διαθέσιμο τώρα

Μετά από ένα ντροπιαστικό επεισόδιο στη δουλειά, ο οικογενειάρχης Γουίλιαμ Τόπσερ βρίσκει τον εαυτό του να εξερευνά μια θεωρία συνομωσίας. Τι είναι το THE CHAIR COMPANY που έσπασε τα ρεκόρ τηλεθέασης στο ΗΒΟ ΜΑΧ; Ανακαλύψτε το τώρα αποκλειστικά στο Vodafone TV.

«THE CONJURING: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ»

Διαθέσιμο 23/11

Με περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, και η πιο πετυχημένη ταινία θρίλερ της χρονιάς, το THE CONJURING: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ, η ταινία που κλείνει (;) τις παραφυσικές περιπέτειες του ζεύγους Λορέιν.

«WEAPONS»

Διαθέσιμο τώρα

Η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς, ένα θρίλερ για μια χούφτα παιδιών που εξαφανίζονται μυστηριωδώς την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα. Ολόκληρη η επαρχιακή κοινότητα ψάχνει απαντήσεις σε ερωτήσεις πρωτόγνωρες. Μυστήριο, δράμα, σάτιρα, όλα μαζί , αυτό είναι το WEAPONS.

«THE YOGURT SHOP MURDERS»

Διαθέσιμο τώρα

Το 1991, ο φόνος τεσσάρων έφηβων κοριτσιών συγκλονίζει την πόλη του Τέξας στο Όστιν. Οι έρευνες οδηγούν σε αδιέξοδο. Αλλά πάντα κάτι μένει που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Το THE YOGURT SHOP MURDERS του ΗΒΟ ΜΑΧ σε συμπαραγωγή της Έμα Στόουν είναι το πιο εθιστικό binge-watching αυτού του Νοέμβρη.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ»

Πρωτότυπη σειρά του Hulu διαθέσιμο τώρα

Απογοητευμένες από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία, μια ομάδα γυναικών δικηγόρων αποφασίζουν να ανοίξουν τη δική τους. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή, χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες, τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

«THE FANTASTIC 4: ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ»

Ταινία των Marvel Studios

Με φόντο έναν πολύχρωμο ρετρο-φουτουριστικό κόσμο, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1960, το «The Fantastic 4: Πρώτα Βήματα» των Marvel Studios παρουσιάζει τα μέλη της Πρώτης Οικογένειας της Marvel — τον Ριντ Ρίτσαρντς/Mister Fantastic, τη Σου Στορμ/Invisible Woman, τον Τζόνι Στορμ/Human Torch και τον Μπεν Γκριμ/The Thing καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη πρόκληση. Αναγκασμένοι να ισορροπήσουν τον ηρωικό τους ρόλο με τη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, καλούνται να προστατεύσουν τη Γη από έναν πεινασμένο διαστημικό θεό ονόματι Galactus και την αινιγματική του αγγελιοφόρο, Silver Surfer. Σαν να μην έφτανε το σχέδιο του Galactus να καταβροχθίσει ολόκληρο τον πλανήτη και όσους βρίσκονται πάνω του, ξαφνικά η υπόθεση γίνεται πολύ προσωπική.

«ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ: ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ»

Ντοκιμαντέρ του National Geographic

Σε αυτό το προσωπικό ντοκιμαντέρ, ο Κρις γυρνά την κάμερα προς την οικογένειά του, μετά την πρόσφατη διάγνωση του πατέρα του με Αλτσχάιμερ. Ξεκινούν ένα οδικό ταξίδι στο παρελθόν, εξερευνούν τις κοινωνικές συνδέσεις και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία της μνήμης. Επισκέπτονται ξανά σημαντικά μέρη και πρόσωπα, καταγράφοντάς τα όλα ως μία προσωπική ταινία και φέρνουν ξανά στο μυαλό τους πολύτιμες αναμνήσεις.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: REALITY CHECK​​

Τα καλύτερα ντοκιμαντέρ παίζουν αποκλειστικά εδώ!​

Ο καλύτερος προορισμός για τα καλύτερα ντοκιμαντέρ εκεί έξω είναι σίγουρα το Vodafone TV!

HBO MAX, VIAPLAY, αλλά και ανεξάρτητοι τίτλοι μπαίνουν για πρώτη φορά κάτω από μια κατηγορία και περισσότεροι από 30 τίτλοι είναι διαθέσιμοι για ένα ταξίδι εξερεύνησης στο άγνωστο, σε πρόσωπα και ιστορίες σε ένα αφιέρωμα που φτιάχτηκε για τα μάτια σας μόνο!

MADWALK TV 2025

Το MadWalk TV, το θεματικό κανάλι του MAD αφιερωμένο στο μεγαλύτερο fashion & music project της χώρας, επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά, αποκλειστικά στο Vodafone TV, στο πλαίσιο του MadWalk 2025 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do.

Tο κοινό έχει τη δυνατότητα να απολαύσει στο Vodafone TV ένα 24ωρο πρόγραμμα αφιερωμένο στη μόδα και στη μουσική. Μέσα από θεματικές ζώνες, παρουσιάζονται τα πιο εντυπωσιακά acts καλλιτεχνών, τα catwalks που άφησαν εποχή, καθώς και οι πιο εκρηκτικές εμφανίσεις όλων των MadWalk.

VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Ναι, καλά καταλάβατε! Τα γνωστά και αγαπημένα σας ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ επιστρέφουν με μια καινούργια animation ταινία και υπόσχεται να φέρει τα πάνω κάτω! Είστε έτοιμοι; Ναι, είστε! Απαντάμε εμείς για εσάς. ​

«ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Στο νησί του Μπερκ, οι Βίκινγκς και οι Δράκοι διατηρούν μια αιώνια έχθρα. Μέχρι που ο νεαρός Χίκαπ κάνει την ανατροπή! Το ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ αφηγείται ξανά τις ιστορίες των δράκων και των ανθρώπων σε ένα απολαυστικό animated film για μικρούς και μεγάλους.

«THE SMASHING MACHINE»

Διαθέσιμο 16/10 για ενοικίαση

Βραβείο σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ Βενετίας για τον Μπένι Σάφντι και το THE SMASHING MACHINE για την ζωή του πυγμάχου Μαρκ Κέρ και τους προσωπικούς του δαίμονες. Ντουέιν Τζόνσον και Έμιλι Μπλαντ σε ρεσιτάλ ερμηνείας, με υποσχέσεις να πρωταγωνιστήσει στα Όσκαρ του 2026.