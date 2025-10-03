Mε τις ταινίες της Warner SUPERMAN και WEAPONS, τα instant box office hits της χρονιάς σε Α’ προβολή, το πολυαναμενόμενο IT: WELCOME TO DERRY του ΗΒΟ ΜΑΧ σε πρεμιέρα, το βραβευμένο με Χρυσό Λέοντα ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ του Πέδρο Αλμοδόβαρ, με ένα εντελώς spooky αφιέρωμα και σε ζωντανή μετάδοση από το Disney+ το UEFA Champion’s League Γυναικών, αλλά και τον πέμπτο κύκλο του ONLY MURDERS IN THE BUILDING, το Vodafone TV καλωσορίζει το φθινόπωρο και προσκαλεί το κοινό σε ένα μοναδικό binge-watching.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒΟ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ WARNER

«ΙΤ: WELCOME TO DERRY»

Διαθέσιμο 28/10

Τοποθετημένο στο Derry του 1962, πριν από τα γεγονότα των δυο πρώτων ταινιών, μια παρέα παιδιών εξερευνά την πολύ αρχή της ιστορίας του Pennywise. To IT: WELCOME TO DERRY δια χειρός ΗΒΟ ΜΑΧ υπόσχεται να μην σας αφήσει να κοιμηθείτε ξανά με τα φώτα κλειστά. ​

Επίσης, δείτε αποκλειστικά στο Vodafone TV, to «ΙΤ» και το «ΙΤ:PART TWO» σε σκηνοθεσία του Άντι Μουσέτι, για ένα απολαυστικό horror binge–watching.

«SUPERMAN»

Διαθέσιμο τώρα

Με περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, το SUPERMAN, η καινούργια ανάγνωση του θαρραλέου ήρωα, δια χειρός Τζέιμς Γκαν, λογίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς και παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

«WEAPONS»

Διαθέσιμο 29/10

Μέσα σε μια νύχτα, όλα τα παιδιά μιας τάξης μιας μικρής επαρχιακής πόλης της Αμερικής, εξαφανίζονται εκτός από ένα. Αυτή είναι μονάχα η αρχή του WEAPONS, της ταινίας τρόμου που έκανε τα ταμεία να παραληρούν και κοινό και κριτικούς να μιλάνε για μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς!

«TASK»

Διαθέσιμο τώρα

Από τους δημιουργούς του MARE OF EASTTOWN, το TASK, η νέα σειρά του ΗΒΟ ακολουθεί έναν αστυνομικό (Μαρκ Ράφαλο) που ερευνά μια σειρά από βίαιες ληστείες σε μια επαρχιακή αμερικανική πόλη, μονάχα για να ανακαλύψει ότι πίσω από τραγικά πράγματα κρύβονται οι πιο συνηθισμένοι άνθρωποι σε μια σειρά που θα γίνει ο φετινός φθινοπωρινός εθισμός. ​

«ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ»

Διαθέσιμο τώρα

Χρυσός Λέοντας στη Βενετία, οι οσκαρικές Τίλντα Σουιντον και Τζούλιαν Μουρ πρωταγωνίστριες και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ πίσω από την κάμερα. Το ΔΙΠΛΑΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ εξερευνά την αυτοδιάθεση στο τέλος της ζωής με τον πιο αναπάντεχο τρόπο σε μια ταινία σε Α’ αποκλειστική προβολή στο Vodafone TV. ​

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ»

Ταινία της Disney

Τώρα διαθέσιμη

Η live action εκδοχή του κλασικού animation της Disney του 2002, το «Λίλο & Στιτς» είναι η ξεκαρδιστική και συγκινητική ιστορία μιας μοναχικής μικρής Χαβανέζας και του εξωγήινου που τη βοηθάει να φέρει κοντά τη διαλυμένη της οικογένεια. Η σκηνοθεσία είναι του Ντιν Φλάισερ Καμπ, του υποψήφιου για Oscar® κινηματογραφιστή πίσω από το ανιμέισον «Marcel the Shell with Shoes On» και πρωταγωνιστούν οι Μάια Κεαλόχα, Σίντνεϊ Ελίζεμπεθ Αγκουντόνγκ, Μπίλι Μάγκνουσεν, Τία Καρέρε, Κόρτνεϊ Μπ. Βανς και Ζακ Γαλιφιανάκης.

«ONLY MURDERS IN THE BUILDING» Κ5

Πρωτότυπη σειρά

Τώρα διαθέσιμη

Μετά τον θάνατο του αγαπημένου τους θυρωρού, του Λέστερ, ο Τσαρλς, ο Όλιβερ και η Μέιμπελ αρνούνται να πιστέψουν ότι ήταν ατύχημα. Η έρευνά τους τους φέρνει σε σκοτεινές γωνιές της Νέας Υόρκης και πιο πέρα, όπου ξεσκεπάζουν έναν επικίνδυνο ιστό από μυστικά που συνδέουν ισχυρούς δισεκατομμυριούχους, μαφιόζους της παλιάς σχολής και τους μυστηριώδεις κατοίκους του Αρκόνια. Το τρίο ανακαλύπτει ένα βαθύτερο χάσμα μεταξύ της ιστορικής πόλης που νόμιζαν ότι γνώριζαν και της Νέας Υόρκης που διαμορφώνεται γύρω τους, όπου η παλιά μαφία παλεύει να κρατηθεί όσο εμφανίζονται νέοι, ακόμα πιο επικίνδυνοι παίκτες.

«Ο ΑΕΡΟΝΑΥΤΗΣ»

Πρωτότυπη ταινία

Διαθέσιμη 3 Οκτωβρίου

Η ζωή της Γκάμπι έρχεται τα πάνω κάτω, όταν ένας αλαζόνας χειριστής αερόστατου συντρίβεται πάνω στο κοτέτσι της με τα κοτόπουλα και μετά εγκαθίσταται δίπλα στο σπίτι της. Η σύγκρουση αυτή φέρνει στο φως μια υποβόσκουσα οικογενειακή διαμάχη και φέρνει την Γκάμπι αντιμέτωπη τόσο με τον επηρμένο αεροναύτη, όσο και με το προβληματικό παρελθόν της. Μέχρι τότε, τα μόνα πράγματα που έκανε η Γκάμπι ήταν να φροντίζει τον ζωηρό επτάχρονο γιο της, την άρρωστη μητέρα της και έναν κόκορα με τάσεις αυτοκτονίας, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει τη θέση της ως καθαρίστρια σε τοπικό ξενοδοχείο. Στη διάρκεια του καλοκαιριού η Γκάμπι ανοίγεται σιγά – σιγά στον νέο της γείτονα χάρη στο δέσιμο που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ίδιο και στον γιο της. Όταν, όμως, νιώθει πως έχει αρχίσει να δένεται υπερβολικά πολύ με τον αεροναύτη, κλείνεται στον εαυτό της, προς απόγνωση του γιου της. Θα καταφέρει να επανορθώσει και να χαρίσει στην ίδια και στον γιο της ένα καλύτερο μέλλον;

UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το Disney+ δίνει το έναυσμα για την έναρξη της σεζόν 2025/26 του UEFA Champions League Γυναικών. Οι φίλαθλοι θα μπορούν να ζήσουν την ένταση και τις ανατροπές του UEFA Champions League Γυναικών 2025/26 ζωντανά από τις 7 Οκτωβρίου, στο Disney+, με όλες τις 75 αναμετρήσεις της διοργάνωσης να μεταδίδονται ζωντανά σε όλη την Ευρώπη, καθώς θα ξεκινά επίσημα η κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου.

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 19:45 – Juventus FC vs SL Benfica 22:00 – Arsenal Women FC vs OL Lyonnes 22:00 – FC Barcelona vs FC Bayern München 22:00 – Paris FC vs Oud-Heverlee Leuven Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 19:45 – FC Twente vs Chelsea FC Women 19:45 – Real Madrid CF vs AS Roma 22:00 – Manchester United Women vs Vålerenga Fotball 22:00 – SKN St. Pölten vs Club Atlético de Madrid 22:00 – VfL Wolfsburg vs Paris Saint-Germain Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 19:45 – OL Lyonnes vs SKN St. Pölten 19:45 – Vålerenga Fotball vs VfL Wolfsburg 22:00 – AS Roma vs FC Barcelona 22:00 – Chelsea FC Women vs Paris FC 22:00 – Oud-Heverlee Leuven vs FC Twente Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 19:45 – Club Atlético de Madrid vs Manchester United Women 22:00 – FC Bayern München vs Juventus FC 22:00 – Paris Saint-Germain vs Real Madrid CF 22:00 – SL Benfica vs Arsenal Women FC

ΤΟ ΑΡΚΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΩΗ, Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ VODAFONE TV ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΌΣΚΑΡ

Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στην 98η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ, για την διεκδίκηση του βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας είναι το ΑΡΚΑΝΤΙΑ του Γιώργου Ζώη, η πρώτη ελληνική συμπαραγωγή του VODAFONE TV, που προβλήθηκε με επιτυχία στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer, και παίζει αποκλειστικά στο VODAFONE TV.

H ταινία που είναι μια παραβολή για τα φαντάσματα, τις αναμνήσεις, τις ενοχές και την λύτρωση και αποτελεί μια παραγωγή των FOSS PRODUCTIONS (Αντιγόνη Ρώτα, Στέλιος Κοτιώνης) και HOMEMADE FILMS (Μαρία Δρανδάκη), που διένυσε μια μεγάλη φεστιβαλική πορεία (Βερολίνο, Κορκ, Σεράγεβο, Χονγκ-Κονγκ, Θεσσαλονίκη) και ολοκληρώθηκε στα 16α Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κερδίζοντας τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου για τον Γιώργο Ζώη και την Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, πήρε το χρίσμα μετά τη γνωμοδότηση 11μελούς επιτροπής που συνέθεσε το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία και συστήθηκε αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: TRICK OR TREAT? ​

Το μεγαλύτερο scary αφιέρωμα που έγινε ποτέ​ (Διαθέσιμο από 6/10)

55+ τίτλοι για τα…κλειστά σας μάτια και μόνο! Για αυτό το Halloween, το Vodafone TV ετοίμασε το πιο τρομακτικό και μεγαλύτερο αφιέρωμα για ένα binge-watching που όμοιό του σίγουρα δεν ξαναζήσατε, και δύσκολα θα επαναλάβετε!​

​

Ενδεικτικοί τίτλοι: Ο ΕΞΟΡΚΙΣΤΗΣ, IT, THE CONJURING, Η ΚΑΛΟΓΡΙΑ, ANNABELLE, COMPANION, BEETLEJUICE, FINAL DESTINATION: BLOODLINES, BEWARE THE SLENDERMAN, THE WATCHERS, TRAP, SINNERS, EVIL DEAD RISE + από το Disney+: ΑΛΙΕΝ (ALIEN), Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΩΝΟΣ (THE OMEN), ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΧΩΡΙΟ (THE VILLAGE), Ο ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ (THE BOOGEYMAN), ΤΑ ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ (JAWS), Ο ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (THE HAUNTED MANSION), GROTESQUERIE του FX​

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

«THE TOM AND JERRY SHOW»

Διαθέσιμο τώρα

Τομ και Τζέρι! Δεν χρειάζονται συστάσεις. Όλοι οι κύκλοι του ΤΗΕ ΤΟΜ & JERRY SHOW έφτασαν στο Vodafone TV για το πιο παιχνιδιάρικο binge-watching της σαιζόν.

«ADVENTURE TIME»

Διαθέσιμο τώρα

Μια μετα-αποκαλυπτική περιπέτεια με ήρωες τον Φιν τον άνθρωπο και τον Τζέικ τον σκύλο, στην χώρα του ΟΟΟ. Αυτό είναι το ADVENTURE TIME, το απόλυτο quite instant hit, που παίζει αποκλειστικά για μικρούς και μεγάλους στο Vodafone TV. ​

VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«MISSION IMPOSSIBLE: THE FINAL RECKONING»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Τελευταία και καλύτερη! Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, το θρυλικό franchise με τον Τομ Κρουζ που πρωτοσυστήθηκε στα μέσα του 1990 ρίχνει αυλαία με την ΕΣΧΑΤΗ ΤΙΜΩΡΙΑ, σε μια περιπέτεια που όμοιά της δεν ξαναείδατε και με έναν Τομ Κρουζ, βασιλιά της περιπέτειας.

«THE NAKED GUN»

Διαθέσιμο 13/10 για ενοικίαση

Ο υπαστυνόμος Φρανκ Ντρέμπιν Τζούνιορ ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και είναι ο μόνος άνθρωπος που «έχει» τις απαραίτητες ικανότητες για να ηγηθεί της αστυνομικής ομάδας και να σώσει τον κόσμο! Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον στις ΤΡΕΛΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ που με 100 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μπορούν να καυχιούνται ότι ανανέωσαν το είδος της κωμωδίας.​

«ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»

Διαθέσιμο 16/10 για ενοικίαση

Η στοργική γιαγιά Μισέλ συνταξιοδοτείται σε ένα χωριό της Βουργουνδίας, κοντά στην καλύτερη της φίλη, την Μαρί-Κλωντ. Οταν όμως η κόρη της, Βαλερί, της αφήνει τον εγγονό της για να περάσουν μαζί την εβδομάδα των φθινοπωρινών διακοπών, τίποτα δεν θα πάει σύμφωνα με το σχέδιο. Το ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ του Φρανσουά Οζόν είναι η καλύτερη φθινοπωρινή πρόταση.