Ο καλύτερος Φλεβάρης έφτασε στο Vodafone TV, φέρνοντας συναρπαστικό νέο περιεχόμενο που θα κάνει αυτόν τον μήνα πιο απολαυστικό από ποτέ. Με την άφιξη του τρίτου πολυαναμενόμενου τρίτου κύκλο του βραβευμένου The White Lotus από το HBO, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τίτλο ΙΝ ΛΟΒ για την πιο ερωτική μέρα του χρόνου, αλλά και τα Χίλια Χτυπήματα, τη νέα σειρά του Steven Knight από το Disney+, όλα είναι εδώ και παίζουν αποκλειστικά στο Vodafone TV!​

ΝΕΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ HBO

«THE WHITE LOTUS»

Ο τρίτος κύκλος διαθέσιμος από 19/2

Ότι συμβαίνει στην Ταϊλάνδη, μένει στην Ταϊλάνδη και το THE WHITE LOTUS με τον τρίτο του κύκλο είναι εδώ για να το αποδείξει! Είστε έτοιμοι για ένα ταξίδι που δεν φανταζόσασταν ποτέ; Η πολυβραβευμένη σειρά του ΗΒΟ επιστρέφει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

«C.B. STRIKE: THE INK BLACK HEART»

Διαθέσιμο από 20/2

Η Έντι Λέντγουελ, συγγραφέας ενός διάσημου κόμικ δέχεται επίθεση από ένα άγνωστο λογαριασμό στο διαδικτυο με το nickname Anomie. Και εκεί είναι που ξεκινάει η μεγάλη περιπέτεια του C.B. STRIKE: THE INK BLACK HEART, του τελευταίου μέρους της σειράς ανθολογίας δια χειρός Ρόμπερτ Γκάλμπρεθ, δηλαδή της Τζόαν Ρόουλινγκ αυτοπροσώπως. ​

«EYES ON THE PRIZE»

Διαθέσιμο από 26/2

Η ιστορία της μαύρης κοινότητας στην Αμερική των 50s μέχρι και τα μέσα του ’60 είναι το συγκλονιστικό EYES ON THE PRIZE, του πρώτου μέρους του ντοκιμαντέρ του CBS, που με αρχειακό υλικό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά γίνεται ένα ιστορικό εργαλείο για τη βάση της Ιστορίας.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«ΧΙΛΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ»

Διαθέσιμο από 21/2

H νέα πρωτότυπη σειρά του Steven Knight, «Χίλια Χτυπήματα» (A Thousand Blows), έρχεται 21 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα. Η συναρπαστική σειρά, έξι επεισοδίων, διαδραματίζεται στον επικίνδυνο κόσμο της παράνομης πυγμαχίας στo Βικτωριανό Λονδίνο, τη δεκαετία του 1880, με πρωταγωνιστές τους Malachi Kirby, Erin Doherty και Stephen Graham. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από τις πραγματικές ιστορίες μιας ομάδας χαρακτήρων που μάχονται για την επιβίωσή τους. Ο Εζεκάια και ο Άλεκ, δύο φίλοι από την Τζαμάικα, βρίσκονται μπλεγμένοι στον εγκληματικό υπόκοσμο του Ανατολικού Λονδίνου. Εκεί γνωρίζουν τη Μαίρη Καρ, τη Βασίλισσα μιας εγκληματικής συμμορίας γυναικών, γνωστής ως «Οι Σαράντα Ελέφαντες» και συγκρούονται με τον Σούγκαρ Γκούντσον, εγκληματικό εγκέφαλο και διαβόητο πυγμάχο.

«ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΤΤΑ»

Διαθέσιμο από 19/2

Η νέα πρωτότυπη σειρά της Pixar Animation Studios, δείχνει τις αλληλένδετες ζωές οκτώ διαφορετικών χαρακτήρων που προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα του πρωταθλήματος σόφτμπολ. Η σειρά αποκαλύπτει τα συναισθήματα κάθε χαρακτήρα, τα ανασφαλή παιδιά, τους υπερπροστατευτικούς γονείς ακόμα κι έναν ερωτοχτυπημένο διαιτητή, μέσα από μια απίστευτα αστεία, πολύ συγκινητική και μοναδική ματιά. Η σκηνοθεσία, το σενάριο και η εκτελεστική παραγωγή έγινε από τους Κάρι Χόμπσον και Μάικλ Γέιτς και η παραγωγή από τον Ντέιβιντ Λάλι.

ΙΣΟΝ ΛΟΒ

Ο έρωτας πρωταγωνιστεί στο Vodafone TV«Αγαπώ θα πει εγώ αγαπώ, το τι κάνει ο άλλος είναι δικό του θέμα», έγραψε ο Μενέλαος Λουντέμης. Αυτόν τον Φλεβάρη, το ΙΣΟΝ ΛΟΒ αφιέρωμα του Vodafone TV σας προσκαλεί να ζήσετε τον έρωτα μέσα από ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που υμνούν την αγάπη σε όλες της τις μορφές. Γιατί ο έρωτας αξίζει να γιορτάζεται κάθε μέρα.

τίτλοι αφιερώματος: THE NOTEBOOK, WE ARE WHO WE ARE, EYES WIDE SHUT, THE TIME TRAVELLER’S WIFE, NELLY & NADINE, FLEE, LOOKING, LOOKING THE MOVIE, TURTLES ALL THE WAY DOWN, THE BODYGUARD, MY OWN PRIVATE IDAHO, SCENES FROM A MARRIAGE, LOVE & DEATH, ROOMIES, ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ (KINDS OF KINDNESS), ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ (ALL OF US STRANGERS), ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΑΣΤΕΡΙ (THE FAULT IN OUR STARS), Η ΛΑΙΔΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ (LADY AND THE TRAMP), Η ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (FIRE OF LOVE)

​VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«ANORA»

Διαθέσιμο για ενοικίαση από 24/2

Η ANORA του Σον Μπέικερ, ο φετινός Χρυσός Φοίνικας του φεστιβάλ των Καννών, υποψήφιος για 6 Όσκαρ είναι η ιστορία της Άνι, μιας σεξεργάτριας που ερωτεύεται έναν 20χρονο Ρώσο μέχρι τη στιγμή που το μαθαίνει η οικογένειά του. ​​

«BABYGIRL»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

H Ρόμι, διευθύντρια μιας πολυεθνικής, σύζυγος με 2 παιδιά μπαίνει σε ένα επικίνδυνο ερωτικό παιχνίδι με τον Σάμιουελ, έναν 25χρονο ειδικευόμενο και το BABYGIRL που έδωσε το βραβείο ερμηνείας στη Νικόλ Κίντμαν στη Βενετία φτάνει τις αντοχές σας στα όρια!​ ​

«A DIFFERENT MAN»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Τι θα γινόταν άμα ο εαυτός σας δεν ήταν αυτός που θα θέλατε; Ένας ανερχόμενος ηθοποιός βρίσκει τον “δάσκαλό” του σε έναν άλλον άνθρωπο με “διαφορετική” εμφάνιση, που γίνεται ελκυστική! Όσα λιγότερα ξέρετε για το A DIFFERENT MAN με τον Σεμπάστιαν Σταν, τόσο το καλύτερο.

«THE WILD ROBOT»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Μετά από ένα ναυάγιο, ένα ρομπότ θα χρειαστεί να συμβιώσει με όλα τα πλάσματα του έρημου νησιού για να επιβιώσει. Το THE WILD ROBOT, η έκπληξη της χρονιάς που κατέκτησε κοινό και κριτικούς και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ είναι εδώ και μπορείς να το νοικιάσεις για να το δεις.

«NO OTHER LAND»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Για περισσότερα από 5 χρόνια ο παλαιστίνιος ακτιβιστής Basel Adra, με την απρόσμενη βοήθεια ενός ισραηλινού δημοσιογράφου κινηματογραφεί την καταστροφή της περιοχής Masafer Yatta της Δυτικής Οχθης. Η ταινία που ξεχώρισε στο φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου και στις Νύχτες Πρεμιέρας, είναι το φετινό φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.​