Καθώς το καλοκαίρι σιγά-σιγά αποχαιρετά τις μεγάλες βραδιές, τα θερινά σινεμά και τις προβολές κάτω από τον έναστρο ουρανό, η κινηματογραφική σεζόν αλλάζει σκηνικό και περνά δυναμικά στο φθινόπωρο. Οι αίθουσες ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους και το πρόγραμμα των επόμενων μηνών υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των σινεφίλ, με νέες ιστορίες, πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, μεγάλες παραγωγές, δυνατές ερμηνείες και φυσικά μερικές πολυπόθητες επιστροφές.

Από κινηματογραφικά σύμπαντα που επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μέχρι ολοκαίνουργιες προτάσεις από καταξιωμένους δημιουργούς, το φθινόπωρο του 2026 διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα γεμάτο κινηματογραφικό τοπίο. Ταινίες που περιμέναμε καιρό συναντούν φρέσκες παραγωγές που φιλοδοξούν να μας εκπλήξουν, ενώ αγαπημένοι χαρακτήρες και γνώριμα πρόσωπα κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, ξυπνώντας τη νοσταλγία αλλά και την περιέργειά μας για τη συνέχεια.

Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στη μεγάλη οθόνη, ετοιμαζόμαστε λοιπόν για μια νέα σεζόν γεμάτη περιπέτεια, φαντασία, τρόμο, συγκίνηση και… αρκετές εκπλήξεις. Γιατί, αν κάτι φαίνεται ήδη ξεκάθαρο, είναι πως το κινηματογραφικό φθινόπωρο δεν σκοπεύει να μας αφήσει στιγμή χωρίς κάτι ενδιαφέρον να περιμένουμε. Κι επειδή, όταν μιλάμε για σινεμά, εννοούμε κυρίως τα Village Cinemas, ας δούμε τις κινηματογραφικές εμπειρίες του Σεπτεμβρίου…

03 Σεπτεμβρίου

ΠΤΩΣΗ 2 – Fall 2: Deadpoint

Συντετριμμένη από τον θάνατο της αδελφής της, Χάντερ, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, τη θαρραλέα φίλη της Χάντερ. Προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους. Μέσα από σκηνές που προκαλούν ίλιγγο, σκοτεινές αλήθειες και σκληρές ανατροπές, η Τζαξ πρέπει να αντιμετωπίσει τους βαθύτερους φόβους της, παλεύοντας για την επιβίωση και τη λύτρωση. Από τους παραγωγούς της ταινίας Obsession.

10 Σεπτεμβρίου

Epic Movie: SCREAM

Στη μικρή πόλη του Γούντσμπορο της Καλιφόρνια, ένας μυστηριώδης μασκοφόρος δολοφόνος, γνωστός ως Ghostface, ξεκινά να δολοφονεί μαθητές λυκείου. Η Σίντνεϊ Πρέσκοτ και η παρέα της βρίσκονται στο στόχαστρο και για να αποκαλύψουν την ταυτότητα του δολοφόνου, θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες των ταινιών τρόμου που τόσο καλά γνωρίζουν.

Το εμβληματικό slasher movie που συνδυάζει τρόμο, αγωνία και μαύρο χιούμορ, ανατρέποντας τους κανόνες του είδους και ξεκινώντας μια κινηματογραφική πορεία 30 χρόνων, επιστρέφει με τη μορφή των Epic Movies των Village Cinemas!

OASIS – Don’t look back in anger

Tο ντοκιμαντέρ καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, Oasis Live ‘25, μία από τις πιο αναμενόμενες επιστροφές του ροκ ‘ν’ ρολ της εποχής μας. Μια ανεπιφύλακτα ενθουσιώδης καταγραφή του μεγαλύτερου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνει την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των οπαδών του σε όλο τον κόσμο.

Με ελεύθερη πρόσβαση και αξιοποίηση πρωτότυπου υλικού που δεν έχει ξαναδεί το φως της δημοσιότητας επί σκηνής, η μοναδική αυτή ματιά περιλαμβάνει πρόσβαση στις πρόβες, στα παρασκήνια και, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις του Noel και του Liam μετά από πάνω από 20 χρόνια. Παράλληλα με την παγκόσμια περιοδεία της μπάντας, η οποία ξεπούλησε αμέσως, το ντοκιμαντέρ διερευνά και τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής – φαινόμενο και το τι σημαίνει η μουσική των Oasis για το κοινό και τις γενιές σε όλο τον κόσμο.

Practical Magic 2

Με πρωταγωνίστριες τη Σάντρα Μπούλοκ και τη Νικόλ Κίντμαν, τα Μαγικά Φίλτρα 2 επιστρέφουν σε έναν κόσμο γεμάτο φεγγαρόφωτο, σκανταλιές και ισχυρή προγονική μαγεία. Αυτή τη φορά, οι αδελφές Όουενς πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους μια για πάντα, σε ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Η Σούζαν Μπίερ σκηνοθετεί από σενάριο των Άκιβα Γκόλντσμαν, Τζόρτζια Πρίτσετ και Κέλι Μάρσελ, βασισμένο στο επιτυχημένο μυθιστόρημα με τίτλο The Book of Magic της Άλις Χόφμαν.

17 Σεπτεμβρίου

Resident Evil

Από το μυαλό του οραματιστή σκηνοθέτη Zach Cregger (Weapons, Barbarian) έρχεται μια συναρπαστική και τρομακτική νέα ταινία της σειράς ταινιών Resident Evil. Σε μια ολοκαίνουρια ιστορία, η ταινία ακολουθεί τον Bryan (Austin Abrams), έναν ιατρικό κούριερ που, χωρίς να το θέλει, βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης, καθώς μια μοιραία, φρικιαστική νύχτα διαλύει τα πάντα γύρω του και το χάος επικρατεί.

24 Σεπτεμβρίου

Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη: Encore – Avengers Endgame Encore

Στην ταινία «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη: Encore», μετά τα καταστροφικά γεγονότα που εξόντωσαν τον μισό πληθυσμό του πλανήτη, οι εναπομείναντες ήρωες αγωνίζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τελικά, πρέπει να ενωθούν για να αποκαταστήσουν την τάξη και την αρμονία στο σύμπαν και να φέρουν πίσω τους αγαπημένους τους σε μια δραματική αναμέτρηση με τον Θάνος. Η ειδική προβολή «Encore» της ταινίας που έσπασε τα ρεκόρ, περιλαμβάνει αποκλειστική ματιά στην πολυαναμενόμενη ταινία «Εκδικητές: Η Άνοδος του Doctor Doom» των Marvel Studios, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου.

Στην Καρδιά Του Κτήνους – Heart Of The Beast

Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων James Belmont (Brad Pitt) και ο σκύλος μάχης του, Odin, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης.

Από τον καταξιωμένο σκηνοθέτη David Ayer, η ταινία «Στην Καρδιά του Κτήνους» είναι μια γεμάτη αγωνία περιπέτεια που εξερευνά τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ ενός άνδρα και του καλύτερου φίλου του,καθώς αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.

25/09

NIVO 831 ΘΥΜΑΜΑΙ

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ δημόσια, η ταινία ακολουθεί το ταξίδι ενός ανθρώπου που κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική και κουλτούρα. Η ταινία φωτίζει άγνωστες πτυχές της προσωπικής και καλλιτεχνικής πορείας του Νίκου Βουρλιώτη, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη διαχρονική επίδραση του έργου του στη μουσική σκηνή και στην ελληνική κοινωνία.

Back to school & back to Village Cinemas είναι το σύνθημα αυτού του Σεπτέμβρη! Ειδικά για τους μικρούς μας φίλους, ο Σεπτέμβρης φέρνει 3 καινούριες παιδικές ταινίες: έχουμε τα κουτάβια του PAW PATROL σε νέες περιπέτειες σε ένα εξωτικό νησί, το πιο διάσημο πρόβατο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, ο Σον το Πρόβατο, έρχεται αντιμέτωπο με ένα απόκοσμο πλάσμα που τρομοκρατεί την φάρμα και τέλος, ακολουθούμε τον εφευρέτη Ρέοντορ σε μια περιπετεια-αγώνα δρόμου από την έρημο μέχρι το Παρίσι!

03/09

Paw Patrol: The Dino Movie

Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της PAW Patrol ξεβράζονται αναγκαστικά σε ένα αχαρτογράφητο τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Εκεί γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα κουτάβι που έχει εγκαταλειφθεί στο νησί εδώ και χρόνια και έχει γίνει ειδικός σε όλα τα θέματα που αφορούν τους δεινόσαυρους. Όταν ο μεγάλος αντίπαλος της PAW Patrol, ο δήμαρχος Χάμντινγκερ, αρχίζει να πραγματοποιεί απερίσκεπτες εξορύξεις με την ελπίδα να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου, αδρανούς ηφαιστείου. Τα κουτάβια της PAW Patrol βρίσκονται αντιμέτωπα με μια σειρά από επικίνδυνες αποστολές διάσωσης, πιο επικίνδυνες από όσες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς πρέπει να σταματήσουν τον Χάμντινγκερ πριν εξαφανιστεί κάθε ίχνος ζωής από το νησί.

17/09

Ράλι: Από το Παρίσι στις Πυραμίδες (μεταγλωττισμένο)

Μια ξέφρενη και ξεκαρδιστική κούρσα από το Παρίσι ως τις Πυραμίδες! Ο εφευρέτης Ρεοντόρ, μαζί με τον τολμηρό Σόλαν και τον φοβισμένο Λούντβιχ, ξεκινούν μια περιπέτεια γεμάτη δράση, ανατροπές και… εκρηκτικές αγελάδες, για να σώσουν τη φιλία και το μέλλον τους!

24/09

Σον Το Πρόβατο Και Το Τέρας Της Φάρμας – Shaun the Sheep The Beast of Mossy Bottom

Το αγαπημένο πρόβατο, ο Σον, σε νέες περιπέτειες! Την παραμονή του Χάλογουιν στο αγρόκτημα Μόσι Μπότομ, ο ενθουσιασμός μετατρέπεται σε απογοήτευση όταν ο αδέξιος αγρότης καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες. Ο Σον προσπαθεί να το φτιάξει με επιστημονικά πειράματα, αλλά τα πράγματα πάνε στραβά όταν ένα άγριο θηρίο εμφανίζεται στο δάσος.

Κλείστε τα εισιτήριά σας σήμερα μέσω του villagecinemas.gr, της εφαρμογής Village Cinemas και των ταμείων των κινηματογράφων.