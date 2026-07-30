«ΟΔΥΣΣΕΙΑ» & «SPIDER–MAN: BRAND NEW DAY» οδηγούν το μεγάλο κινηματογραφικό comeback της καλοκαιρινής σεζόν

Το φετινό καλοκαίρι στα Village Cinemas επιβεβαιώνει με τον πιο ξεχωριστό τρόπο ότι το σινεμά έχει επιστρέψει δυναμικά στο επίκεντρο της ψυχαγωγίας. Με τις πολυαναμενόμενες υπερπαραγωγές «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» και «SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY» να σημειώνουν εντυπωσιακή πορεία, ήδη από την προπώλησή τους, το κοινό φαίνεται να δείχνει ξεκάθαρα ότι αναζητά ξανά τη συλλογική κινηματογραφική εμπειρία, ακόμα και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.

Η δυναμική πορεία των blockbusters του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνεται και μέσα από τις πωλήσεις εισιτηρίων στα Village Cinemas*, με την «Οδύσσεια» να ξεπερνά έως σήμερα τα 212.000 εισιτήρια και το «SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY» να καταγράφει εντυπωσιακή προπώληση με περισσότερα από 30.000 εισιτήρια, πριν ακόμη την επίσημη κυκλοφορία του (στοιχεία προπώλησης έως 29/07), ενώ λόγω ζήτησης, έχει ανοίξει και η δεύτερη εβδομάδα προπώλησης! Ειδικά για την «ΟΔΥΣΣΕΙΑ», την πρώτη ταινία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, η σταθερά υψηλή ζήτηση του κοινού για προβολές σε αυτό ακριβώς το Premium Large Format (PLF) που διατίθεται αποκλειστικά για την περιφέρεια της Αττικής στην αίθουσα IMAX στα Village Cinemas στο The Mall Athens, τα Village Cinemas προχωρούν σε συνεχείς προσθήκες προβολών, ακόμη και 01:30 μετά τα μεσάνυχτα για το διάστημα του Αυγούστου.

Παράλληλα, η μαζική προσέλευση του κοινού στις αίθουσες επιβεβαιώνει την στροφή των θεατών, που επιλέγουν ξανά τον κινηματογράφο ως βασική μορφή εξόδου, συνδυάζοντας αρμονικά την ψυχαγωγία με την εμπειρία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι και εξ αιτίας της πρεμιέρας του «SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY» την Τετάρτη 29/07 καταγράφηκαν περισσότερα από 27.000 εισιτήρια μέσα σε μια ημέρα, μία από τις ημέρες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για καλοκαιρινή περίοδο στα Village από το 2020!

Το φετινό blockbuster καλοκαίρι δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη σεζόν, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα για το μέλλον της κινηματογραφικής αγοράς: το κοινό επιστρέφει δυναμικά και μαζικά στη μεγάλη οθόνη, πιο απαιτητικό από ποτέ. Σε μια εποχή όπου οι επιλογές ψυχαγωγίας είναι περισσότερες από ποτέ, τα Village Cinemas επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως κορυφαίος προορισμός κινηματογραφικής εμπειρίας, επενδύοντας συστηματικά σε σύγχρονες τεχνολογίες και αναβαθμισμένες εμπειρίες θέασης που ξεπερνούν την απλή προβολή μιας ταινίας, και φέρνουν το κοινό πιο κοντά στη μαγεία της μεγάλης οθόνης.

*Αθροιστικές πωλήσεις Village Cinemas και Options Cinemas. Από τον Οκτώβριο του 2025 τα Options Cinemas έχουν ενταχθεί στο δίκτυο των Village Cinemas, μετά την εξαγορά τους από τον Όμιλο Antenna.