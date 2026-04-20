Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια απελπισμένη επιλογή πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει εκείνη και τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Έναν διακινητή που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Έναν στρατιώτη που παλεύει με τη συνείδησή του. Έναν ποιητή που αναζητά μία πατρίδα. Έναν Έλληνα κυβερνήτη του λιμενικού, διχασμένο ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά.

Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή. Μία καθηλωτική, συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τα όρια που ξεπερνά κανείς όταν προσπαθεί να προστατέψει αυτούς που αγαπά.

To καστ περιλαμβάνει τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Ομάρ Σι (Άθικτοι, Lupin), Αγγελική Παπούλια (Αρκάντια, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών), Θάνο Τοκάκη (Μικρά Πράγματα Που Πήγαν Λάθος, Ευτυχία), Γιασμίν Αλ Μάσρι (Palestine 36, Caramel) και Γιαχία Μαχαΐνι (The Man Who Sold His Skin), σε ερμηνείες που οι κριτικές επιτροπές των φεστιβάλ χαρακτήρισαν “συγκλονιστικές” και “θρυλικές”.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος παραγωγός (Everest, LoneSurvivor) και ακτιβιστής Μπραντ Άντερσεν, ο οποίος έχοντας εργαστείεκτενώς με πρόσφυγες στη Συρία, την Ιορδανία και αλλού, προσδίδει στην ταινία μία αίσθηση πραγματικού βιώματος.“Η ταινία είναι βαθιά προσωπική,και πιστεύω ότι το μήνυμά της για την ανθρωπιά είναι πιο αναγκαίο σήμερα από ποτέ.”,αναφέρει ο Άντερσεν.Στην ταινία συμμετέχουν και Σέρβοι Ηθοποιοί που έχουν βιώσει οι ίδιοι το δύσκολο ταξίδι στο Αιγαίο που αφηγείται η ιστορία.

Το I Was A Stranger, που είναι εμπνευσμένο από την ταινία μικρού μήκους Refugee(2020) του Μπραντ Άντερσεν,έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση κερδίζοντας πάνω από 50 βραβεία σε κορυφαία φεστιβάλ,συμπεριλαμβανομένου του Amnesty International Film Prize στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Έχει ξεχωρίσει για την αυθεντικότητα και το σασπένς του,με το Euronews να μιλά για έναν σπάνιο συνδυασμό “εντυπωσιακή αυθεντικότητας και καταιγιστικής αγωνίας”. Η ταινία κυκλοφόρησε στην Αμερική τον Ιανουάριο του 2026.