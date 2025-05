Tο Vodafone TV πιάνει τον ανοιξιάτικο παλμό και προβάλει και αυτόν τον Μάϊο τις καλύτερες σειρές, τις πιο αναμενόμενες ταινίες, τα πιο «ανθισμένα» αφιερώματα, με ιστορίες για μικρούς και μεγάλους. Από το DUSTER, τη νέα σειρά του Τζ.Άμπραμς (Lost), μέχρι τον πολυαναμενόμενο τρίτο κύκλο του AND JUST LIKE THAT στις 30/5 και από το MICKEY17 του Μπονγκ Τζουν Χο (Παράσιτα) μέχρι ένα αφιέρωμα σε έναν γαλαξία πολύ μακριά με όλες τις ταινίες και στις πρωτότυπες σειρές από το σύμπαν του STAR WARS στο Disney+, όλα παίζουν στο Vodafone TV.​

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΧ

«AND JUST LIKE THAT»

3ος κύκλος διαθέσιμος από 30/5

Με σταθερά βήματα προς το απόλυτο a girl becomes a woman, ο τρίτος πολυαναμενόμενος κύκλος του AND JUST LIKE THAT εξερευνά ξανά τι εστί έρωτας, αγάπη και φιλία στην πολύβουη Νέα Υόρκη με τις καλύτερες ξεναγούς. Και αυτή τη φορά, τα πράγματα είναι αλλιώς!​

«DUSTER»

Διαθέσιμο από 16/5

Το DUSTER έρχεται γκαζωμένο με ένα φυγά που όλο τρέχει. Αν κρατήσετε αυτό για σύνοψη, καλώς, αν όμως βάλετε στην εξίσωση ότι δημιουργός είναι ο Τζ. Άμπραμς του LOST και πρωταγωνιστής ο Τζος Χόλογουεϊ, τότε όλα αλλάζουν.

«THE REHEARSAL»

2ος κύκλος διαθέσιμος τώρα

Ο Νάθαν Φίλντερ υποδύεται τον εαυτό του που δεν είναι ο εαυτός του και συζητάει με άλλους ανθρώπους για τη ζωή, βάζοντάς τους να υποδύονται την ίδια την ζωή. Η πιο ‘γειά σου’ σειρά του ΗΒΟ, το THE REHEARSAL επιστρέφει για έναν δεύτερο κύκλο.

«MICKEY 17»

Διαθέσιμη τώρα

Η νέα ταινία του Μπονγκ-Τζουν Xο μετά τα Παράσιτα θέλει τον Ρόμπερτ Πάτινσον να εξουδετερώνει καμιά 15αριά κλώνους του σε μια διαστημική αποικία σε ένα sci-fi σατιρικό comedy drama. Και αυτό είναι το MICKEY 17 που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.​

«PEE–WEE AS HIMSELF»

Διαθέσιμο από 24/5

Ο Πολ Ρούμπενς παραδέχτηκε ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2023, λίγο πριν πεθάνει. Αλλά δεν ήταν μονάχα αυτός ο Πολ Ρούμπενς. Το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ, PEE-WEE AS HIMSELF εξερευνά την ζωή του Pee-Wee, εκείνου του ήρωα που έκανε ταινία ο Τιμ Μπάρτον στα 80s, αλλά η ζωή του Πολ Ρούμπενς ήταν πιο πολύ σινεμά.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«A COMPLETE UNKNOWN»

Ταινία της Searchlight Pictures – Διαθέσιμη τώρα

Βρισκόμαστε στο 1961 στη Νέα Υόρκη. Με φόντο τη ζωντανή μουσική σκηνή κι έντονες πολιτιστικές αναταραχές, ένας άγνωστος δεκαεννιάχρονος ονόματι Μπομπ Ντίλαν (Τιμοτέ Σαλαμέ) από τη Μινεσότα φτάνει στο Γκρίνουιτς Βίλατζ με την κιθάρα του και το επαναστατικό ταλέντο του, με πεπρωμένο να αλλάξει την πορεία της αμερικανικής μουσικής. Καθώς δημιουργεί τις πιο στενές σχέσεις του κατά τη διάρκεια της ανόδου του στη φήμη, αρχίζει να ασχολείται με το λαϊκό κίνημα και, αρνούμενος να αυτοπροσδιοριστεί, κάνει μια αμφιλεγόμενη επιλογή που αντηχεί πολιτιστικά παγκοσμίως. Με πρωταγωνιστές, επίσης, τους Έντουαρντ Νόρτον, Ελ Φάνινγκ και Μόνικα Μπαρμπάρο, αυτή η αποτύπωση μιας κομβικής εποχής στη σύγχρονη ιστορία της μουσικής σκηνοθετείται από τον Τζέιμς Μάνγκολντ, σε σενάριο των Μάνγκολντ και Τζέι Κοκς.

«Ο ΤΟΥΤΣΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ»

Πρωτότυπη σειρά – Διαθέσιμη από 19/5

Το National Geographic προσκαλεί το κοινό σε ένα λαχταριστό ταξίδι, με τον υποψήφιο για Όσκαρ και βραβευμένο με Emmy και Χρυσή Σφαίρα, Στάνλεϊ Τούτσι, στη νέα σειρά Ο ΤΟΥΤΣΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ. Σε παραγωγή της SALT Productions του Tucci και της BBC Studios Specialist Factual Productions, η σειρά πέντε επεισοδίων ακολουθεί τον Τούτσι στα εκπληκτικά τοπία της Ιταλίας καθώς εξερευνά τη βαθιά σύνδεση μεταξύ φαγητού, πολιτισμού και ιστορίας. Η νέα σειρά, είναι πολλά περισσότερα από ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο, είναι μια πλούσια, αφηγηματική βουτιά στις εμβληματικές γαστρονομικές παραδόσεις της χώρας. Στο ταξίδι του, ο Τούτσι συναντά ντόπιους, σεφ, τεχνίτες, ακόμα και καουμπόηδες, για να ανακαλύψει καλά κρυμμένα μυστικά και ανείπωτες ιστορίες, με την απαράμιλλη αφήγηση του National Geographic και το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Ο Τούτσι απολαμβάνει ένα γιορτινό γεύμα στη Σιένα της Τοσκάνης, δοκιμάζει μια νέα καινοτομία farm-to-table στη Λομβαρδία και ανακαλύπτει ξανά την ρουστίκ ψυχή της Λάτσιο. Για πρώτη φορά, επισκέπτεται το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε στις Άλπεις για πέστο με πευκοβελόνες και εξερευνά τις τελετουργίες γευμάτων με θαλασσινά του Αμπρούτσο πάνω σε ένα trabbocco αιώνων. Αυτή είναι η Ιταλία όπως δεν την έχετε ξαναδεί, γευστική, συγκινητική και αξέχαστη.

Classics Movie Night με MEAN GIRLS, CLUELESS, MEET THE PARENTS, HOW TO LOSE A GUY IN 10 DAYS, GREASE και GREASE 2, όλες τώρα διαθέσιμες.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FLOWERS

Oι άνθρωποι αλλάζουν, ανθίζουν και μαραίνονται. Αυτόν τον Μάϊο μαζί με τα λουλούδια που ανθίζουν και την Άνοιξη που έρχεται, ένα μοναδικό αφιέρωμα με σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ για ανθρώπους που «ανθίζουν», ενηλικιώνονται, μεγαλώνουν (ή μικραίνουν) παίζει τώρα αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Τίτλοι αφιερώματος: WE ARE WHO WE ARE, THE LAST OF US, RONJA, ONE OF THE BOYS, GIRLS, EUPHORIA, HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN, TURTLES ALL THE WAY DOWN, PABLO, FLEE, TWO AND A HALF MEN + (στο Disney+): POOR THINGS της Searchlight Pictures, ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ από την Disney και την Pixar, DAREDEVIL: BORN AGAIN​ από την Marvel Television

​ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΠΟ ΤΗ VIAPLAY

«ARCADIA» S1

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Σε ένα ιδανικό προσαρμοσμένο σύμπαν, εκεί που το…σκορ μετράει, ένας πατέρας αλλοιώνει τα ποσοστά των παιδιών του για να κρατηθούν στα υψηλά κλιμάκια. Μέχρι που αυτό θα αποκαλυφθεί. Το ARCADIA, η καινούργια sci-fi σειρά του Viaplay έρχεται αποκλειστικά στο VODAFONE TV για να σας καθηλώσει! Και θα σας καθηλώσει.

«MAX VARSTAPPEN: NEAR PERFECT»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Τρίτο ντοκιμαντέρ από την Viaplay για την πολυπλάνητη ζωή κα καριέρα του θρύλου της F1, Μαξ Φερστάπεν, το NEAR PERFECT σηκώνει ξανά το κύπελλο ψηλά και μας αφήνει ξανά να κοιτάξουμε την πολυτάραχη ζωή και κυρίως τις κούρσες του ακριβοθώρητου οδηγού.

«THE MOST REMOTE RESTAURANT IN THE WORLD»

Το υπέροχο 80λεπτο ντοκιμαντέρ της Viaplay, που ταξίδεψε και βραβεύτηκε σε δεκάδες φεστιβάλ αναδεικνύει την ιδιαίτερη σύνδεση φαγητού, γεύσεων και τοπίου, ακολουθώντας το με 2 αστέρια Michelin KOKS, ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο εστιατόριο στα νησιά Φερόες, που θα ταξιδέψει για να ανοίξει ένα pop-up restaurant σε ένα απομακρυσμένο ψαροχώρι της Γροιλανδίας με λιγότερους από 100 κατοίκους.

VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Ο Ρόμπερτ Ίγκερς (Ο Φάρος, Η Μάγισσα) καταπιάνεται με τον αρχέγονο μύθο του ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ με ένα καστ που χωράει την Λίλι Ρόουζ Ντεπ, τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ, τον Νίκολας Χουλτ και τον Γουίλεμ Νταφόε. Φυλαχτείτε! Τα πράγματα είναι αρκετά σκοτεινά.​

«SEPTEMBER 5»

Διαθέσιμο 17/5 για ενοικίαση

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972 μια αμερικανική ομάδα αθλητικών μεταδόσεων αναγκάστηκε να μεταπηδήσει από το αθλητικό ρεπορτάζ στη ζωντανή κάλυψη των Ισραηλινών αθλητών που κρατήθηκαν όμηροι από τρομοκράτες. Θρίλερ στα όρια και μια ταινία που θα σας κάνει να παραμιλάτε με το νεύρο και την έντασή της.

«ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Διαθέσιμο 23/5 για ενοικίαση

O Μπλέικ κληρονομεί το απόμερο οικογενειακό σπίτι στο αγροτικό Όρεγκον και το επισκέπτεται με τη γυναίκα και την κόρη του. Και τότε ξυπνάει ένα μυστικό από το παρελθόν που τον μεταμορφώνει σε ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟ, σε ένα θρίλερ για να το δείτε με τα φώτα ανοιχτά.