Η νέα τηλεοπτική σεζόν ετοιμάζεται να ξεκινήσει και, αν κρίνουμε από όσα έχουν ήδη ανακοινώσει τα κανάλια, η μυθοπλασία θα έχει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Δράματα εποχής, οικογενειακά μυστικά, μεγάλοι έρωτες, αστυνομικές ιστορίες αλλά και κωμωδίες μπαίνουν στο πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027, με αρκετές παραγωγές να έχουν ήδη ολοκληρώσει ή ξεκινήσει τα γυρίσματά τους. Μέχρι σήμερα, ALPHA, MEGA, ANT1, ΣΚΑΪ και ΕΡΤ έχουν ήδη αποκαλύψει αρκετές από τις νέες σειρές τους. Και κάποιες από αυτές έχουν όλα τα στοιχεία για να γίνουν οι επόμενες τηλεοπτικές μας εμμονές.

ALPHA: Τρεις νέες ιστορίες με έντονο το συναίσθημα

Ο ALPHA συνεχίζει να επενδύει δυνατά στην ελληνική μυθοπλασία και για τη νέα σεζόν έχει ήδη παρουσιάσει τρεις νέες δραματικές παραγωγές.

«Μια Γυναίκα»

Η Δανάη Παππά επιστρέφει στην τηλεόραση με έναν απαιτητικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σειρά ακολουθεί μια γυναίκα που, μετά τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της, προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη τα παιδιά της και να επιβιώσει μέσα σε μια πραγματικότητα που γίνεται ολοένα πιο δύσκολη. Πρόκειται για μια ιστορία γύρω από τη μητρότητα, την απώλεια, την επιβίωση και τη δύναμη μιας γυναίκας που αρνείται να παραιτηθεί. Η παραγωγή αποτελεί ελληνική διασκευή της ιστορίας που έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από το τουρκικό «Kadın», το οποίο βασίστηκε στην ιαπωνική σειρά «Woman».

«Οι Κόρες της Αρετής»

Στο επίκεντρο της νέας δραματικής σειράς βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και έχει αποφασίσει ότι οι δύο κόρες της δεν θα ζήσουν τη ζωή που έζησε η ίδια. Μητρική αγάπη, κοινωνική άνοδος, φιλοδοξία, μεγάλοι έρωτες και δύσκολες επιλογές μπλέκονται σε μια οικογενειακή ιστορία όπου η προσπάθεια μιας μητέρας να εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών της μπορεί τελικά να έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από όσο υπολόγιζε.

«Για Σένα»

Ο ALPHA ποντάρει παράλληλα και σε μια μεγάλη αισθηματική ιστορία. Το «Για Σένα» συνδυάζει έρωτα, μυστήριο και ανατροπές, με τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών. Το κανάλι έχει ήδη κυκλοφορήσει teaser, προετοιμάζοντας το κοινό για μια σειρά στην οποία ένας έρωτας και μια κρυμμένη αλήθεια φαίνεται πως θα αλλάξουν τις ζωές των ηρώων.

MEGA: Από την Κρήτη μέχρι ένα διαφορετικό «Κάμπινγκ»

Δύο νέες παραγωγές έχουν ήδη πάρει θέση στο πρόγραμμα μυθοπλασίας του MEGA.

«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Μία από τις σειρές που αναμένεται να συζητηθούν αρκετά είναι τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», βασισμένα στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στην Κρήτη και φέρνει στο επίκεντρο δύο άντρες δεμένους σαν αδέλφια, μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και ένα παρελθόν που αρνείται να μείνει θαμμένο. Έρωτας, οικογένεια, προδοσία, ενοχές και άγραφοι νόμοι συνθέτουν το βασικό σκηνικό.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Αντώνης Μυριαγκός και η Μαριάννα Κιμούλη, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Δανάη Μιχαλάκη, Μιχάλης Αεράκης, Ελένη Γερασιμίδου, Βαλέρια Κουρούπη και Νίκος Βερλέκης. Το δεύτερο extended trailer της σειράς κυκλοφόρησε μάλιστα στις 25 Αυγούστου.

«Κάμπινγκ»

Το MEGA ετοιμάζει και το «Κάμπινγκ», μια παραγωγή με πολυπληθές καστ που αλλάζει αρκετά το ύφος σε σχέση με τα πιο βαριά δράματα του καναλιού.

Η σειρά έχει ήδη περάσει στη φάση της επίσημης φωτογράφισης, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα του καστ. Το MEGA την έχει εντάξει επίσημα στις νέες ελληνικές σειρές του προγράμματός του για τη σεζόν 2026-2027.

ANT1: «Ντέρτι», «Κρίνο και Αγκάθι» και «Σπιλιάδες»

Ο ANT1 επιστρέφει με τρεις ολοκαίνουργιες σειρές, τις οποίες έχει ήδη εντάξει επίσημα στη μυθοπλασία του νέου προγράμματος.

«Κρίνο και Αγκάθι»

Έρωτας και εκδίκηση συναντιούνται στη νέα σειρά εποχής του ANT1. Δύο οικογένειες συνδέονται με ένα σκοτεινό παρελθόν, ένας άντρας κουβαλά ένα βαρύ μυστικό και μια γυναίκα επιστρέφει αναζητώντας δικαίωση.

Στους βασικούς ρόλους βρίσκονται ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Αναστασία Παντούση, ενώ το καστ συμπληρώνουν σημαντικοί ηθοποιοί όπως η Κατερίνα Διδασκάλου, ο Στέλιος Μάινας και ο Γιάννης Τσορτέκης.

«Σπιλιάδες»

Μια καταιγίδα γίνεται η αφετηρία μιας ιστορίας που μοιάζει σχεδόν με ψυχολογικό θρίλερ. Μια γυναίκα θεωρείται νεκρή, όμως καταλήγει σε έναν άλλο τόπο χωρίς να θυμάται ποια είναι. Την ίδια στιγμή, η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να πάρει τη θέση της και να ζήσει τη ζωή που άφησε πίσω.

Όταν οι αναμνήσεις αρχίσουν να επιστρέφουν, η ηρωίδα θα πρέπει να ανακαλύψει όχι μόνο τι συνέβη αλλά και ποια από τις δύο ζωές είναι πραγματικά δική της. Στους βασικούς ρόλους βρίσκονται ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου.

«Ντέρτι»

Το «Ντέρτι» αποτελεί επίσης μία από τις βασικές νέες προτάσεις μυθοπλασίας του ANT1. Η σειρά φέρει την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη και μεταφέρει το κοινό σε μια ιστορία με έντονο άρωμα από τη δεκαετία του ’80.

Στο καστ συναντάμε, μεταξύ άλλων, την Κλέλια Ρένεση, την Ευγενία Ξυγκόρου, τον Τάσο Νούσια, τον Φάνη Μουρατίδη, την Ευαγγελία Συριοπούλου και τον Λεωνίδα Κακούρη. Το κανάλι έχει ήδη ξεκινήσει την προώθηση της σειράς με την ένδειξη «Έρχεται».

ΣΚΑΪ: Οι «Μπλε Ώρες» και «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» φέρνουν ξανά τη μυθοπλασία σε πρώτο πλάνο

«Μπλε Ώρες»

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ο Κούλλης Νικολάου και η Βάνα Δημητρίου βρίσκονται πίσω από τη νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα στο Πήλιο.

Οι «Μπλε Ώρες» συνδυάζουν ερωτικό δράμα και αστυνομικό μυστήριο. Στο κέντρο βρίσκονται δύο άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε συμβατικούς γάμους που ερωτεύονται, ενώ μια δολοφονία, οικογενειακά συμφέροντα και καλά κρυμμένα μυστικά περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Στο καστ συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, η Βάσια Παναγοπούλου, ο Βαγγέλης Κακουριώτης, η Έλενα Πιερίδου, ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο Αντώνης Φραγκάκης και η Κατερίνα Στικούδη.

Ο ΣΚΑΪ ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μυθοπλασία του με τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», που φέρει επίσης την υπογραφή των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι που ειδικεύονται στα διαζύγια και έχουν μετατρέψει την επαγγελματική τους αντιπαλότητα σε καθημερινή μάχη. Οι δυο τους δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, τουλάχιστον αυτό πιστεύουν, μέχρι που η σχέση τους αρχίζει να παίρνει μια εντελώς διαφορετική τροπή. Έτσι, ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, δικαστικές υποθέσεις και συνεχείς συγκρούσεις, γεννιέται ένας έρωτας εκεί όπου κανείς δεν τον περίμενε.

Οι ακριβείς ημερομηνίες πρεμιέρας για αρκετές από τις παραπάνω σειρές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Με τα trailers όμως να έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν και τα γυρίσματα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η μάχη της μυθοπλασίας για τη σεζόν 2026-2027 έχει ουσιαστικά ξεκινήσει πριν ακόμη μπει ο Σεπτέμβριος.