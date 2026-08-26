Ο Σεπτέμβριος έρχεται με συναρπαστική διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις μεγάλες πρεμιέρες, τη συμπαραγωγή της Nova, «Τελευταία Κλήση» και «Wicked for Good», τις νέες σειρές «The Audacity» με τον Zach Galifianakis και «The Five Star Weekend» με τις Jennifer Garner, Regina Hall. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν κάθε Πέμπτη του Σεπτεμβρίου αφιέρωμα στον μεγάλο και βραβευμένο ηθοποιό Daniel Day Lewis, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Anemone», ενώ οι Kids Premiers θα κρατήσουν συντροφιά στους μικρούς φίλους!

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τους σινεφίλ τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου στις 22:00. Την πρώτη Κυριακή του μήνα (6/9) θα μεταδοθεί η δραματική ταινία «Anemone» με τον Daniel Day Lewis, για να ακολουθήσει η βιογραφία «Sing Sing» (13/9) με τους Colman Domingo, Clarence Maclin, Paul Raci, ενώ στη συνέχεια θα προβληθεί η οικογενειακή ταινία «Wicked for Good» (20/9) με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Colman Domingo. Στις 27/9 έρχεται η μεγάλη πρεμιέρα της συμπαραγωγής της Nova «Τελευταία Κλήση» με τους Δημήτρη Λάλο, Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκο Ψαρά σε σκηνοθεσία του Σέριφ Φράνσις.

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι «Hunting Grounds​» (5/9), «My Friend Eva​» (12/9), «William Tell​» (19/9), «Muzzle: City of Wolves» (26/9( ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι «Nouvelle Vague​» (1/9), «The Ice Tower​» (8/9), «Young Hearts» (15/9), «Hallow Road​» (22/9), «Better Man» (29/9). Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «One Day» (3/9), ​«Blue Jasmine» (10/9), «Snowden​» (17/9), «Wanted» (24/9).

Ταυτόχρονα και οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν του σινεφίλ. Με «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Infested»-4/9, «Terrifier 3»-18/9, «Τhe Long Walk»-25/9), με «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 (με τις ταινίες «Bookworm​»-5/9, «Flushed Away​»-12/9, «Nim’s Island»-19/9, 26/9 «Puffin Rock & The New Friends»-26/9​). Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με τις πρεμιέρες «Mary,Marianna,Maria – The Unsung Greek Years of Callas»-9/9 & «Memoir of a Snail»-16/9 να ξεχωρίζουν) καθώς και «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (όπου θα προβληθούν οι ταινίες «Suddenly, Last Summer​»-6/9, «Sleepless in Seattle​»-13/9, «Guess Who’s Coming to Dinner​»-20/9, «Charade»-27/9).

Ο Σεπτέμβριος φέρνει στα Novacinema μεγάλο αφιέρωμα στον βραβευμένο Daniel Day Lewis με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Anemone». Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα μεταδίδεται μία ταινία που άφησε εποχή με πρωταγωνιστή τον εμβληματικό ηθοποιό. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν στις 3/9 την ταινία «The Boxer», στις 10/9 το φιλμ «Phantom Thread», στις 17/9 την ταινία «The Unbearable Lightness of Being» και στις 24/9 το «Anemone».

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4 δύο νέες σειρές και τρεις νέες σεζόν! Από τη Δευτέρα 14/9 και κάθε Δευτέρα στις 22:00 θα προβάλλεται η 3η σεζόν του «Marble Hall Murders», ενώ από την Τρίτη 15/9 και κάθε Τρίτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η νέα σειρά «The Five Star Weekend» με τις Jennifer Garner, Regina Hall. Ο 2ος κύκλος της σειράς «Ted» έρχεται από την Τετάρτη 16/9 και κάθε Τετάρτη στις 22:00, ενώ η νέα σειρά «The Audacity» με τον Zach Galifianakis κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 17/9 και θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 22:00. Τις Παρασκευές με ξεκίνημα από τις 18/9 έρχεται η 2η σεζόν της σειράς «The Paper», ενώ μέχρι το Σάββατο 5/9 στις 22:00 θα προβάλλεται ξανά η σειρά «The German» και μέχρι την Κυριακή 6/9 στις 22:00 η σειρά «The Kollective».

Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή τα ντοκιμαντέρ «The Pink Pill: Sex, Drugs & who has control» (8/9) και «Barbie Uncovered: A Dream House Divided» (22/9) ενώ θα θυμηθούν ξανά τα ντοκιμαντέρ «Spacewoman» (1/9), «Olympia» (15/9) και «Prime Minister» (29/9). Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 21:00 στο Novalifε προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» για 13η σεζόν. Παράλληλα, θα προβληθούν οι σειρές «Rocco Schiavone» (από 2/9) και «Red Eye» (από 30/9).

Στην ΕΟΝ οι συνδρομητές θα απολαύσουν Kids Premiers με νέους τίτλους για πρώτη φορά στην πλατφόρμα καθώς και με απολαυστικές σειρές!

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.