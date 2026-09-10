Καλώς Ήρθατε Στον Κόσμο Της Khloé Kardashian! Η Νέα Σειρά Του Hulu «The Girls: A Khloé Kardashian Project» Διαθέσιμη Αποκλειστικά Στο Disney+

Καλώς Ήρθατε Στον Κόσμο Της Khloé Kardashian! Η Νέα Σειρά Του Hulu «The Girls: A Khloé Kardashian Project» Διαθέσιμη Αποκλειστικά Στο Disney+

Η νέα σειρά του Hulu «The Girls: A Khloé Kardashian Project» είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Μπείτε στον στενό κύκλο της Khloé Kardashian και γνωρίστε από κοντά τις πιο κοντινές της φίλες, καθώς βιώνουν τις χαρές και τις προκλήσεις της μητρότητας, της οικογένειας, του dating, της επαγγελματικής τους καριέρας και της ζωής στα φώτα της δημοσιότητας. Αυτές οι δυναμικές και φιλόδοξες γυναίκες έρχονται κοντά χάρη στην κοινή τους φίλη, Khloé. Καθώς, όμως περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και γνωρίζονται καλύτερα, απρόσμενες εντάσεις, παλιές πληγές και αντικρουόμενες απόψεις έρχονται στο προσκήνιο, δοκιμάζοντας τη φιλία τους.

Στη σειρά «The Girls: A Khloé Kardashian Project» πρωταγωνιστούν οι Natalie Halcro (@nataliehalcro), Khadijah Haqq (@foreverkhadijah), Malika Haqq (@malika), Yris Palmer (@yrispalmer), Olivia Pierson (@oliviapierson) και Nicole Williams English (@justnic).

Η Khloé Kardashian είναι executive producer της σειράς, μαζί με τους Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Nicole Blais και Lauren Goldstein. Η σειρά είναι παραγωγή της Bunim/Murray Productions, μέλους του Banijay Americas.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Bear» και «The Shards» του FX, τη νέα σειρά του Hulu «Furious», τη μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τη σειρά «Paradise», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» αλλά και ταινίες όπως «Στον Κόσμο Tων Ζώων» της Disney και της Pixar, «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» της Lucasfilm και «Ζωούπολη 2» της Disney.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.