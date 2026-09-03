Ακολουθήστε τον Din Djarin και τον νεαρό μαθητευόμενό του, Grogu, στην πιο συναρπαστική αποστολή τους μέχρι σήμερα. H νέα ταινία της Lucasfilm, «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», είναι τώρα διαθέσιμη, αποκλειστικά στο Disney+. Περισσότερα στο www.disneyplus.com

Η πρώτη κινηματογραφική περιπέτεια του Mandalorian και του Grogu, μια αυτοτελής ιστορία, αποτελεί την απόλυτη εμπειρία θέασης από την άνεση του σπιτιού σας. Πρόκειται για μια συναρπαστική, διασκεδαστική και συγκινητική περιπέτεια, γεμάτη δράση με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, νέα πλάσματα, θεαματικές αερομαχίες, μάχες με TIE-fighter και πολλές εκπλήξεις.

Έπειτα από αρκετούς και πολυβραβευμένους με Emmy® κύκλους της σειράς του Disney+ «The Mandalorian», η ταινία βρίσκει τον Mandalorian και τον Grogu αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις, καθώς εξερευνούν άγνωστες περιοχές του γαλαξία. Παράλληλα, η ταινία μας συστήνει νέους χαρακτήρες, τους οποίους υποδύονται η Sigourney Weaver και ο Jeremy Allen White.

Στην ταινία «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει, αλλά πολέμαρχοι που ήταν πιστοί σ’ αυτήν παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον τον γαλαξία. Προσπαθώντας να προασπίσει τις αξίες της Επανάστασης, η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία επιστρατεύει τον θρυλικό κυνηγό επικηρυγμένων Din Djarin (Pedro Pascal) και τον νεαρό μαθητευόμενό του, Grogu. Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης η Sigourney Weaver, ενώ οι Martin Scorsese και Jeremy Allen White δανείζουν τις φωνές τους. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Jon Favreau, ενώ το σενάριο είναι των Jon Favreau, Dave Filoni και Noah Kloor.

Το ολοκαίνουργιο σπέσιαλ επεισόδιο, «LEGO Star Wars: The Mandalorian» της Lucasfilm, είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney+. Το νέο animated αφιέρωμα, είναι μια χιουμοριστική αναδρομή στους τρεις κύκλους της εμβληματικής live-action σειράς του Disney+, «The Mandalorian», όπου διηγείται ξανά γνωστές ιστορίες της σειράς με νέους και αναπάντεχους τρόπους, προσφέροντας μια διασκεδαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Bear» και «The Shards» του FX, τη νέα σειρά του Hulu «Furious», τη μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τη σειρά «Paradise», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» αλλά και ταινίες όπως «Στον Κόσμο Tων Ζώων» της Disney και της Pixar και «Ζωούπολη 2» της Disney.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.