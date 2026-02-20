H πρωτότυπη σειρά του ESPN, «ON THE EDGE: WORLD CUP SKI RACING», είναι τώρα διαθέσιμη, με τα τρία πρώτα επεισόδια, στο Disney+. Η σειρά πέντε επεισοδίων ακολουθεί μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές αλπικού σκι παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-2026 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Emmy, Pat Dimon, και παραγωγή των Bright North USA και της International Ski & Snowboard Federation, σε συνεργασία με την Stifel U.S. Ski Team και την Team USA, η σειρά, «ON THE EDGE: WORLD CUP SKI RACING», ακολουθεί Ολυμπιονίκες, μεταξύ των οποίων οι Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn, Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen, καθώς αγωνίζονται στα εντυπωσιακά τοπία της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής στο πλαίσιο του Audi FIS Ski World Cup. Η σειρά εξερευνά τις προσωπικές τους διαδρομές, εντός και εκτός χιονιού, καθώς και την κουλτούρα του αθλήματος, αποτυπώνοντας την απαιτητική καθημερινότητα μιας παγκόσμιας αγωνιστικής χρονιάς, με στόχο την κατάκτηση του Ολυμπιακού μεταλλίου.

«Μεγαλώνοντας ως σκιέρ σε όλη μου τη ζωή στο Vermont, έμαθα ότι όσα έχουν πραγματικά σημασία συχνά συμβαίνουν πέρα από τη γραμμή του τερματισμού», δήλωσε ο σκηνοθέτης Pat Dimon. «Η σειρά, «ON THE EDGE: WORLD CUP SKI RACING», αφορά στο να κοιτάξεις πέρα από τη γυαλισμένη επιφάνεια και να ακολουθήσεις την πραγματική διαδρομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την εξαντλητική μετακίνηση και το κόστος των τραυματισμών έως την πίεση και την πειθαρχία που απαιτείται για να φτάσεις και να παραμείνεις σε αυτό το επίπεδο. Ακολουθώντας αθλητές, όπως οι Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt, Lindsey Vonn, Aleksander Aamodt Kilde και Lucas Pinheiro Braathen, σε μια παγκόσμια αγωνιστική χρονιά, η σειρά αποτυπώνει την ανθρώπινη πλευρά του αθλήματος, κυνηγώντας τον απόλυτο στόχο της καριέρας τους: τους Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina».

Από τις προπονήσεις πριν την ανατολή του ηλίου και τους αγώνες υψηλών ταχυτήτων μέχρι τις συνεδρίες αποκατάστασης και τις αμέτρητες στιγμές στα δωμάτια των ξενοδοχείων, η σειρά, «ON THE EDGE: WORLD CUP SKI RACING», αποκαλύπτει την ανθρώπινη πλευρά του πρωταθλητισμού. Ο θρίαμβος και η αμφισβήτηση, η ανθεκτικότητα και η θυσία συγκρούονται, δημιουργώντας ένα προσωπικό πορτρέτο για το τι πραγματικά απαιτείται για να κυνηγήσει κανείς την αριστεία, μία κατάβαση τη φορά.

«Η σειρά αποτυπώνει όχι μόνο το πώς εξελίσσεται το αλπικό σκι ως ένα πραγματικά παγκόσμιο άθλημα, αλλά και γιατί παραμένει τόσο μοναδικό», δήλωσε ο Πρόεδρος της FIS, Johan Eliasch. «Με φόντο μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία του κόσμου, η σειρά αφηγείται τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την ταχύτητα και το ρίσκο και την ακρίβεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την αφοσίωση, την ανθεκτικότητα και το πάθος που χαρακτηρίζουν τους αθλητές μας πολύ πέρα από τη γραμμή τερματισμού. Μέσα από την ανάδειξη αυτών των ιστοριών, έργα όπως αυτό βοηθούν να φτάσει το κοινό πιο κοντά στην ομορφιά και την ένταση του αθλήματός μας, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη συνεχή του ανάπτυξη ενόψει των Αγώνων Milano Cortina 2026».

«Η σειρά, «ON THE EDGE: WORLD CUP SKI RACING», προσφέρει στους φίλους του αθλήματος μια αυθεντική, αποκλειστική ματιά στα παρασκήνια για το τι πραγματικά απαιτείται για να αγωνιστείς στο υψηλότερο επίπεδο του αλπικού σκι», δήλωσε η Sophie Goldschmidt, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της U.S. Ski & Snowboard. «Οι αθλητές μας αγωνίζονται στα όρια της ανθρώπινης απόδοσης κάθε φορά που μπαίνουν στην πύλη εκκίνησης και αυτή η σειρά αποτυπώνει την ταχύτητα και το ρίσκο που απαιτούνται για να κυνηγήσουν τα Ολυμπιακά όνειρα. Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ μας επιτρέπει να αναδείξουμε το άθλημά μας και τους αθλητές μας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Στη σειρά συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι: Mikaela Shiffrin (ΗΠΑ), Aleksander Aamodt Kilde (Νορβηγία), Lindsey Vonn (ΗΠΑ), Lucas Pinheiro Braathen (Βραζιλία), Alice Robinson (Νέα Ζηλανδία), Marco Odermatt (Ελβετία), Sofia Goggia (Ιταλία), Henrik Kristoffersen (Νορβηγία), Emma Aicher (Γερμανία), Dominik Paris (Ιταλία), Clément Noël (Γαλλία), Kajsa Vickhoff Lie (Νορβηγία), Atle Lie McGrath (Νορβηγία), Zrinka Ljutić (Κροατία), Ryan Cochran-Siegle (ΗΠΑ), James Crawford (Καναδάς), Giovanni Franzoni (Ιταλία), Camille Rast (Ελβετία), Franjo von Allmen (Ελβετία), Federica Brignone (Ιταλία), Timon Haugan (Νορβηγία), Lara Colturi (Αλβανία), Marco Schwarz (Αυστρία), Julia Scheib (Αυστρία), Sara Hector (Σουηδία) και άλλοι.

Executive producers της σειράς, «ON THE EDGE: WORLD CUP SKI RACING», είναι οι Nick Fellows, Christian Salomon, Johan Eliasch, Pat Dimon, Morgan Hertzan, Dan DiStefano, Adam Marinelli, Guy Slattery, Ron Kruszewski, Jess Park και Mo Finn.

