Η μίνι σειρά του Ryan Murphy, «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», για τη διασημότερη ιστορία αγάπης που μετατράπηκε σε εθνική εμμονή, κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 21.50 στο FX. Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.

Η σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», εξερευνά την αδιαμφισβήτητη χημεία, τον θυελλώδη έρωτα και τον γάμο που έλαβε τεράστια δημοσιότητα ενός από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του 20ού αιώνα: του John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) και της Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon). Αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της ανθολογίας «Love Story» του Ryan Murphy και είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της Elizabeth Beller «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy».

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Ήταν μια ιστορία αγάπης που καθήλωσε ένα ολόκληρο έθνος: Ο John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) ήταν ό,τι πιο κοντινό είχε η Αμερική σε βασιλική οικογένεια. Η χώρα τον παρακολουθούσε να γίνεται από παιδί, ένας ιδιαίτερα αγαπητός εργένης και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στα media. Η Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon), ήταν σταρ από μόνη της. Ανεξάρτητη, δυναμική, με μοναδικό προσωπικό στυλ, εξελίχθηκε από πωλήτρια σε ανώτατο στέλεχος του οίκου Calvin Klein και έγινε έμπιστη συνεργάτιδα του ιδρυτή του. Η σύνδεση του John και της Carolyn ήταν άμεση, εκρηκτική και αδιαμφισβήτητη. Καθώς η ιστορία αγάπης τους ξεδιπλωνόταν μπροστά στα μάτια όλου του έθνους, η έντονη δημοσιότητα και η πίεση της διαρκούς προβολής στα media απειλούσαν να διαλύσουν τη σχέση τους.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) και Constance Zimmer (Ann Marie Messina).

Η μίνι σειρά εννέα επεισοδίων δημιουργήθηκε από τον Connor Hines, ενώ executive producers είναι οι Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Connor Hines, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson, Kim Rosenstock, D.V. DeVincentis και Tanase Popa. Σκηνοθέτης και executive producer του πιλότου είναι ο Max Winkler. Η σειρά είναι μια παραγωγή της 20th Television.