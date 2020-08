Αύγουστος με το Lovecraft Country του J.J. Abrams, το μνημειώδες Chernobyl, συναρπαστικά ντοκιμαντέρ, παιδικά, και θερινό σινεμά από το Vodafone TV.

Το Vodafone TV, το Σπίτι της HBO στην Ελλάδα, φέρνει τον Αύγουστο νέες μοναδικές, αποκλειστικότητες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και εμπλουτίζει το πρόγραμμά του με συγκινητικά ντοκιμαντέρ, blockbuster, καταπληκτικό παιδικό πρόγραμμα, μπάλα και θερινό σινεμά που θα γεμίσει τις μέρες και τις νύχτες του καλοκαιριού.

Με την υπογραφή των Jordan Peele (“Get Out”), J.J. Abrams (“Star Wars: The Rise of Skywalker”) και Misha Green (“Sons of Anarchy”), το Lovecraft Country είναι πια η πιο πολυσυζητημένη σειρά της HBO για το 2020 και μας μεταφέρει πίσω στην Αμερική της δεκαετίας του 1950, μέσα από το ομότιτλο δημοφιλές μυθιστόρημα του Matt Ruff.

Εκεί, ο νεαρός Atticus ξεκινά ένα οδικό ταξίδι με τη φίλη του Letitia και τον θείο του George προκειμένου να αναζητήσουν τον πατέρα του που αγνοείται. Από τη στιγμή που θα μπουν όμως στο αυτοκίνητο, αρχίζει ένας αγώνας επιβίωσης και η απόλυτη φρίκη, συνδυάζοντας κάτι από την ανατριχιαστική αφήγηση του σπουδαίου HP Lovecraft για τη ρατσιστική πραγματικότητα της δεκαετίας του 1950 στην Αμερική. Το Lovecraft Country κάνει πρεμιέρα στις 17 Αυγούστου, με ένα νέο επεισόδιο, διαθέσιμο on demand, κάθε Δευτέρα.

Επίσης, το Vodafone TV φέρνει μία από τις σημαντικότερες σειρές στην ιστορία της Μικρής Οθόνης που κατέρριψε κάποια από τα μεγαλύτερα ρεκόρ όλων των εποχών: το μνημειώδες Chernobyl, με τη σφραγίδα της HBO και του Sky, αναπαριστά τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η τηλεοπτική απόδοση της έκρηξης στον αντιδραστήρα «νούμερο 4» του πυρηνικού εργοστασίου του Τσέρνομπιλ στις 26 Απριλίου του 1986 στην ουκρανική πόλη Πρίπιατ έγινε viral, φτάνοντας στο νούμερο 1 της τηλεοπτικής κατάταξης όλων των εποχών του IMDb και αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από τον Τύπο και τους θεατές παγκοσμίως.

Φιλμ και ντοκιμαντέρ για το καλοκαίρι

Παράλληλα, συνεχίζεται και εμπλουτίζεται στο Vodafone TV το ειδικό αφιέρωμα ΦΙΛΜ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ. Κάθε μέρα μία μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία από αγαπημένες ταινίες που διέπρεψαν σε μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ του εξωτερικού, για κάθε γούστο και προτίμηση, θα προβάλλεται δωρεάν, προσφέροντας μία αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία. Φυσικά, όπως κάθε μήνα, το Vodafone TV σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλες τις πρόσφατες κινηματογραφικές επιτυχίες, που ειδικά φέτος δεν πρόλαβαν να φτάσουν στη μεγάλη οθόνη του σινεμά λόγω του Κορονοϊού, στην ειδική On Demand κατηγορία με τίτλο Νέες Κυκλοφορίες!

Σπορ στην καρδιά του καλοκαιριού

Τον Αύγουστο, μέσα από το Vodafone TV στα κανάλια Novasports, όλοι μπορούν να δουν τα φιλικά προετοιμασίας των ελληνικών ομάδων ποδοσφαίρου και να πάρουν μια ιδέα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματά τους, να απολαύσουν τις πρώτες μάχες των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά των Champions League και Europa League, αλλά και να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου σε Ιταλία και Γαλλία, αντίστοιχα.

Και η αθλητική δράση δεν σταματά εκεί, καθώς στα Τελευταία Επεισόδια του Vodafone TV σας δροσίζουν με beach culture film ντοκιμαντέρ και ταινίες όπως το Who Is Vilayta, ένα αφιέρωμα στον άνθρωπο που άνοιξε τον δρόμο για τους υπόλοιπους surfers και Sofia για ζωή ενός κοριτσιού που άγγιξε την κορυφή με μια σανίδα του surf, αλλά και συναρπαστικά ντοκιμαντέρ για το σερφ και τη θάλασσα, όπως το San Borondón με τα μυστικά του πιο ακραίου surf spot στην Μεσόγειο, το The Women And The Waves, ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που διάλεξαν ένα τρόπο ζωής γεμάτο θάλασσα και το Ofqui που παρουσιάζει Extreme Surf στο δυσκολότερο σημείο του πλανήτη, τον Ισθμό του OFQUI στην Παταγονία.

Μοναδικό παιδικό περιεχόμενο

Παράλληλα, στο Vodafone TV θα υλοποιηθεί από τις 7 Αυγούστου μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου το PixarFest, όπου οι αγαπημένες ταινίες της Disney Pixar, θα διατίθενται On Demand με μόλις 0,90 ευρώ ανά ενοικίαση αποκλειστικά για τους συνδρομητές Vodafone TV, οι οποίοι με κάθε ενοικίαση θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση να κερδίσουν μοναδικά δώρα με την υπογραφή της Disney και της Pixar.

Τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνιση της Pixar και 25 χρόνια μετά το πρώτο Toy Story που τρέλανε μικρούς και μεγάλους θεατές, το αγαπημένο στούντιο έχει κατορθώσει να χαράξει τη δική του ξεχωριστή ιστορία με περισσότερες από 20 ταινίες που έχουν αγαπηθεί από όλο τον πλανήτη. Για να γιορτάσει τη μοναδική συνεισφορά της Disney Pixar, το Vodafone TV ετοίμασε μια ειδική προσφορά σε όλες σχεδόν τις ταινίες της Disney Pixar: από το Finding Nemo μέχρι τα Cars, κι από τους Incredibles μέχρι το Coco και το ολοκαίνουργιο Onward.

Επιπλέον, μία νέα παιδική σειρά έφτασε ήδη στο Vodafone TV για να αλλάξει την καθημερινότητα των παιδιών μέσα στο καλοκαίρι: το Gormiti. Τέσσερα παιδιά ανακαλύπτουν τον Κρυφό Πύργο Ένα και ξαφνικά όλα τα ηρωικά τους όνειρα γίνονται πραγματικότητα! Με τη βοήθεια της Ao–Ki, το κορίτσι που έχει αναλάβει να τα εκπαιδεύσει, οι νέοι ήρωες θα μάθουν να χειρίζονται τα Elemental Bracers, θα καλέσουν τον θρυλικό Gormiti και θα σώσουν τον κόσμο τους. Το Gormiti είναι μια σειρά σχετικά με την ομαδικότητα, τη φιλία, την επίτευξη στόχων και τη διασκέδαση

Ακόμη, έρχονται μεγάλες πρεμιέρες στα παιδικά κανάλια Disney, όπου κάθε Παρασκευή θα προβάλλεται μια κλασική πρωτότυπη Ταινία του Disney Channel, ενώ κάνει πρεμιέρα με νέα επεισόδια η Σεϊντι Σπαρκς, μία δεκατετράχρονη που αναστατώνεται όταν μαθαίνει ότι είναι εκπαιδευόμενη μάγισσα.

Δράμα, κωμωδία και συναρπαστικά ντοκιμαντέρ

Το Vodafone TV φέρνει ακόμη περισσότερη κωμωδία, αλλά και δράμα μέσα από τα κανάλια FOX και FOX Life: Με τον πέμπτο κύκλο του Chicago Med 5 και μοναδικά back-to-back επεισόδια που ρίχνουν φως στις πιο σοβαρές ιατρικές υποθέσεις του Σικάγο. Αλλά και με το Bob’s Burgers που φέρνει δύο βραβεία Emmy στην κατηγορία «Καλύτερη Σειρά Κινουμένων Σχεδίων», η σειρά επιστρέφει με τον 10ο κύκλο – ορόσημο στην ιστορία της. Αλλά και με το Modern Family, μία από τις πιο διάσημες κωμικές τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών.

Επιπλέον, το Vodafone TV φέρνει κατ’ αποκλειστικότητα νέα, αλλά και κλασικά, συναρπαστικά και αγαπημένα ντοκιμαντέρ της HBO. Ξεκινώντας από το The Swamp, σκηνοθετημένο από τους Daniel Di Mauro και Morgan Pehme (“Get Me Roger Stone”), ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στο πολιτικό παρασκήνιο της Ουάσιγκτον, ακολουθώντας 3 Αμερικανούς Ρεπουμπλικάνους Γερουσιαστές που υπερασπίζονται την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «καθαρίσει τον βάλτο» της Αμερικανικής πολιτικής.

Συνεχίζοντας με το San Francisco 2.0, την πρωτεύουσα της αντικουλτούρας των Η.Π.Α., όπου ακτιβιστές, μποέμ, προοδευτικοί συναντούν νέους της τεχνολογικής ελίτ που μεταναστεύουν στην πόλη, αναζητώντας το δικό τους El Dorado και αναγκάζουν την πόλη να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της. Υποψήφιο για βραβείο Emmy στην κατηγορία “News and Documentaries” το έργο της Alexandra Pelosi ρίχνει μια ματιά στο τίμημα που πληρώνει μία εικονική μητρόπολη για να γίνει επίκεντρο της διεθνούς τεχνολογίας.

Και καταλήγοντας στο απίστευτο Stolen Daughters: Kidnapped By Boko Haram που εξιστορεί την απαγωγή 276 κοριτσιών από το σχολείο τους στο Chibok της Νιγηρίας το 2014 από την ακραία ισλαμιστική οργάνωση Boko Haram. Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως σε μία υπόθεση που συγκλόνισε τον πλανήτη με μοναδικό υλικό και τις μαρτυρίες 83 κοριτσιών.

Και τον Αύγουστο, το Vodafone TV δεν σταματά να προσφέρει το πιο συναρπαστικό περιεχόμενο, το οποίο φυσικά μπορείς να το πάρεις μαζί σου για να το απολαύσεις μέσα από το Vodafone TV App, όποια στιγμή θες και μέσα από οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ.