Tο συναρπαστικό Genera+ion του HBO Max, όλες οι μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, το Walking Dead και όλοι οι κύκλοι του “The Tudors” υπόσχονται έναν δυνατό Μάρτιο στο Vodafone TV

To Vodafone TV, το σπίτι της HBO στην Ελλάδα, ανακοινώνει το πρόγραμμα Μαρτίου το οποίο περιλαμβάνει συναρπαστικές και ανατρεπτικές σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που σαγηνεύουν το διεθνές κοινό και είναι διαθέσιμες πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή, χωρίς δεσμεύσεις, με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν.

To Vodafone TV φέρνει το συναρπαστικό “Genera+ion” του HBO Max, στο οποίο μια ομάδα μαθητών γυμνασίου εξερευνούν τη σύγχρονη σεξουαλικότητα, δοκιμάζοντας τα όρια βαθιά εδραιωμένων πεποιθήσεων για τη ζωή, την αγάπη και τη φύση της οικογένειας σε μια συντηρητική κοινωνία. Ο Justice Smith, γνωστός από τη συμμετοχή του στο “Jurassic World: Fallen Kingdom” συγκλονίζει στον ρόλο του Chester, και η Martha Campbell Plimpton – η αγαπημένη Stephanie από τα “Goonies” του 1985 –, η οποία υποδύεται την Megan, μία συντηρητική μητέρα που συγκρούεται με τις επιλογές των παιδιών της, είναι δύο μόνο από τα ονόματα που απαρτίζουν το καστ του “Genera+ion”. Η νέα, συναρπαστική σειρά, που έχει την υπογραφή της Lena Dunham (“Girls”), προβάλλεται αποκλειστικά στο Vodafone TV, με νέα επεισόδια κάθε Παρασκευή.

Με αφορμή την πρεμιέρα του “Genera+ion” το Vodafone TV επιμελήθηκε ένα On Demand αφιέρωμα με τίτλο “Don‘t Grow Up, It‘s a trap”, το οποίο περιλαμβάνει αγαπημένες Coming–of–age ιστορίες, που εξιστορούν την μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση από το σινεμά και την τηλεόραση και οι οποίες μας έχουν σημαδέψει.

Παράλληλα, ήρθαν και είναι διαθέσιμοι On Demand στο Vodafone TV για να τους παρακολουθήσει κανείς όποτε θέλει, όλοι οι κύκλοι του μοναδικού “The Tudors”, της σειράς που εξιστορεί τη θυελλώδη ζωή και τους έρωτες του πατέρα της Ελισάβετ Α’, Βασιλιά της Αγγλίας Ερρίκου του Η’, με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Jonathan Rhys Meyers, σε μια συναρπαστική σειρά γεμάτη ίντριγκες και πάθη, η οποία έχει κερδίσει φανατικούς φίλους σε όλον τον κόσμο. Οι 4 κύκλοι “The Tudors” μας ταξιδεύουν πίσω στον 18o αιώνα, εστιάζοντας στη σχέση του Βασιλιά με τον όχι και τόσο δημοφιλή, πρωθυπουργό Cardinal Wolsey, το νέο του αμόρε με την Anne Boleyn και την επιθυμία του να ακυρώσει το γάμο του με την Αικατερίνη της Αραγώνας προκειμένου να εξασφαλίσει τη δυναστεία του.​

Το Vodafone TV φέρνει τα 6 νέα επεισόδια με τα οποία ολοκληρώνεται η 10η σεζόν του “The Walking Dead” του Frank Darabont, της σειράς που έχει δημιουργήσει φανατικούς φίλους στην Ελλάδα. Οι επιζώντες προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους μετά την καταστροφή που άφησαν οι Whisperers στο πέρασμά τους. Προβληματίζονται για την κατάσταση της ανθρωπότητας, της κοινότητάς και του χαρακτήρα τους. Θα μπορέσουν να βρουν το ψυχικό σθένος άραγε για να συνεχίσουν; Οι συνδρομητές μας το ανακαλύπτουν είτε ζωντανά μέσα από το κανάλι FOX, είτε αν δεν προλάβουν την προβολή του αμέσως μετά On Demand, όποια στιγμή θέλουν και από οποιαδήποτε συσκευή, μέσα από την κατηγορία Τελευταία Επεισόδια, όπου μπορούν να κάνουν catch up με τα επεισόδια που προβλήθηκαν από τους αγαπημένους τους προμηθευτές.

Το Vodafone TV δίνει πρόσβαση πλέον και στο περιεχόμενο του Netflix, το οποίο φέρνει νέες σειρές που θα συζητηθούν. Όπως το ισπανικό “Sky Rojo” από τους δημιουργούς του αγαπημένου “Casa De Papel” με πρωταγωνίστριες τις Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre και Asier Etxeandia, οι οποίες τρέχουν να σωθούν από τον προαγωγό τους και ξεκινούν ένα άγριο και τρελό ταξίδι αναζητώντας την ελευθερία.**

Ή τις «Πυγολαμπίδες» (“Firefly Lane”), με πρωταγωνίστριες τις Katherine Heigl, Sarah Chalke, και Ben Lawson και θέμα τις κολλητές φίλες Τάλι και Κέιτ οι οποίες στηρίζουν η μία την άλλη σε όμορφες και άσχημες στιγμές, χάρη σε μια ακλόνητη σχέση που τις ενώνει από την εφηβεία έως τα σαράντα τους. **

Μάλιστα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το Vodafone TV δημιούργησε επίσης για τον Μάρτιο το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Γυναίκα Σημαίνει», εκφράζοντας την αγάπη και την υποστήριξη του σε όλες τις γυναίκες που βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν και επιλέγει αγαπημένους γυναικείους χαρακτήρες από ταινίες και σειρές, οι οποίες αντανακλούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σήμερα.

Ο Μάρτιος στο Vodafone TV περιλαμβάνει και όλες τις πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες που έρχονται κατευθείαν εδώ, όσο τα σινεμά παραμένουν κλειστά. Από το πολυσυζητημένο «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» με τους Μαρκ Ράιλανς, Τζόνι Ντεπ και Ρόμπερτ Πάτινσον σε ένα κινηματογραφικό ανθρωποκυνηγητό, σε μια αχαρτογράφητη περιοχή του πλανήτη, μέχρι την horror ταινία Αγία Maud για την οποία συζητάνε όλοι, κι από το επικίνδυνο ταξίδι του Τζέραρντ Μπάτλερ τη στιγμή που η γη απειλείται από έναν κομήτη στο Greenland, ως την αποστολή της Μέγκαν Φοξ για την διάσωση ομήρων στην Κυνηγό, και τον Μάρτιο οι συνδρομητές μας παραμένουν στην καρδιά των κινηματογραφικών εξελίξεων.

** Για συνδρομητές με αποκωδικοποιητή και συνδρομή Netflix.