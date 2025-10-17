Δυο νέες αστυνομικές σειρές, το «Rizzoli & Isles» και το «The Mentalist», έρχονται στο FX Life και υπόσχονται μυστήριο, δράση, αγωνία και ανατροπές. Το «Rizzoli & Isles» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου στις 20.10, με νέα επεισόδια καθημερινά την ίδια ώρα στο FX Life. Το «The Mentalist» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου στις 22:40, με νέα επεισόδια καθημερινά την ίδια ώρα στο FX Life. Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV. Μάθετε περισσότερα στο www.fxchannel.gr.

Η σειρά «Rizzoli & Isles», βασισμένη στα μπεστ σέλερ αστυνομικά μυθιστορήματα της Τες Γκέριτσεν, ακολουθεί την ντετέκτιβ της Βοστόνης, Τζέιν Ριζόλι (Άντζι Χάρμον, Law & Order) και την ιατροδικάστή, δρα Μάουρα Άιλς (Σάσα Αλεξάντερ, NCIS), οι οποίες έχουν μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά. Από τη μία, η ασυμβίβαστη, δυναμική και καλύτερη στο μπάσκετ από τον αδερφό της, Ριζόλι, και από την άλλη η μεθοδική και ευθύς, Άιλς, πάντα άψογα ντυμένη με σταθερό αλλά κάποιες φορές ψυχρό χαρακτήρα. Μαζί, συνδυάζουν την ευφυΐα και τη διορατικότητά τους για να ανακαλύψουν ποιος διέπραξε το έγκλημα και πώς. Στο πλευρό τους, βρίσκεται ο ντετέκτιβ Βινς Κόρσακ (Μπρους ΜακΓκιλ), πρώην συνεργάτης της Ριζόλι, ο οποίος είναι πληγωμένος που η Ριζόλι έχει πάρει ως νέο συνεργάτη, τον αρχάριο και μικρότερο αδελφό της Τζέιν, Μπάρι Φροστ (Λι Τόμσον Γιάνγκ), έναν απλό αστυνομικό της Βοστόνης που τη θαυμάζει και ελπίζει κάποια μέρα να γίνει κι εκείνος ντετέκτιβ.

Η σειρά «The Mentalist» παρουσιάζει τον Σάιμον Μπέικερ στον ρόλο του Πάτρικ Τζέιν, έναν ανεξάρτητο σύμβουλο του Γραφείου Ερευνών της Καλιφόρνια, με εντυπωσιακές ικανότητες στην επίλυση δύσκολων εγκλημάτων, βασιζόμενος αποκλειστικά στην παρατηρητικότητα και την οξυδέρκειά του. Διαβόητος για την απουσία σεβασμού προς το πρωτόκολλο και το παρελθόν του ως μέντιουμ – αν και πλέον παραδέχεται ότι προσποιούταν τις «παραφυσικές» του δυνάμεις – ο Τζέιν αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύτιμος συνεργάτης, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων.

