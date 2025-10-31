Η μακροβιότερη, ιατρική δραματική σειρά, «Grey’s Anatomy», επιστρέφει με τον 22ο κύκλο επεισοδίων! Ο νέος κύκλος κάνει πρεμιέρα απόψε, Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου στις 21.00 στο FX Life, με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Πέμπτη στις 21.00. Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV. Tα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και στο Disney+, μαζί με όλους τους προηγούμενους κύκλους που είναι επίσης διαθέσιμοι. Μάθετε περισσότερα στο www.fxchannel.gr και στο www.disneyplus.com.

Δείτε το τρέιλερ του «Grey’s Anatomy» εδώ

Ο νέος κύκλος του «Grey’s Anatomy» ακολουθεί τη Δρ. Meredith Grey (Ellen Pompeo) και τους γιατρούς του Grey Sloan Memorial, που καλούνται καθημερινά να παίρνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου. Αναζητούν στήριξη ο ένας από τον άλλον, ξεπερνώντας συχνά τα όρια της φιλίας και ανακαλύπτουν πως η ιατρική, όπως και οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι άσπρο ή μαύρο.

