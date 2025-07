Καθηλώνουν οι κυριακάτικες ταινίες (20/7, 27/7 και 3/8, 22:00) στο Novacinema 1

Οι Κυριακές που έρχονται θα καθηλώσουν τους σινεφίλ στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό! Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο πλαίσιο της ζώνης Sunday Premiere (22:00) στο Novacinema1, τη δραματική ταινία «The Outrun​​​​» (20/7) με τους Saoirse Ronan, Freya Evans, Paapa Essiedu, Seamus Dillane, την κωμωδία «The Fabulous Four» (27/7) με τους Susan Sarandon, Bette Midler, Megan Mullally, Sheryl Lee Ralph και τη δραματική ταινία «Seven Veils» (3/8) με τους Amanda Seyfried, Rebecca Liddiard, Vinessa Antoine, Mark O’Brien, Douglas Smith.

Την Κυριακή 20 Ιουλίου (22:00) θα προβληθεί το φιλμ «The Outrun» («Απόδραση», 2024, διάρκειας 113’). Ύστερα από χρόνια εθισμού στο Λονδίνο, μια γυναίκα επιστρέφει στις Ορκάδες Νήσους. Ερχόμενη σε επαφή με τη φύση και το παρελθόν της, βρίσκει γιατρειά αντιμετωπίζοντας τραύματα και βρίσκοντας ελπίδα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι Saoirse Ronan, Freya Evans, Paapa Essiedu, Seamus Dillane υπό την σκηνοθετική επιμέλεια της Nora Fingscheidt.

Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27 Ιουλίου (22:00) με την ταινία «The Fabulous Four» («Και οι 4 είναι υπέροχες», 2024, διάρκειας 94’). Τρεις φίλες ξανασμίγουν για να στηρίξουν την εκκεντρική τους φίλη στον απρόσμενο γάμο της στην Ταϊλάνδη, όμως το ταξίδι γεμίζει ανατροπές, γέλιο και αποκαλύψεις που αλλάζουν τις ζωές τους. Στην κωμωδία που θα απολαύσουν οι σινεφίλ πρωταγωνιστούν Susan Sarandon, Bette Midler, Megan Mullally, Sheryl Lee Ralph σε σκηνοθεσία της Jocelyn Moorhouse.

Η πρώτη Κυριακή του Αυγούστου (3/8, 22:00) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών την ταινία «Seven Veils» («Επτά Πέπλα», 2023, διάρκειας 107’. Μια σκηνοθέτρια αναλαμβάνει την αναβίωση του πιο διάσημου έργου του πρώην μέντορά και εραστή της, της όπερα «Salome». Καθώς εργάζεται στην παραγωγή, επαναδιαπραγματεύεται αρκετές σχέσεις στη ζωή της. Amanda Seyfried, Rebecca Liddiard, Vinessa Antoine, Mark O’Brien, Douglas Smith πρωταγωνιστούν υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Atom Egoyan.

