Κυριακή 7/9 (22:00) στο Novacinema1 με τους Julianne Moore, Natalie Portman, Charles Melton σε σκηνοθεσία του Todd Haynes

Τη δραματική ταινία «May December» (2023, διάρκειας 107’) με τους Julianne Moore, Natalie Portman, Charles Melton σε σκηνοθεσία του Todd Haynes θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Είκοσι χρόνια ύστερα από ένα μεγάλο σκάνδαλο, μια ηθοποιός τη ζωή μιας γυναίκας που είχε σχέση με έφηβο. Όταν εισχωρεί στην οικογένεια, οι εντάσεις, τα μυστικά και οι ταυτότητες μπερδεύονται. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 7/9 (22:00)!

