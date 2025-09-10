Ο πέμπτος κύκλος της βραβευμένης με Emmy®, πρωτότυπης, κωμικής σειράς, «Only Murders in the Building», με πρωταγωνιστές τους Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez, είναι τώρα διαθέσιμος, με τα τρία πρώτα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Μετά τον ύποπτο θάνατο του αγαπημένου τους θυρωρού, Lester, o Charles, ο Oliver και η Mabel αρνούνται να πιστέψουν ότι πρόκειται για ατύχημα. Η έρευνά τους, τους οδηγεί στα σκοτεινά μονοπάτια της Νέας Υόρκης και ακόμα παραπέρα, εκεί όπου προσπαθούν να ξετυλίξουν ένα επικίνδυνο κουβάρι από μυστικά που συνδέουν πανίσχυρους δισεκατομμυριούχους, παλιούς μαφιόζους και τους μυστηριώδεις ενοίκους της Arconia.

Η τριάδα συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στη Νέα Υόρκη που ήξεραν και στη σύγχρονη πόλη που αλλάζει γύρω τους, μια πόλη όπου η παλιά μαφία προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει τον έλεγχο, την ώρα που εμφανίζονται νέοι και ακόμα πιο επικίνδυνοι παίκτες.

Στον πέμπτο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez και Michael Cyril Creighton. Συμμετέχουν επίσης ως guest stars οι Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan–Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler και πολλοί ακόμη.

Η σειρά «Only Murders in the Building» είναι δημιουργία των Steve Martin & John Hoffman, οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο. Executive producers της σειράς είναι οι Steve Martin & John Hoffman, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, καθώς και οι Jess Rosenthal, Ben Smith και JJ Philbin. Η σειρά είναι παραγωγή της 20th Television, μέρος των Disney Television Studios.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν πρωτότυπες σειρές και ταινίες όπως «The Bear» του FX, «Alien: Earth» του FX, «Downton Abbey», «Η Ακραία Ιστορία της Αμάντα Νοξ», «The Rookie», «How I met you Mother», «Criminal Minds», «Grey’s Anatomy», «Prison Break», «Α Complete Uknown» της Searchlight Pictures, «Ο Ερασιτέχνης» της 20th Century Studios, με τον Rami Malek.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.