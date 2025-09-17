H αστυνομική σειρά, «Wild Cards», επιστρέφει στο FX Life με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων, γεμάτο αγωνία, απροσδόκητες ανατροπές, έξυπνες μεταμφιέσεις και συναρπαστικά μυστήρια. Ο νέος κύκλος «Wild Cards» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο FX Life. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 21.00 στο FX life. Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.

Το φινάλε του πρώτου κύκλου της σειράς, «Wild Cards», έφερε μια απρόσμενη εξέλιξη, με τη Μαξ (Βανέσα Μόργκαν) και τον Έλις (Τζιάκομο Τζιανότι) να προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από τη δολοφονία του αδελφού του Έλις. Σε μια σοκαριστική ανατροπή, η Μαξ αιφνιδιάζει τον Έλις με κρίσιμες πληροφορίες για τον δολοφόνο, ανεβάζοντας την ένταση όχι μόνο στις έρευνές τους αλλά και στη συναισθηματική τους σύνδεση που αρχίζει να δυναμώνει. Καθώς ο Έλις παλεύει με την προδοσία της Μαξ, γνωρίζοντας ότι ρίσκαρε τα πάντα για να τον βοηθήσει, η σχέση τους δοκιμάζεται. Στον δεύτερο κύκλο της σειράς, «Wild Cards», η Μαξ και ο Έλις επανενώνονται σε μια αποστολή που περιλαμβάνει αγώνες αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα καλούνται να διαχειριστούν τα περίπλοκα συναισθήματά τους και να λύσουν μια σειρά από ιδιαίτερες εγκληματικές υποθέσεις.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «WILD CARDS»

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟ FX LIFE