Το Disney+ αποκαλύπτει τις πρώτες εικόνες από τον πολυαναμενόμενο, τρίτο κύκλο της σειράς, «Tell Me Lies», που έρχεται 13 Ιανουαρίου, αποκλειστικά στο Disney+. Ο νέος κύκλος θα κάνει πρεμιέρα με δύο επεισόδια, ενώ ένα νέο επεισόδιο θα γίνεται διαθέσιμο κάθε εβδομάδα. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Ο τρίτος κύκλος της σειράς «Tell Me Lies» ακολουθεί την Λούσι Ολμπράιτ (Grace Van Patten) και τον Στίβεν ΝτεΜάρκο (Jackson White), καθώς αναζωπυρώνουν τον ταραχώδη έρωτά τους στην αρχή του εαρινού εξαμήνου στο Baird College. Παρά τις υποσχέσεις τους ότι αυτή τη φορά όλα θα είναι διαφορετικά, τα παλιά λάθη εμποδίζουν τις καλύτερες προθέσεις τους, ενώ η Λούσι βρίσκει τον εαυτό της μπλεγμένο σε μια διαμάχη που δεν θέλει να έχει καμία σχέση. Παράλληλα, οι καταστροφικές συνέπειες της προηγούμενης χρονιάς αναγκάζουν τους φίλους της Λούσι και του Στίβεν να έρθουν αντιμέτωποι με τις δικές τους αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Καθώς τα σκάνδαλα και τα μυστικά οξύνονται στο campus, οι αδυσώπητες συνέπειες απειλούν τη Λούσι και όλους όσους βρίσκονται στον κύκλο της.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Grace Van Patten, Jackson White, Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder και Costa D’Angelo.

Η Meaghan Oppenheimer είναι executive producer και δημιουργός της σειράς. Η Emma Roberts, η συνιδρύτρια Karah Preiss και ο Matt Matruski εκτελούν χρέη executive producer μέσω της Belletrist, ενώ η Laura Lewis είναι executive producer για λογαριασμό της Rebelle Media. Οι Shannon Gibson, Stephanie Noonan και Sam Schlaifer συμμετέχουν επίσης ως executive producers, και η Tyne Rafaeli είναι executive producer και σκηνοθέτης.

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Carola Lovering, η οποία συμμετέχει ως consulting producer. Η πρωτότυπη σειρά του Hulu είναι μια παραγωγή της 20th Television.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, ιστορίες για μία ζωή, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, ζωντανές μεταδόσεις ποδοσφαίρου, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και Hulu. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν πρωτότυπες σειρές και ταινίες όπως τη νέα σειρά του Hulu, «Όλα Επιτρέπονται», την πολυβραβευμένη sci–fi δραματική σειρά του FX «Alien: Earth», τον νέο κύκλο της βραβευμένης κωμικής σειράς «Only Murders in the Building», το «High Potential», την ταινία «Swiped» από την 20th Century Studios, το νέο κύκλο «The Kardashians» καθώς και την πρωτότυπη μίνι σειρά «Μέρντοχ: Θάνατος μέσα στην Οικογένεια» με την Patricia Arquette.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.