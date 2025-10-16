Κυριακή 19/10 (22:00) στο Novacinema1 με τους Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany σε σκηνοθεσία του Robert Zemeckis

Με αφορμή την μεγάλη πρεμιέρα κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema 2 προβάλλονται ταινίες με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks (προσεχώς «The Da Vinci Code» – 16/10, «Larry Crowne» – 23/10, «Here»-30/10)

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Τη δραματική ταινία «Here» (2024, διάρκειας 99’) με τους Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany σε σκηνοθεσία του Robert Zemeckis θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένα σπίτι παρακολουθεί αιώνες ανθρώπινης ζωής, από την προϊστορία μέχρι το παρόν. Μέσα από ιστορίες που συνδέονται, αποτυπώνει την αγάπη, την απώλεια και την αλλαγή διαμέσου των γενεών. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 19/10 (22:00)!

Mε αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Here» το Novacinema2 προβάλλει κάθε Πέμπτη στις 22:00 ταινίες (προσεχώς «The Da Vinci Code» – 16/10, «Larry Crowne» – 23/10, «Here»-30/10) με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο 2 φορές με Όσκαρ αγαπημένο ηθοποιό Tom Hanks, που έχει ενσαρκώσει μερικούς από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της Αμερικής καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και το αφιέρωμα στο Novacinema2 καθώς και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.