H COSMOTE TV υποδέχεται τον πρώτο μήνα της Άνοιξης με νέες τηλεοπτικές σειρές και πολυαναμενόμενους νέους κύκλους επιτυχημένων σειρών από τα μεγαλύτερα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα και εταιρείες παραγωγής.

Μάρτιος στην COSMOTE TV με τη νέα δραματική σειρά «It’s a Sin» του Ράσελ Τ. Ντέιβις

Από τις πρεμιέρες του Μαρτίου ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά «It’s a Sin» του πολυβραβευμένου Ράσελ Τ. Ντέιβις με θέμα την πανδημία του AIDS, το αυτοβιογραφικό «We Children From Bahnhof Zoo», αλλά και η συνέχεια της δημοφιλούς επιτυχίας «A Million Little Things». Με νέες σεζόν επιστρέφουν, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, η ιατρική σειρά «New Amsterdam», η κωμική σειρά «Zoey’s Extraordinary Playlist», που χάρισε στην Τζέιν Λέβι υποψηφιότητα Α’ γυναικείου ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες, καθώς και η επιτυχημένη αστυνομική σειρά «Wentworth».

Στην ατζέντα του μήνα οι τηλεθεατές θα βρουν, επίσης, την εμβληματική καλτ σειρά του Ντέιβιντ Λίντς «Ο Ύποπτος Κόσμος του Τουίν Πικς» με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Κάιλ ΜακΛάχλαν. Άρωμα μυστηρίου φέρνουν το σκανδιναβικό νουάρ «Blinded: Those who kill», η νέα σειρά «The Drowning» για την απεγνωσμένη προσπάθεια μίας μητέρας να βρει τον επί 9 χρόνια χαμένο της γιο, αλλά και η πρώτη σεζόν της πολυσυζητημένης τηλεοπτικής ανθολογίας «The Terror».

Οι σειρές του COSMOTE SERIES HD

Η δημοφιλής ιατρική σειρά της NBC Universal επιστρέφει με τον ιδεολόγο γιατρό Μαξ Γκούντγουιν (Ράιαν Έγκολντ) να βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Στη νέα σεζόν, η καθημερινότητα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στο παλαιότερο δημόσιο νοσοκομείο της Αμερικής, αλλάζει με την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού (Πέμπτη 4/3, 22.15, αμέσως μετά την Αμερική).

Στη δεύτερη σεζόν της κωμικής σειράς, η νεαρή προγραμματίστρια Ζόι προσπαθεί να ξεπεράσει τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα της Μιτς (Πίτερ Γκάλαχερ). Παράλληλα, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα νέα εργασιακά της καθήκοντα και το φλερτ που δέχεται από τους δυο γοητευτικούς συναδέλφους της. Για τον ρόλο της ως Ζόι, η ηθοποιός Τζέιν Λέβι (Don’t Breathe) διεκδικεί μία υποψηφιότητα για το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου (κατηγορία κωμική σειρά) στις φετινές Χρυσές Σφαίρες (Πέμπτη 11/3, 23.00).

A Million Little Things S3

Η 3η σεζόν της δημοφιλούς σειράς -μετά τη διακοπή της στο 4ο επεισόδιο- επιστρέφει σε Α’ προβολή στην COSMOTE TV. Στην επανεκκίνηση της τρίτης σεζόν, παρακολουθούμε τον Έντι να παλεύει να παραμείνει μακριά από τον εθισμό του στο αλκοόλ, ενώ το πρόσφατο ατύχημά του προκαλεί μεγάλη πίεση στο γάμο του. Την ίδια στιγμή, η Μάγκι συνεχίζει το ταξίδι αυτογνωσίας στην Αγγλία και έρχεται όλο και πιο κοντά στον Τζέιμι. Η δημοφιλής δραματική σειρά κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 13/3 στις 23.30, 48 ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική.

Blinded: Those who kill

H συνέχεια του Σκανδιναβικού νουάρ «Darkness: Those Who Kill» βρίσκει την αστυνόμο Λουίζ (Ναταλί Μαντουένιο) να αναλαμβάνει μία μυστηριώδη υπόθεση δολοφονιών από το παρελθόν. Όταν ο ίδιος δολοφόνος χτυπά ξανά, η αστυνόμος αρχίζει να συνθέτει ένα πολύ διαφορετικό προφίλ για τον ύποπτο, και οδηγείται σε έναν μπερδεμένο ιστό που την απειλεί τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά. Η νέα σειρά της Fremantle έρχεται σε Α’ προβολή στο COSMOTE SERIES HD, την Τρίτη 30/3 στις 23.00 με διπλό επεισόδιο και αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Σκανδιναβία.

Οι σειρές του COSMOTE SERIES MARATHON HD

It’s a Sin

Η νέα μίνι δραματική σειρά «It’s a Sin», που σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης στη Βρετανία συγκεντρώνοντας περισσότερα από 3 εκατ. views από το πρώτο επεισόδιο, έρχεται σε Α’ προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Από τον δημιουργό του «Queer as Folk» και του reboot του «Dr. Who» Ράσελ Τ. Ντέιβις, η σειρά παρουσιάζει τις περιπέτειες μιας παρέας φίλων στο Λονδίνο της δεκαετίας του ’80 με φόντο τις απαρχές της πανδημίας του AIDS. Το καστ απαρτίζουν ο τραγουδιστής του δημοφιλούς ποπ συγκροτήματος «Years & Years» Όλι Αλεξάντερ, ενώ συμπρωταγωνιστούν ο Σον Ντούλεϊ (The Witcher) και η Κίλι Χος (The Durrels) (Κυριακή 21/3, 21.00).

Η σειρά, που βασίζεται στο αυτοβιογραφικό bestseller της Γερμανίδας Christiane F. (1979), εξιστορεί τα ταραχώδη εφηβικά της χρόνια στο Βερολίνο. Από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, μέχρι την εμπλοκή της σε κυκλώματα πορνείας, παρακολουθούμε τις προκλήσεις που συναντάει στην πορεία της η νεαρή κοπέλα, με φόντο την underground club σκηνή της γερμανικής πόλης. Το βιβλίο της Christiane F. μεταφέρθηκε το 1981 στη μεγάλη οθόνη ως καλτ κινηματογραφική ταινία, με τη συμμετοχή του Ντέιβιντ Μπάουι (Παρασκευή 5/3, 22.00).

Wentworth

Η αστυνομική επιτυχία της Fremantle με εκατομμύρια φανς παγκοσμίως επιστρέφει με την 8η σεζόν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Μετά την αιματηρή εξέγερση που δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πολύπαθο σωφρονιστικό ίδρυμα, νέες τρόφιμοι κάνουν την εμφάνιση τους για να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερες εντάσεις και ίντριγκες στο ταραχώδες κλίμα της φυλακής. Η σειρά κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 6/3 στις 18.00 στο COSMOTE SERIES MARATHON HD με όλα τα επεισόδια back-2-back, ενώ το φινάλε της σειράς αναμένεται μέσα στο 2021.

The Drowning

Δράμα, μυστήριο και αγωνία συνθέτουν το σκηνικό της νέας μίνι τηλεοπτικής σειράς «The Drowning». Εννιά χρόνια μετά την εξαφάνιση του γιου της, η Τζόντι (Τζιλ Χάλφπενι) φαίνεται να έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της. Όλα ανατρέπονται όταν συναντάει έναν έφηβο, που πιστεύει ότι είναι ο χαμένος της γιος. Στην πορεία εξιχνίασης της αλήθειας η γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με την καχυποψία του πρώην συζύγου της και της οικογένειάς της. Το καστ πλαισιώνουν οι Τζόνας Άρμστρονγκ (Troy: Fall of a City) και Μαρκ Άντι (Game of Thrones) (Κυριακή 14/3, 18.00).

Ο ύποπτος κόσμος του Τουίν Πικς (Twin Peaks)

Η εμβληματική καλτ σειρά των 90s, που φέρει την υπογραφή του βιρτουόζου σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λίντς, έρχεται στο COSMOTE SERIES MARATHON HD για binge watching των 2 πρώτων πολυβραβευμένων κύκλων. Η σειρά ακολουθεί την ιστορία του ειδικού πράκτορα του FBI, Ντέιλ Κούπερ, ο οποίος αναλαμβάνει την εξιχνίαση της ύποπτης δολοφονίας μίας γυναίκας στην επαρχιακή πόλη Τουίν Πικς. Στο ρόλο του διάσημου πράκτορα Κούπερ βρίσκουμε τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Κάιλ ΜακΛάχλαν, ενώ με την παρουσία τους έχουν «σφραγίσει» τη σειρά και οι Κίφερ Σάδερλαντ (Designated Survivor) και Ντέιβιντ Μπάουι (1ος κύκλος- Παρασκευή 26/3, 18.00 & 2ος κύκλος το Σάββατο 27/3 και την Κυριακή 28/3 από τις 18.00).

The Terror S1

Από την Παρασκευή 19/3 στις 18.00 οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την συναρπαστική πρώτη σεζόν του ατμοσφαιρικού θρίλερ «The Terror» με όλα τα επεισόδια back-2-back. Τοποθετημένη στην Αρκτική του 1850 και βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η σειρά περιστρέφεται γύρω από το ριψοκίνδυνο ταξίδι και τον αγώνα επιβίωσης δύο πλοίων του βρετανικού βασιλικού στόλου με στόχο την ανακάλυψη της διαδρομής από την Ευρώπη στην Αμερική. Τη σειρά υπογράφουν ο υποψήφιος για Emmy® δημιουργός του True Blood, Alexander Woo και ο Max Borenstein (Kong: Skull Island, Godzilla), ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Ρίντλεϊ Σκοτ.

Προορισμός για την προβολή των νέων τηλεοπτικών τίτλων είναι το COSMOTE SERIES HD, και το κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD που οι συνδρομητές θα απολαύσουν ατελείωτο binge watching, με όλα τα επεισόδια των σειρών back-2-back. Κάθε επεισόδιο, αμέσως μετά την προβολή του στα δύο κανάλια, θα είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.