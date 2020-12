Τι θα προλάβουμε πρώτο να δούμε από τον χριστουγεννιάτικο κατάλογο τίτλων του Cosmote TV; Κάνει Christmas Countdown με μερικές από τις πιο «δυνατές» επιλογές των τελευταίων χρόνων, που θα απολαύσουμε για πρώτη φορά στις οθόνες μας. Νέες σειρές, όπως το βασισμένο στο ομώνυμο best seller του Στίβεν Κινγκ «The Stand», το πολυβραβευμένο «Fleabag» της Φίμπι Ουόλερ-Μπριτζ, ταινίες σε πρώτη πανελλήνια προβολή μεταξύ των οποίων, το «Fatman» (2020) με τον Μελ Γκίμπσον στον ρόλο ενός ανατρεπτικού Άγιου Βασίλη, το sci-fi blockbuster «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και το φαντασμαγορικό μιούζικαλ «Les Miserables: The Staged Concert», που έχουν δει πάνω από 120 εκατ. άνθρωποι στον κόσμο, ξεχωρίζουν την εορταστική περίοδο στην COSMOTE TV, μέσα από τα κανάλια COSMOTE Series, Cinema και τις on demand υπηρεσίες COSMOTE TV Plus και Movies Club.

3 σειρές, 3 ταινίες + 1 μιούζικαλ για το τηλεοπτικό πρόγραμμα των Χριστουγέννων

The Stand

Ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος απελευθερώνει έναν φονικό ιό, που αποδεκατίζει την πλειοψηφία του πληθυσμού της Αμερικής, και οδηγεί σε μια μετα-αποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης εν μέσω μιας νέας παγκόσμιας σύγκρουσης καλού και κακού. Στη νέα, κατεστραμμένη Αμερική, μια ομάδα επιζώντων αγωνίζεται να βρει νόημα σε μια νέα πραγματικότητα και καταλήγει να επιλέγει πλευρές σε έναν πόλεμο υπερφυσικών αναλογιών. Στο ρόλο της σοφής ηγέτιδας του καλού, η βραβευμένη με OSCAR Γούπι Γκολντμπεργκ (Ghost), την οποία πλαισιώνουν οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (True Blood), Τζέιμς Μάρσντεν (X-Men, 30 Rock), Άμπερ Χερντ (Aquaman), Γκρεγκ Κινίαρ (As Good as it Gets) και o εκκεντρικός Μέρλιν Μάνσον σε ρόλο-έκπληξη. Η σειρά θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, την Παρασκευή 18/12, στις 23.00. Κάθε νέο επεισόδιο του «The Stand», αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι θα είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus).

The Virtues

Η νέα μίνι βρετανική σειρά ακολουθεί το ταξίδι ενός άντρα στην Ιρλανδία και το τραυματικό παρελθόν του, όταν η πρώην γυναίκα του τον εγκαταλείπει, παίρνοντας μαζί της στην Αυστραλία τον 9χρονο γιό τους. Τη σειρά υπογράφει ο σκηνοθέτης του «This is England» Σέιν Μίντοους, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Στίβεν Γκράχαμ (Snatch, Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales) και η Νίαμ Άλγκαρ (Raised by Wolves). Η σειρά κάνει πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων (25/12, 18.00) στο COSMOΤΕ Series Marathon HD και τα 4 επεισόδια του κύκλου θα προβλη8ούν back2back. Αμέσως μετά, θα είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία COSMOTE TV Plus.

Fleabag

Μία Λονδρέζα καλείται να αντιμετωπίσει τον θάνατο της καλύτερής της φίλης, την προβληματική σχέση με την οικογένεια και τον σύντροφό της, αλλά και τις δυσκολίες της επιχείρησής της, χωρίς να χάνει το χιούμορ της. Η σειρά-φαινόμενο της Φίμπι Ουόλερ-Μπριτζ, που βασίζεται σε θεατρικό έργο της ίδιας και όπου η νεαρή Βρετανίδα επίσης πρωταγωνιστεί, μαζί με την βραβευμένη με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν (The Favourite) και τον Άντριου Σκοτ (Sherlock, Spectre), έχει σαρώσει τα βραβεία (2 Χρυσές Σφαίρες, 6 Emmy, 1 BAFTA). Η σειρά θα προβληθεί στο COSMOΤΕ Series Marathon HD στις 26 Δεκεμβρίου (18.00) με όλα τα επεισόδια και των 2 κύκλων (συνολικά 12) στη σειρά. Επίσης, θα είναι διαθέσιμη on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV Plus.

Μέσα από τους δωρεάν on demand καταλόγους της COSMOTE TV, οι συνδρομητές μπορούν επίσης να δουν -μεταξύ άλλων- τα νέα επεισόδια του δικαστικού δράματος «Your Honor» με τον Μπράιαν Κράνστον, καθώς και των δημοφιλών σειρών «FBI», «FBI:Most Wanted», «MacGyver», «Magnum P.I» και «A Million Little Things». Στους δωρεάν on demand καταλόγους διατίθενται, επίσης, το πολυσυζητημένο «Small Axe» από τον βραβευμένο με OSCAR Στιβ ΜακΚουίν και όλοι οι κύκλοι των «Schitt’s Creek» και «Penny Dreadful».

Fatman

Σε αυτή τη μαύρη κωμωδία, ο Μελ Γκίμπσον υποδύεται έναν ανατρεπτικό Άι Βασίλη που αποφασίζει να τα βάλει με ένα 12χρονο αγόρι, όταν αυτό αναθέτει σε πληρωμένο δολοφόνο (τον Γουάλτον Γκόγκινς του «The Shield») να τον βγάλει από τη μέση. Η ταινία θα κάνει πανελλήνια πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV (από τις 17/12) και θα είναι διαθέσιμη για ενοικίαση μέσα από την υπηρεσία Movies Club (επιλογή PVod Premieres).

Dolittle

Το ομώνυμο hit του Έντι Μέρφι από τα 90s’ αναβιώνει, αυτή τη φορά στη βικτωριανή Αγγλία, με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ να αναλαμβάνει τον ρόλο του Δρ. Ντούλιτλ, του κτηνιάτρου που έχει την ικανότητα να μιλά στα ζώα. Ο γιατρός καλείται να σώσει τη ζωή της άρρωστης βασίλισσας της Αγγλίας και για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να ταξιδέψει, με τη συνοδεία των ζώων, σε ένα μυθικό νησί όπου βρίσκεται η πολύτιμη θεραπεία. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου (21.00) στο COSMOTE Cinema 1HD.

Tenet

Το sci-fi υπερθέαμα του Κρίστοφερ Νόλαν ακολουθεί έναν πράκτορα της CIA σε μία μυστική αποστολή -μέσα στον χρόνο- που έχει ως στόχο να αποτρέψει το ξέσπασμα του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στον κεντρικό ρόλο ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον («BlacKkKlansman»), πλαισιώνεται από τους Ρόμπερτ Πάτινσον («The Lighthouse»), Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι («The Burnt Orange Heresy») και Κένεθ Μπράνα («Murder on the Orient Express»). Η ταινία είναι διαθέσιμη για ενοικίαση, από τις 22/12, στην υπηρεσία Movies Club.

Διαβάστε την κριτική μας για το ΤΕΝΕΤ εδώ.

Les Miserables – The Staged Concert

Πάνω από 120 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν παρακολουθήσει το εντυπωσιακό μιούζικαλ του Γουέστ Εντ του Λονδίνου, για τις περιπέτειες του Γιάννη Αγιάννη και του αδίστακτου διώκτη του επιθεωρητή Ιαβέρη. Η κινηματογραφημένη τελευταία σκηνική παρουσίαση της θεατρικής παραγωγής, σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Πάουελ, θα κάνει πρεμιέρα την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12) στις 22.00, στο COSMOTE Cinema 2HD.

Την ίδια μέρα στις 22.50, στο COSMOTE Cinema 1HD, θα προβληθεί το «Elvis All–Star Tribute», ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στον Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών, όπως η Τζένιφερ Λόπεζ, ο Άνταμ Λάμπερτ και ο Μπλέικ Σέλτον.

Στα κανάλια της COSMOTE TV, οι συνδρομητές θα βρουν πολλούς ακόμη τίτλους για θέαση τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως το «Avengers: Endgame», την ‘τελευταία πράξη’ των Εκδικητών του Marvel Cinematic Universe (25/12, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD), το «Star Wars: Skywalker Η άνοδος», που αποτελεί το τελευταίο μέρος του θρυλικού saga (27/12, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD), το «Enchanted» με την Έιμι Άνταμς (25/12, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD), η μαύρη κωμωδία «Bad Santa» με τον Μπίλι Μπομπ Θόρτον, αλλά και η συνέχειά της «Bad Santa 2», κ.ά.