Ζήστε τη νέα περιπέτεια της Βαϊάνα και του Μάουι από το σπίτι, καθώς η ταινία «Βαϊάνα 2» της Disney έρχεται στις 12 Μαρτίου, αποκλειστικά στο Disney+. Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της αγαπημένης ταινίας από τα Walt Disney Animation Studios είναι η τρίτη εμπορικά πιο επιτυχημένη ταινία του 2024, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, μόλις η τέταρτη ταινία των WDAS που καταφέρνει κάτι τέτοιο, μετά τα «Ψυχρά κι Ανάποδα», «Ζωούπολη» και «Ψυχρά κι Ανάποδα 2». Περισσότερα στο www.disneyplus.com

Η ταινία «Βαϊάνα 2» της Disney έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh στο Rotten Tomatoes, με κριτικούς και θεατές να την αποθεώνουν ως «μια φανταστική περιπέτεια» (Brian Truitt, USA Today), «εκπληκτικό» (Tommy McArdle, people.com) και «μια χαρούμενη περιπέτεια που θα λατρέψει όλη η οικογένεια» (BJ Colangelo, Slash Film). Το Original Motion Picture Soundtrack της ταινίας είναι διαθέσιμο μέσω Spotify, Apple Music και Amazon Music.

Στη ταινία «Βαϊάνα 2» βλέπουμε ξανά τη Βαϊάνα (Μαρίνα Σάττι) και τον Μάουι (Μιχάλης Κουινέλης) τρία χρόνια μετά, να ετοιμάζονται για ένα νέο και μακρύ ταξίδι μαζί με ένα πλήρωμα αταίριαστων ναυτικών. Ύστερα από ένα απροσδόκητο κάλεσμα από τους προγόνους της, η Βαϊάνα πρέπει να ταξιδέψει στις μακρινές θάλασσες της Ωκεανίας, αλλά και σε επικίνδυνα, αχαρτογράφητα νερά για μια περιπέτεια, που όμοιά της δεν έχει ξαναζήσει. Υπό τη σκηνοθεσία των David Derrick Jr., Jason Hand και Dana Ledoux Miller, σε παραγωγή των Christina Chen και Yvett Merino, η ταινία «Βαϊάνα 2» επενδύεται με τη μουσική των κατόχων Grammy, Abigail Barlow και Emily Bear, του υποψηφίου για Grammy, Opetaia Foaʻi, και του τρεις φορές κατόχου Grammy, Mark Mancina.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster και αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic καθώς και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως τις σειρές «Μην Πεις Λέξη», «Shōgun» και «The Bear» του FX, «Grey’s Anatomy», «Tell Me Lies», «Only Murders in the Building», μέχρι ταινίες όπως «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης» της Searchlight Pictures.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.