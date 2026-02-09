Η ταινία, «Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη», το νέο, τολμηρό κεφάλαιο του συγκλονιστικού franchise «Κυνηγός», έρχεται 12 Φεβρουαρίου στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Η ταινία «Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη» λαμβάνει χώρα στο μέλλον, σε έναν απομονωμένο και θανάσιμα επικίνδυνο πλανήτη, και εξερευνά τον κόσμο και τη μυθολογία των Yautja, παρουσιάζοντας δύο νέους χαρακτήρες, τον Ντεκ (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) και την Θία (Elle Fanning). Η ιστορία τους ξετυλίγεται μέσα από το ταξίδι ενός αουτσάιντερ ήρωα και παίρνει απρόσμενη τροπή χάρη σε μια απίθανη συμμαχία. Με φόντο την επιβίωση, την ανακάλυψη του εαυτού, με δυναμικές σκηνές δράσης, εντυπωσιακά οπτικά εφέ και αρκετές δόσεις χιούμορ, η ταινία υπόσχεται μια ωμή, καθηλωτική εμπειρία υψηλής έντασης, γεμάτη δράση και συναίσθημα.

Ξεκίνα τώρα το κυνήγι. Μέρος του franchise, «Κυνηγός», είναι διαθέσιμο τώρα στο Disney+, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών, «Ο Κυνηγός», «Θήραμα» και «Κυνηγός: Δολοφόνος των Δολοφόνων».

