«ΕΛΙΟ», από την Disney και την Pixar, έρχεται 17 Σεπτεμβρίου, στο Disney+.

Η διαστημική ιστορία του Έλιο Σόλις έρχεται στις οθόνες της Γης, προσκαλώντας οικογένειες σε ένα ταξίδι στο «Communiverse», κάθε φορά που αναζητούν λίγη μαγεία και θαυμασμό. Ακολουθήστε τον Έλιο, ένα αγόρι με αστείρευτη φαντασία και λάτρη των εξωγήινων, καθώς έρχεται σε επαφή με εξωγήινα όντα που τον περνούν για ηγέτη της Γης και μοιραστείτε τη χαρά του, καθώς βλέπει το όνειρο της ζωής του να γίνεται πραγματικότητα.

Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στην κληρονομιά της αφήγησης της Disney και της Pixar, ταξιδεύει ως τα διαστρικά όρια και προσκαλεί το κοινό να διευρύνει τους ορίζοντές του και παράλληλα να εκτιμήσει τους δεσμούς που έχει εδώ στη Γη, χωρίς να απαιτείται διαπλανητικό ταξίδι. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh και Verified Hot στο Rotten Tomatoes® και έρχεται 17 Σεπτεμβρίου, για να τη απολαύσουν οικογένειες παντού, από την άνεση του σπιτιού τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΕΛΙΟ»

Σ’ αυτήν τη γεμάτη δράση κοσμική περιπέτεια, ο Έλιο, ένας φανατικός λάτρης του διαστήματος με μεγάλη φαντασία, διακτινίζεται σε διαπλανητικό οργανισμό με οντότητες από μακρινούς γαλαξίες. Καθώς θεωρείται λανθασμένα αρχηγός της Γης, ο Έλιο πρέπει να δημιουργήσει νέους δεσμούς με εξωγήινες οντότητες, να χειριστεί μια διαγαλαξιακή κρίση και να ανακαλύψει ποιος είναι και πού πρέπει να βρίσκεται τελικά.

