Η Nova και φέτος στο Φεστιβάλ Καννών με special αφιέρωμα “Best of Cannes” 18 ταινιών και ανταποκρίσεις από την Πόλυ Λυκούργου!

Η Nova και φέτος στο Φεστιβάλ Καννών με special αφιέρωμα “Best of Cannes” 18 ταινιών και ανταποκρίσεις από την Πόλυ Λυκούργου!

Τα Novacinema γιορτάζουν το 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών με καθημερινές ανταποκρίσεις στα Social Media τους από την κριτικό κινηματογράφου της Nova , Πόλυ Λυκούργου και σπουδαίες ταινίες

Από την Τρίτη 13/5 έως και την Παρασκευή 23/5 το Novacinema 2 θα προβάλλει τις καθημερινές εκτός Σαββατοκύριακου από τις 22:00 δύο σπουδαίες ταινίες back to back που βραβεύτηκαν ή ήταν υποψήφιες στο Φεστιβάλ Καννών

Ζήστε τη λάμψη του Φεστιβάλ Καννών με ειδήσεις, συνεντεύξεις και αποκλειστικά στιγμιότυπα με τους σταρ!

Και αυτό τον Μάιο η Nova πάει Κάννες! Με αφορμή τη λαμπερή διοργάνωση του 78ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών που φέτος θα έχει στην προεδρία την ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός, το Novacinema2 στρώνει το κόκκινο χαλί και δίνει την ευκαιρία στους σινεφίλ να απολαύσουν το αφιέρωμα «Best of Cannes» από την Τρίτη 13/5 έως και την Παρασκευή 23/5 τις καθημερινές από τις 22:00 με δύο σπουδαίες ταινίες back to back που βραβεύτηκαν ή ήταν υποψήφιες στο Φεστιβάλ Καννών. Ταυτόχρονα, σε καθημερινή βάση, η κριτικός κινηματογράφου της Nova, Πόλυ Λυκούργου θα μεταφέρει όλα τα νέα και το κλίμα με καθημερινές ανταποκρίσεις στα Social Media των καναλιών Novacinema.

Οι 18 ταινίες που θα απολαύσουν οι συνδρομητές στο Novacinema2 είναι οι εξής:

Τρίτη 13 Μαΐου

22:00 Το Τέρας ( Monster ) – Η ταινία που απέσπασε το Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Καννών 2023 με τους Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa, Hinata Hiiragi σε σκηνοθεσία του Hirokazu Koreeda

με τους σε σκηνοθεσία του 00:15 Πεσμένα Φύλλα (Fallen Leaves) – Η ρομαντική ταινία με τους Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Martti Suosalo σε σκηνοθεσία του Aki Kaurismaki

Τετάρτη 14 Μαΐου

22:00 Επιστροφή στη Σεούλ ( Return to Seoul ) – H δραματική ταινία με τους Park Ji-min, Kim Sun-young, Oh Gwang-Rok σε σκηνοθεσία του Davy Chou

– H δραματική ταινία με τους σε σκηνοθεσία του 00:10 Ζώνη Ενδιαφέροντος (The Zone of Interest) – Η αριστουργηματική ταινία με τους Sandra Huller, Christian Friedel, Max Beck σε σκηνοθεσία του Jonathan Glazer

Πέμπτη 15 Μαΐου

22:00 Ανατομία μιας Πτώσης ( Anatomy of a Fall ) – Η καθηλωτική ταινία με τους Sandra Huller, Swann Arlaud, Samuel Theis σε σκηνοθεσία της Justine Triet

– Η καθηλωτική ταινία με τους σε σκηνοθεσία της 00:40 Με τα Μάτια της Νταλβά (Love According to Dalva) – Η κοινωνική ταινία με τους Zelda SamsonAlexis ManentiFanta Guirassy σε σκηνοθεσία της Emmanuelle Nicot

Παρασκευή 16 Μαΐου

22:00 Ταραξίας ( Firebrand ) – H αληθινή ιστορία με τους Alicia Vikander, Edward Harrison, Jude Law, Sam Riley σε σκηνοθεσία του Karim Ainouz

H αληθινή ιστορία με τους σε σκηνοθεσία του 00:10 Τυχερό Αστέρι (Broker) – H δραματική κομεντί με τους Song Kang-Ho, Gang Dong-won, Bae Doona σε σκηνοθεσία του Hirokazu Koreeda

Δευτέρα 19 Μαΐου

22:00 How to Have Sex – H δραματική ταινία με τους Anna Antoniades, Mia McKenna-Bruce, Lara Peake σε σκηνοθεσία της Molly Manning Walker

H δραματική ταινία με τους σε σκηνοθεσία της 23:40 Η Συνωμοσία του Καΐρου (Boy from Heaven) – Η ταινία με τους Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri σε σκηνοθεσία του Tarik Saleh

Τρίτη 20 Μαΐου

22:00 Μπίλι Έλιοτ, Γεννημένος Χορευτής ( Billy Elliot ) – H ταινία με τους Jamie Bell, Julie Walters, Jean Heywood σε σκηνοθεσία του Stephen Daldry

H ταινία με τους σε σκηνοθεσία του 23:40 Κορσές (Corsage) – H δραματική ταινία με τους Vicky Krieps, Jeanne Werner, Manuel Rubey σε σκηνοθεσία της Marie Kreutzer

Τετάρτη 21 Μαΐου

22:00 Ο Άνεμος Χορεύει το Κριθάρι ( The Wind that Shakes the Barley ) – H ταινία με τους Cillian Murphy, Pádraic Delaney, Liam Cunningham σε σκηνοθεσία του Ken Loach

H ταινία με τους σε σκηνοθεσία του 00:15 Ιερή Αράχνη (Holy Spider) – H αληθινή ιστορία με τους Alice Rahimi, Zar Amir Ebrahimi, Diana Al Hussen σε σκηνοθεσία της Alice Rahimi

Πέμπτη 22 Μαΐου

22:00 Οδός Μαλχόλαντ ( Mulholland Dr .) – H δραματική ταινία μυστηρίου με τους Naomi Watts , Justin Theroux , Laura Harring σε σκηνοθεσία David Lynch

– H δραματική ταινία μυστηρίου με τους σε σκηνοθεσία 00:35 Παιχνίδια Συνωμοσίας (Fair Game) – To πολιτικό θρίλερ με τους Naomi Watts, Sean Penn, Sonya Davison σε σκηνοθεσία του Doug Liman

Παρασκευή 23 Μαΐου

22:00 Ε O – H δραματική ταινία που έχει αποσπάσει το Βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών

– H δραματική ταινία που έχει αποσπάσει το Βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών 23:40 Η Λέιλα και τα Αδέρφια Της (Leila’s Brothers) – H δραματική ταινία με τους Saeed Poursamimi, Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh σε σκηνοθεσία Saeed Roustayi

Για ακόμα μία χρονιά, η Πόλυ Λυκούργου κριτικός κινηματογράφου της Nova, θα βρίσκεται στις Κάννες και θα σας μεταφέρει όλη την ατμόσφαιρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών με καθημερινές ανταποκρίσεις μέσα από τα social media των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema. Θα σας παρουσιάσει ποιες ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν φέτος, θα μάθετε όλα όσα γίνονται μέσα κι έξω από τις αίθουσες και θα απολαύστε στιγμιότυπα με τους λαμπερούς καλεσμένους του φεστιβάλ!

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.