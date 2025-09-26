Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του καταξιωμένου κριτικού κινηματογράφου και δημοφιλούς YouTuber Κρις Στάκμαν – μία μοντέρνα και τρομακτική προσθήκη στον κόσμο του horror σινεμά.

Η ταινία ακολουθεί τη Μία (Καμίλ Σάλιβαν), καθώς αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της, Ράιλι (Σάρα Ντερν), η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, “Paranormal Paranoids”. Όταν καταπιεσμένες αναμνήσεις αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παραίσθησης θολώνουν, η Μία αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν της και τις τρομακτικές δυνάμεις που στοιχειώνουν το παρόν της.   

Επηρεασμένη από ταινίες όπως The Blair Witch Project και Lake MungoΗ Κατάρα του Σέλμπι Όουκς  συνδυάζει με εντυπωσιακό τρόπο την τεχνική found  footage με ρεαλισμό ψευδο-ντοκιμαντέρ και κλασική αφήγηση, ξεπερνώντας τα όρια των κινηματογραφικών ειδών και προσφέροντας μια μοναδικά καθηλωτική και τρομακτική εμπειρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright Smartpress 2012 - 2025