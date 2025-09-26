Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του καταξιωμένου κριτικού κινηματογράφου και δημοφιλούς YouTuber Κρις Στάκμαν – μία μοντέρνα και τρομακτική προσθήκη στον κόσμο του horror σινεμά.
Η ταινία ακολουθεί τη Μία (Καμίλ Σάλιβαν), καθώς αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της, Ράιλι (Σάρα Ντερν), η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, “Paranormal Paranoids”. Όταν καταπιεσμένες αναμνήσεις αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παραίσθησης θολώνουν, η Μία αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν της και τις τρομακτικές δυνάμεις που στοιχειώνουν το παρόν της.
Επηρεασμένη από ταινίες όπως The Blair Witch Project και Lake Mungo, Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς συνδυάζει με εντυπωσιακό τρόπο την τεχνική found footage με ρεαλισμό ψευδο-ντοκιμαντέρ και κλασική αφήγηση, ξεπερνώντας τα όρια των κινηματογραφικών ειδών και προσφέροντας μια μοναδικά καθηλωτική και τρομακτική εμπειρία.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
