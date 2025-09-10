Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του καταξιωμένου κριτικού κινηματογράφου Κρις Στάκμαν – μία μοντέρνα και τρομακτική προσθήκη στον κόσμο του horror σινεμά.

Η ταινία ακολουθεί τη Μία (Καμίλ Σάλιβαν), καθώς αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της, Ράιλι (Σάρα Ντερν), η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, “Paranormal Paranoids”. Όταν καταπιεσμένες αναμνήσεις αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παραίσθησης θολώνουν, η Μία αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν της και τις τρομακτικές δυνάμεις που στοιχειώνουν το παρόν της.

Πρωταγωνιστούν οι: Καμίλ Σάλιβαν (Hunter Hunter, The Disappearance), Σάρα Ντερν (Εκεί που Τραγουδάνε οι Καραβίδες), Μπρένταν Σέξτον Γ’ (Ballard, Poker Face), Μάικλ Μπιτς (Saw X, Tulsa King), Ρόμπιν Μπάρτλετ (The Fabelmans, Inside Llewyn Davis) και Κιθ Ντέιβιντ (The Princess and the Frog). Μία παραγωγή του Μάικ Φλάναγκαν (Η Ζωή του Τσακ, Δόκτωρ Ύπνος, The Haunting of Hill House).

Σκηνοθεσία: Κρις Στάκμαν

Είδος: Τρόμου, Θρίλερ

Διάρκεια: 99’

23 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από την The Film Group